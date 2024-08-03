SegnaliSezioni
Quy Tai Khuong

Khuong Quy Tai

Quy Tai Khuong
0 recensioni
Affidabilità
89 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 20%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
611
Profit Trade:
378 (61.86%)
Loss Trade:
233 (38.13%)
Best Trade:
911.45 USD
Worst Trade:
-964.48 USD
Profitto lordo:
16 846.69 USD (43 648 pips)
Perdita lorda:
-7 615.34 USD (40 970 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (9.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 341.19 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
20.31%
Massimo carico di deposito:
20.03%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
4.04
Long Trade:
213 (34.86%)
Short Trade:
398 (65.14%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
15.11 USD
Profitto medio:
44.57 USD
Perdita media:
-32.68 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-16.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 111.75 USD (2)
Crescita mensile:
4.50%
Previsione annuale:
54.62%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 285.45 USD (15.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.02% (90.55 USD)
Per equità:
19.30% (12.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 425
EURSGD 164
GBPSGD 22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD 5.6K
EURSGD 3.6K
GBPSGD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD 3K
EURSGD -522
GBPSGD 389
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +911.45 USD
Worst Trade: -964 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.16 USD
Massima perdita consecutiva: -16.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live15
1.82 × 11
FusionMarkets-Live 2
2.27 × 30
TradingProInternational-Live 2
3.00 × 2
AltairInc-Live
3.00 × 1
SwitchMarkets-Real
3.00 × 1
BroctagonPrimeMarkets-Live
3.77 × 22
Tradeview-Live
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live04
5.89 × 19
TMGM.TradeMax-Demo
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
6.56 × 114
FBS-Real-3
9.29 × 35
VantageInternational-Live 3
12.00 × 2
RoboForex-Pro-3
12.76 × 17
RoboForex-ProCent-5
16.67 × 6
XMGlobal-Real 10
23.57 × 23
XMGlobal-Real 28
25.31 × 134
XMGlobal-Real 14
25.50 × 22
Liên hệ mình : 0366275388 . Zalo số này luôn/ Chúc a/e giao dịch thành công
Non ci sono recensioni
2025.09.16 00:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 18:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 23:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 01:17
A large drawdown may occur on the account again
2024.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.24 06:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 01:08
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.73% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.09 02:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.07 23:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 22:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.13 09:23
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.96% of days out of 242 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.06 02:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.06 01:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.05 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.05 01:07
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.93% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.03 05:03
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2024.08.03 05:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 22 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.