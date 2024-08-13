SinyallerBölümler
Andras Kardos

Slash FX

Andras Kardos
0 inceleme
59 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -36%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
772
Kârla kapanan işlemler:
485 (62.82%)
Zararla kapanan işlemler:
287 (37.18%)
En iyi işlem:
129.39 EUR
En kötü işlem:
-1 657.36 EUR
Brüt kâr:
5 457.63 EUR (740 330 pips)
Brüt zarar:
-8 622.06 EUR (1 080 661 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (26.58 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
438.55 EUR (10)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
86.51%
Maks. mevduat yükü:
40.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
496 (64.25%)
Satış işlemleri:
276 (35.75%)
Kâr faktörü:
0.63
Beklenen getiri:
-4.10 EUR
Ortalama kâr:
11.25 EUR
Ortalama zarar:
-30.04 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-104.49 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 670.64 EUR (3)
Aylık büyüme:
-22.94%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 309.13 EUR
Maksimum:
4 269.40 EUR (422.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.58% (4 263.38 EUR)
Varlığa göre:
98.90% (6 088.59 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 624
EURUSD+ 62
BTCUSD 44
GBPUSD+ 15
EURJPY+ 7
USDJPY+ 6
NAS100 4
USDCHF+ 3
SP500 2
NAS100ft 1
AUDUSD+ 1
DJ30 1
USDX 1
ETHUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ -2.9K
EURUSD+ -390
BTCUSD -131
GBPUSD+ -163
EURJPY+ 15
USDJPY+ -25
NAS100 18
USDCHF+ -7
SP500 0
NAS100ft 1
AUDUSD+ 2
DJ30 0
USDX -3
ETHUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ -107K
EURUSD+ -1.1K
BTCUSD -231K
GBPUSD+ -2.5K
EURJPY+ 512
USDJPY+ -1K
NAS100 2.8K
USDCHF+ -548
SP500 -447
NAS100ft 959
AUDUSD+ 14
DJ30 150
USDX -331
ETHUSD -1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +129.39 EUR
En kötü işlem: -1 657 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +26.58 EUR
Maksimum ardışık zarar: -104.49 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
