Ming Ceng

Old fox

Ming Ceng
0 inceleme
67 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -65%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
77 (41.39%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (58.60%)
En iyi işlem:
298.80 USD
En kötü işlem:
-109.58 USD
Brüt kâr:
2 694.53 USD (35 377 pips)
Brüt zarar:
-2 890.73 USD (43 558 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (32.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
435.61 USD (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
32.25%
Maks. mevduat yükü:
39.06%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
98 (52.69%)
Satış işlemleri:
88 (47.31%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-1.05 USD
Ortalama kâr:
34.99 USD
Ortalama zarar:
-26.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-194.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-258.06 USD (5)
Aylık büyüme:
42.17%
Yıllık tahmin:
511.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
237.90 USD
Maksimum:
825.34 USD (93.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
93.00% (825.34 USD)
Varlığa göre:
30.22% (43.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 16
GBPUSD 13
NZDJPY 13
AUDJPY 11
USDJPY 11
AUDUSD 10
NZDUSD 10
USDCHF 9
EURUSD 9
EURJPY 8
GBPCHF 7
EURCHF 7
EURAUD 7
GBPAUD 6
CHFJPY 6
AUDCHF 5
GBPJPY 5
CADJPY 5
EURGBP 4
CADCHF 4
GBPCAD 3
EURNZD 3
GBPNZD 3
AUDCAD 3
NZDCAD 2
NZDCHF 2
EURCAD 2
AUDNZD 1
BTCUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD -25
GBPUSD -73
NZDJPY -271
AUDJPY 410
USDJPY -213
AUDUSD -48
NZDUSD -188
USDCHF 125
EURUSD 61
EURJPY -28
GBPCHF -30
EURCHF 27
EURAUD -38
GBPAUD -180
CHFJPY 282
AUDCHF -43
GBPJPY 213
CADJPY -65
EURGBP 7
CADCHF 40
GBPCAD 8
EURNZD 5
GBPNZD -17
AUDCAD -15
NZDCAD -8
NZDCHF -63
EURCAD -29
AUDNZD -38
BTCUSD -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 889
GBPUSD 52
NZDJPY -3K
AUDJPY 5.9K
USDJPY -1.9K
AUDUSD -540
NZDUSD -985
USDCHF 1.7K
EURUSD 1.4K
EURJPY -439
GBPCHF -127
EURCHF 280
EURAUD -1.5K
GBPAUD -3.5K
CHFJPY 3.7K
AUDCHF -292
GBPJPY 1.6K
CADJPY -787
EURGBP -374
CADCHF 353
GBPCAD 182
EURNZD 1.9K
GBPNZD -184
AUDCAD -551
NZDCAD -98
NZDCHF -367
EURCAD 1.4K
AUDNZD -549
BTCUSD -12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +298.80 USD
En kötü işlem: -110 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +32.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -194.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.05 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.26 × 58
ICMarketsSC-Live32
0.27 × 55
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 3352
ICMarketsSC-Live23
0.40 × 68
ICMarketsSC-Live18
0.41 × 358
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 241
ICMarketsSC-Live25
0.44 × 55
ICMarketsSC-Live19
0.58 × 515
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 837
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
VTMarkets-Live
0.75 × 4
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.75 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.81 × 21
ICMarketsSC-Live12
0.88 × 26
ICMarketsSC-Live07
1.36 × 3280
ICMarkets-Live06
1.44 × 303
ICMarketsSC-Live11
1.49 × 1284
ICMarketsSC-Live31
1.74 × 57
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
73 daha fazla...
一次开仓，不补仓，不加仓。
İnceleme yok
2025.10.30 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 19:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 14:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 03:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 10:22
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.10 10:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 07:13
Share of days for 80% of growth is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Old fox
Ayda 5000 USD
-65%
0
0
USD
104
USD
67
0%
186
41%
32%
0.93
-1.05
USD
93%
1:500
