- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
77 (41.39%)
Loss Trade:
109 (58.60%)
Best Trade:
298.80 USD
Worst Trade:
-109.58 USD
Profitto lordo:
2 694.53 USD (35 377 pips)
Perdita lorda:
-2 890.73 USD (43 558 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (32.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
435.61 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
32.25%
Massimo carico di deposito:
39.06%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
98 (52.69%)
Short Trade:
88 (47.31%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-1.05 USD
Profitto medio:
34.99 USD
Perdita media:
-26.52 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-194.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-258.06 USD (5)
Crescita mensile:
42.17%
Previsione annuale:
511.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
237.90 USD
Massimale:
825.34 USD (93.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
93.00% (825.34 USD)
Per equità:
30.22% (43.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|16
|GBPUSD
|13
|NZDJPY
|13
|AUDJPY
|11
|USDJPY
|11
|AUDUSD
|10
|NZDUSD
|10
|USDCHF
|9
|EURUSD
|9
|EURJPY
|8
|GBPCHF
|7
|EURCHF
|7
|EURAUD
|7
|GBPAUD
|6
|CHFJPY
|6
|AUDCHF
|5
|GBPJPY
|5
|CADJPY
|5
|EURGBP
|4
|CADCHF
|4
|GBPCAD
|3
|EURNZD
|3
|GBPNZD
|3
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|2
|NZDCHF
|2
|EURCAD
|2
|AUDNZD
|1
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|-25
|GBPUSD
|-73
|NZDJPY
|-271
|AUDJPY
|410
|USDJPY
|-213
|AUDUSD
|-48
|NZDUSD
|-188
|USDCHF
|125
|EURUSD
|61
|EURJPY
|-28
|GBPCHF
|-30
|EURCHF
|27
|EURAUD
|-38
|GBPAUD
|-180
|CHFJPY
|282
|AUDCHF
|-43
|GBPJPY
|213
|CADJPY
|-65
|EURGBP
|7
|CADCHF
|40
|GBPCAD
|8
|EURNZD
|5
|GBPNZD
|-17
|AUDCAD
|-15
|NZDCAD
|-8
|NZDCHF
|-63
|EURCAD
|-29
|AUDNZD
|-38
|BTCUSD
|-2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|889
|GBPUSD
|52
|NZDJPY
|-3K
|AUDJPY
|5.9K
|USDJPY
|-1.9K
|AUDUSD
|-540
|NZDUSD
|-985
|USDCHF
|1.7K
|EURUSD
|1.4K
|EURJPY
|-439
|GBPCHF
|-127
|EURCHF
|280
|EURAUD
|-1.5K
|GBPAUD
|-3.5K
|CHFJPY
|3.7K
|AUDCHF
|-292
|GBPJPY
|1.6K
|CADJPY
|-787
|EURGBP
|-374
|CADCHF
|353
|GBPCAD
|182
|EURNZD
|1.9K
|GBPNZD
|-184
|AUDCAD
|-551
|NZDCAD
|-98
|NZDCHF
|-367
|EURCAD
|1.4K
|AUDNZD
|-549
|BTCUSD
|-12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +298.80 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +32.38 USD
Massima perdita consecutiva: -194.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.05 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.26 × 58
|
ICMarketsSC-Live32
|0.27 × 55
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 3352
|
ICMarketsSC-Live23
|0.40 × 68
|
ICMarketsSC-Live18
|0.41 × 358
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 241
|
ICMarketsSC-Live25
|0.44 × 55
|
ICMarketsSC-Live19
|0.58 × 515
|
ICMarketsSC-Live08
|0.62 × 837
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.81 × 21
|
ICMarketsSC-Live12
|0.88 × 26
|
ICMarketsSC-Live07
|1.36 × 3280
|
ICMarkets-Live06
|1.44 × 303
|
ICMarketsSC-Live11
|1.49 × 1284
|
ICMarketsSC-Live31
|1.74 × 57
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
一次开仓，不补仓，不加仓。
