Quy Tai Khuong

Khuong Quy Tai

Quy Tai Khuong
0 inceleme
Güvenilirlik
89 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 20%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
611
Kârla kapanan işlemler:
378 (61.86%)
Zararla kapanan işlemler:
233 (38.13%)
En iyi işlem:
911.45 USD
En kötü işlem:
-964.48 USD
Brüt kâr:
16 846.69 USD (43 648 pips)
Brüt zarar:
-7 615.34 USD (40 970 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (9.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 341.19 USD (5)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
20.31%
Maks. mevduat yükü:
20.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
4.04
Alış işlemleri:
213 (34.86%)
Satış işlemleri:
398 (65.14%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
15.11 USD
Ortalama kâr:
44.57 USD
Ortalama zarar:
-32.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-16.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 111.75 USD (2)
Aylık büyüme:
4.64%
Yıllık tahmin:
54.62%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 285.45 USD (15.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.02% (90.55 USD)
Varlığa göre:
19.30% (12.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 425
EURSGD 164
GBPSGD 22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD 5.6K
EURSGD 3.6K
GBPSGD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD 3K
EURSGD -522
GBPSGD 389
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +911.45 USD
En kötü işlem: -964 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +9.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live15
1.82 × 11
FusionMarkets-Live 2
2.27 × 30
TradingProInternational-Live 2
3.00 × 2
AltairInc-Live
3.00 × 1
SwitchMarkets-Real
3.00 × 1
BroctagonPrimeMarkets-Live
3.77 × 22
Tradeview-Live
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live04
5.89 × 19
TMGM.TradeMax-Demo
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
6.56 × 114
FBS-Real-3
9.29 × 35
VantageInternational-Live 3
12.00 × 2
RoboForex-Pro-3
12.76 × 17
RoboForex-ProCent-5
16.67 × 6
XMGlobal-Real 10
23.57 × 23
XMGlobal-Real 28
25.31 × 134
XMGlobal-Real 14
25.50 × 22
Liên hệ mình : 0366275388 . Zalo số này luôn/ Chúc a/e giao dịch thành công
İnceleme yok
2025.09.16 00:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 18:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 23:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 01:17
A large drawdown may occur on the account again
2024.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.24 06:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 01:08
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.73% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.09 02:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.07 23:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 22:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.13 09:23
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.96% of days out of 242 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.06 02:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.06 01:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.05 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.05 01:07
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.93% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.03 05:03
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2024.08.03 05:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 22 days
