Ming Ceng

Old fox

Ming Ceng
0 recensioni
67 settimane
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2024 -65%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
77 (41.39%)
Loss Trade:
109 (58.60%)
Best Trade:
298.80 USD
Worst Trade:
-109.58 USD
Profitto lordo:
2 694.53 USD (35 377 pips)
Perdita lorda:
-2 890.73 USD (43 558 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (32.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
435.61 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
32.25%
Massimo carico di deposito:
39.06%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
98 (52.69%)
Short Trade:
88 (47.31%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-1.05 USD
Profitto medio:
34.99 USD
Perdita media:
-26.52 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-194.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-258.06 USD (5)
Crescita mensile:
42.17%
Previsione annuale:
511.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
237.90 USD
Massimale:
825.34 USD (93.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
93.00% (825.34 USD)
Per equità:
30.22% (43.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 16
GBPUSD 13
NZDJPY 13
AUDJPY 11
USDJPY 11
AUDUSD 10
NZDUSD 10
USDCHF 9
EURUSD 9
EURJPY 8
GBPCHF 7
EURCHF 7
EURAUD 7
GBPAUD 6
CHFJPY 6
AUDCHF 5
GBPJPY 5
CADJPY 5
EURGBP 4
CADCHF 4
GBPCAD 3
EURNZD 3
GBPNZD 3
AUDCAD 3
NZDCAD 2
NZDCHF 2
EURCAD 2
AUDNZD 1
BTCUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD -25
GBPUSD -73
NZDJPY -271
AUDJPY 410
USDJPY -213
AUDUSD -48
NZDUSD -188
USDCHF 125
EURUSD 61
EURJPY -28
GBPCHF -30
EURCHF 27
EURAUD -38
GBPAUD -180
CHFJPY 282
AUDCHF -43
GBPJPY 213
CADJPY -65
EURGBP 7
CADCHF 40
GBPCAD 8
EURNZD 5
GBPNZD -17
AUDCAD -15
NZDCAD -8
NZDCHF -63
EURCAD -29
AUDNZD -38
BTCUSD -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 889
GBPUSD 52
NZDJPY -3K
AUDJPY 5.9K
USDJPY -1.9K
AUDUSD -540
NZDUSD -985
USDCHF 1.7K
EURUSD 1.4K
EURJPY -439
GBPCHF -127
EURCHF 280
EURAUD -1.5K
GBPAUD -3.5K
CHFJPY 3.7K
AUDCHF -292
GBPJPY 1.6K
CADJPY -787
EURGBP -374
CADCHF 353
GBPCAD 182
EURNZD 1.9K
GBPNZD -184
AUDCAD -551
NZDCAD -98
NZDCHF -367
EURCAD 1.4K
AUDNZD -549
BTCUSD -12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +298.80 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +32.38 USD
Massima perdita consecutiva: -194.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.05 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.26 × 58
ICMarketsSC-Live32
0.27 × 55
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 3352
ICMarketsSC-Live23
0.40 × 68
ICMarketsSC-Live18
0.41 × 358
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 241
ICMarketsSC-Live25
0.44 × 55
ICMarketsSC-Live19
0.58 × 515
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 837
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
VTMarkets-Live
0.75 × 4
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.75 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.81 × 21
ICMarketsSC-Live12
0.88 × 26
ICMarketsSC-Live07
1.36 × 3280
ICMarkets-Live06
1.44 × 303
ICMarketsSC-Live11
1.49 × 1284
ICMarketsSC-Live31
1.74 × 57
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
73 più
一次开仓，不补仓，不加仓。
Non ci sono recensioni
2025.10.30 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 19:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 14:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 03:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 10:22
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.10 10:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 07:13
Share of days for 80% of growth is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Old fox
5000USD al mese
-65%
0
0
USD
104
USD
67
0%
186
41%
32%
0.93
-1.05
USD
93%
1:500
