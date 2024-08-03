Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Demo 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live15 1.82 × 11 FusionMarkets-Live 2 2.27 × 30 TradingProInternational-Live 2 3.00 × 2 AltairInc-Live 3.00 × 1 SwitchMarkets-Real 3.00 × 1 BroctagonPrimeMarkets-Live 3.77 × 22 Tradeview-Live 5.32 × 28 ICMarketsSC-Live04 5.89 × 19 TMGM.TradeMax-Demo 6.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 6.56 × 114 FBS-Real-3 9.29 × 35 VantageInternational-Live 3 12.00 × 2 RoboForex-Pro-3 12.76 × 17 RoboForex-ProCent-5 16.67 × 6 XMGlobal-Real 10 23.57 × 23 XMGlobal-Real 28 25.31 × 134 XMGlobal-Real 14 25.50 × 22 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya