Bui Huy Dat

MSC GoldenPips ICM Pro

Bui Huy Dat
0 recensioni
Affidabilità
61 settimane
1 / 569 USD
Copia per 36 USD al mese
crescita dal 2024 97%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
565
Profit Trade:
436 (77.16%)
Loss Trade:
129 (22.83%)
Best Trade:
19.76 USD
Worst Trade:
-32.73 USD
Profitto lordo:
1 108.87 USD (114 887 pips)
Perdita lorda:
-757.03 USD (74 474 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (51.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.70 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
5.57%
Massimo carico di deposito:
17.45%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.17
Long Trade:
353 (62.48%)
Short Trade:
212 (37.52%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
2.54 USD
Perdita media:
-5.87 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-87.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-95.11 USD (7)
Crescita mensile:
6.38%
Previsione annuale:
77.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
161.83 USD (20.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.11% (161.83 USD)
Per equità:
26.36% (123.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 564
AUDCAD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 352
AUDCAD 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 40K
AUDCAD 17
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.76 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +51.07 USD
Massima perdita consecutiva: -87.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live03
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live25
0.86 × 14
ICMarketsSC-Live20
1.07 × 1012
FusionMarkets-Demo
1.10 × 63
ICMarketsSC-Live07
1.16 × 1073
ICMarketsSC-Live06
1.31 × 1197
ICMarketsSC-Live32
1.35 × 301
ICMarkets-Live24
1.44 × 9
BlueberryMarkets-Live
1.69 × 212
Tickmill-Live04
1.75 × 24
ICMarketsSC-Live09
1.75 × 53
VantageInternational-Live 20
2.00 × 9
FXOpen-ECN Live Server
2.63 × 618
WindsorBrokers-REAL2
2.68 × 31
VantageInternational-Live 8
2.72 × 64
VantageInternational-Demo
2.80 × 113
Tickmill-Live10
2.80 × 10
ICMarketsSC-Live16
2.91 × 160
61 più
IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE


🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)


Signal Detail:

1. Only trade XAU/USD pair.

2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.

Profit: 80 ~ 135% / Year

Hardcore Stop loss and close all order @ 20%(90$) base on initial balance ( 500$ )

 

Investor Recommend:

- Consult the following link to know of how signal copy function: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber

- For those that like high risk/reward, suggested deposit of 500$, and copy the same volume as mine, but expect your drawdown could reach 20% and profit roughly  +/-10%/monthly

- The signal is for long-term investment so you need to copy/invest for at least one to three months.

- A holy grail doesn´t exist in trading....so....invest only money, which you can afford to lose


    Contacts:

    Feel free to contact me via WhatsApp: +84 988612969

    telegram:  https://t.me/TonyOnl


    Non ci sono recensioni
    2025.09.15 17:09
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.09.14 12:26
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.08.20 16:18
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.08.20 03:46
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.07.14 03:08
    80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.75% of days out of 347 days of the signal's entire lifetime.
    2025.06.11 07:42
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.06.10 08:19
    80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.79% of days out of 313 days of the signal's entire lifetime.
    2025.05.08 02:30
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.04.08 08:02
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.04.06 08:15
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.03.31 03:27
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.03.27 17:50
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.02.03 15:04
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.02.02 19:44
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.01.21 07:40
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.01.19 06:26
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.01.10 17:59
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2025.01.10 16:57
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.12.29 12:54
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.11.06 13:30
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
