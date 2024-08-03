SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Khuong Quy Tai
Quy Tai Khuong

Khuong Quy Tai

Quy Tai Khuong
0 avis
Fiabilité
89 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 20%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
611
Bénéfice trades:
378 (61.86%)
Perte trades:
233 (38.13%)
Meilleure transaction:
911.45 USD
Pire transaction:
-964.48 USD
Bénéfice brut:
16 846.69 USD (43 648 pips)
Perte brute:
-7 615.34 USD (40 970 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (9.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 341.19 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
20.31%
Charge de dépôt maximale:
20.03%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
4.04
Longs trades:
213 (34.86%)
Courts trades:
398 (65.14%)
Facteur de profit:
2.21
Rendement attendu:
15.11 USD
Bénéfice moyen:
44.57 USD
Perte moyenne:
-32.68 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-16.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 111.75 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.50%
Prévision annuelle:
54.62%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 285.45 USD (15.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.02% (90.55 USD)
Par fonds propres:
19.30% (12.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD 425
EURSGD 164
GBPSGD 22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD 5.6K
EURSGD 3.6K
GBPSGD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD 3K
EURSGD -522
GBPSGD 389
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +911.45 USD
Pire transaction: -964 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +9.16 USD
Perte consécutive maximale: -16.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live15
1.82 × 11
FusionMarkets-Live 2
2.27 × 30
TradingProInternational-Live 2
3.00 × 2
AltairInc-Live
3.00 × 1
SwitchMarkets-Real
3.00 × 1
BroctagonPrimeMarkets-Live
3.77 × 22
Tradeview-Live
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live04
5.89 × 19
TMGM.TradeMax-Demo
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
6.56 × 114
FBS-Real-3
9.29 × 35
VantageInternational-Live 3
12.00 × 2
RoboForex-Pro-3
12.76 × 17
RoboForex-ProCent-5
16.67 × 6
XMGlobal-Real 10
23.57 × 23
XMGlobal-Real 28
25.31 × 134
XMGlobal-Real 14
25.50 × 22
Liên hệ mình : 0366275388 . Zalo số này luôn/ Chúc a/e giao dịch thành công
Aucun avis
2025.09.16 00:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 18:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 23:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 01:17
A large drawdown may occur on the account again
2024.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.24 06:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 01:08
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.73% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.09 02:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.07 23:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 22:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.13 09:23
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.96% of days out of 242 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.06 02:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.06 01:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.05 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.05 01:07
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.93% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.03 05:03
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2024.08.03 05:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 22 days
