- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
611
Profit Trade:
378 (61.86%)
Loss Trade:
233 (38.13%)
Best Trade:
911.45 USD
Worst Trade:
-964.48 USD
Profitto lordo:
16 846.69 USD (43 648 pips)
Perdita lorda:
-7 615.34 USD (40 970 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (9.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 341.19 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
20.31%
Massimo carico di deposito:
20.03%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
4.04
Long Trade:
213 (34.86%)
Short Trade:
398 (65.14%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
15.11 USD
Profitto medio:
44.57 USD
Perdita media:
-32.68 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-16.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 111.75 USD (2)
Crescita mensile:
4.50%
Previsione annuale:
54.62%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 285.45 USD (15.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.02% (90.55 USD)
Per equità:
19.30% (12.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|425
|EURSGD
|164
|GBPSGD
|22
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD
|5.6K
|EURSGD
|3.6K
|GBPSGD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD
|3K
|EURSGD
|-522
|GBPSGD
|389
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +911.45 USD
Worst Trade: -964 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.16 USD
Massima perdita consecutiva: -16.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|1.82 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|2.27 × 30
|
TradingProInternational-Live 2
|3.00 × 2
|
AltairInc-Live
|3.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|3.00 × 1
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|3.77 × 22
|
Tradeview-Live
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|5.89 × 19
|
TMGM.TradeMax-Demo
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|6.56 × 114
|
FBS-Real-3
|9.29 × 35
|
VantageInternational-Live 3
|12.00 × 2
|
RoboForex-Pro-3
|12.76 × 17
|
RoboForex-ProCent-5
|16.67 × 6
|
XMGlobal-Real 10
|23.57 × 23
|
XMGlobal-Real 28
|25.31 × 134
|
XMGlobal-Real 14
|25.50 × 22
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
20%
0
0
USD
USD
88
USD
USD
89
99%
611
61%
20%
2.21
15.11
USD
USD
65%
1:500