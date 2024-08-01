SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Old fox
Ming Ceng

Old fox

Ming Ceng
0 avis
67 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 5000 USD par mois
croissance depuis 2024 -65%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
186
Bénéfice trades:
77 (41.39%)
Perte trades:
109 (58.60%)
Meilleure transaction:
298.80 USD
Pire transaction:
-109.58 USD
Bénéfice brut:
2 694.53 USD (35 377 pips)
Perte brute:
-2 890.73 USD (43 558 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (32.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
435.61 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
32.25%
Charge de dépôt maximale:
39.06%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.24
Longs trades:
98 (52.69%)
Courts trades:
88 (47.31%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-1.05 USD
Bénéfice moyen:
34.99 USD
Perte moyenne:
-26.52 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-194.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-258.06 USD (5)
Croissance mensuelle:
42.17%
Prévision annuelle:
511.69%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
237.90 USD
Maximal:
825.34 USD (93.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
93.00% (825.34 USD)
Par fonds propres:
30.22% (43.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 16
GBPUSD 13
NZDJPY 13
AUDJPY 11
USDJPY 11
AUDUSD 10
NZDUSD 10
USDCHF 9
EURUSD 9
EURJPY 8
GBPCHF 7
EURCHF 7
EURAUD 7
GBPAUD 6
CHFJPY 6
AUDCHF 5
GBPJPY 5
CADJPY 5
EURGBP 4
CADCHF 4
GBPCAD 3
EURNZD 3
GBPNZD 3
AUDCAD 3
NZDCAD 2
NZDCHF 2
EURCAD 2
AUDNZD 1
BTCUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD -25
GBPUSD -73
NZDJPY -271
AUDJPY 410
USDJPY -213
AUDUSD -48
NZDUSD -188
USDCHF 125
EURUSD 61
EURJPY -28
GBPCHF -30
EURCHF 27
EURAUD -38
GBPAUD -180
CHFJPY 282
AUDCHF -43
GBPJPY 213
CADJPY -65
EURGBP 7
CADCHF 40
GBPCAD 8
EURNZD 5
GBPNZD -17
AUDCAD -15
NZDCAD -8
NZDCHF -63
EURCAD -29
AUDNZD -38
BTCUSD -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 889
GBPUSD 52
NZDJPY -3K
AUDJPY 5.9K
USDJPY -1.9K
AUDUSD -540
NZDUSD -985
USDCHF 1.7K
EURUSD 1.4K
EURJPY -439
GBPCHF -127
EURCHF 280
EURAUD -1.5K
GBPAUD -3.5K
CHFJPY 3.7K
AUDCHF -292
GBPJPY 1.6K
CADJPY -787
EURGBP -374
CADCHF 353
GBPCAD 182
EURNZD 1.9K
GBPNZD -184
AUDCAD -551
NZDCAD -98
NZDCHF -367
EURCAD 1.4K
AUDNZD -549
BTCUSD -12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +298.80 USD
Pire transaction: -110 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +32.38 USD
Perte consécutive maximale: -194.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.05 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.26 × 58
ICMarketsSC-Live32
0.27 × 55
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 3352
ICMarketsSC-Live23
0.40 × 68
ICMarketsSC-Live18
0.41 × 358
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 241
ICMarketsSC-Live25
0.44 × 55
ICMarketsSC-Live19
0.58 × 515
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 837
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
VTMarkets-Live
0.75 × 4
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.75 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.81 × 21
ICMarketsSC-Live12
0.88 × 26
ICMarketsSC-Live07
1.36 × 3280
ICMarkets-Live06
1.44 × 303
ICMarketsSC-Live11
1.49 × 1284
ICMarketsSC-Live31
1.74 × 57
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
73 plus...
一次开仓，不补仓，不加仓。
Aucun avis
2025.10.30 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 19:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 14:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 03:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 10:22
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.10 10:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 07:13
Share of days for 80% of growth is too low
