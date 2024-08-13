- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
772
Kârla kapanan işlemler:
485 (62.82%)
Zararla kapanan işlemler:
287 (37.18%)
En iyi işlem:
129.39 EUR
En kötü işlem:
-1 657.36 EUR
Brüt kâr:
5 457.63 EUR (740 330 pips)
Brüt zarar:
-8 622.06 EUR (1 080 661 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (26.58 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
438.55 EUR (10)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
86.51%
Maks. mevduat yükü:
40.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
496 (64.25%)
Satış işlemleri:
276 (35.75%)
Kâr faktörü:
0.63
Beklenen getiri:
-4.10 EUR
Ortalama kâr:
11.25 EUR
Ortalama zarar:
-30.04 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-104.49 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 670.64 EUR (3)
Aylık büyüme:
-22.94%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 309.13 EUR
Maksimum:
4 269.40 EUR (422.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.58% (4 263.38 EUR)
Varlığa göre:
98.90% (6 088.59 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|624
|EURUSD+
|62
|BTCUSD
|44
|GBPUSD+
|15
|EURJPY+
|7
|USDJPY+
|6
|NAS100
|4
|USDCHF+
|3
|SP500
|2
|NAS100ft
|1
|AUDUSD+
|1
|DJ30
|1
|USDX
|1
|ETHUSD
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|-2.9K
|EURUSD+
|-390
|BTCUSD
|-131
|GBPUSD+
|-163
|EURJPY+
|15
|USDJPY+
|-25
|NAS100
|18
|USDCHF+
|-7
|SP500
|0
|NAS100ft
|1
|AUDUSD+
|2
|DJ30
|0
|USDX
|-3
|ETHUSD
|0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|-107K
|EURUSD+
|-1.1K
|BTCUSD
|-231K
|GBPUSD+
|-2.5K
|EURJPY+
|512
|USDJPY+
|-1K
|NAS100
|2.8K
|USDCHF+
|-548
|SP500
|-447
|NAS100ft
|959
|AUDUSD+
|14
|DJ30
|150
|USDX
|-331
|ETHUSD
|-1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +129.39 EUR
En kötü işlem: -1 657 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +26.58 EUR
Maksimum ardışık zarar: -104.49 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
