İşlemler:
611
Kârla kapanan işlemler:
378 (61.86%)
Zararla kapanan işlemler:
233 (38.13%)
En iyi işlem:
911.45 USD
En kötü işlem:
-964.48 USD
Brüt kâr:
16 846.69 USD (43 648 pips)
Brüt zarar:
-7 615.34 USD (40 970 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (9.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 341.19 USD (5)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
20.31%
Maks. mevduat yükü:
20.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
4.04
Alış işlemleri:
213 (34.86%)
Satış işlemleri:
398 (65.14%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
15.11 USD
Ortalama kâr:
44.57 USD
Ortalama zarar:
-32.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-16.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 111.75 USD (2)
Aylık büyüme:
4.64%
Yıllık tahmin:
54.62%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 285.45 USD (15.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.02% (90.55 USD)
Varlığa göre:
19.30% (12.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|425
|EURSGD
|164
|GBPSGD
|22
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|5.6K
|EURSGD
|3.6K
|GBPSGD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|3K
|EURSGD
|-522
|GBPSGD
|389
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|1.82 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|2.27 × 30
|
TradingProInternational-Live 2
|3.00 × 2
|
AltairInc-Live
|3.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|3.00 × 1
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|3.77 × 22
|
Tradeview-Live
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|5.89 × 19
|
TMGM.TradeMax-Demo
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|6.56 × 114
|
FBS-Real-3
|9.29 × 35
|
VantageInternational-Live 3
|12.00 × 2
|
RoboForex-Pro-3
|12.76 × 17
|
RoboForex-ProCent-5
|16.67 × 6
|
XMGlobal-Real 10
|23.57 × 23
|
XMGlobal-Real 28
|25.31 × 134
|
XMGlobal-Real 14
|25.50 × 22
