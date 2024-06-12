SegnaliSezioni
Salvatore Novello

Trusted 2024

Salvatore Novello
0 recensioni
67 settimane
0 / 0 USD
Copia per 199 USD al mese
crescita dal 2024 -44%
ActivTradesEU-Server
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
440
Profit Trade:
237 (53.86%)
Loss Trade:
203 (46.14%)
Best Trade:
26.18 EUR
Worst Trade:
-36.70 EUR
Profitto lordo:
593.30 EUR (167 042 pips)
Perdita lorda:
-672.77 EUR (56 668 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (19.59 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
30.62 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
32.40%
Massimo carico di deposito:
105.39%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
217 (49.32%)
Short Trade:
223 (50.68%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.18 EUR
Profitto medio:
2.50 EUR
Perdita media:
-3.31 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-26.17 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-53.32 EUR (4)
Crescita mensile:
7.21%
Previsione annuale:
87.49%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
162.69 EUR
Massimale:
190.87 EUR (148.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.35% (87.03 EUR)
Per equità:
22.11% (17.96 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 436
ETHUSD 2
GOLD 1
GBPJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -79
ETHUSD 30
GOLD -42
GBPJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -515
ETHUSD 115K
GOLD -3.9K
GBPJPY 16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.18 EUR
Worst Trade: -37 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +19.59 EUR
Massima perdita consecutiva: -26.17 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesEU-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Prestazioni Eccezionali per tutto il 2024

Panoramica

Presentiamo i nostri segnali Expert Advisor (EA) per MT5, una soluzione di trading all'avanguardia progettata per generare costantemente risultati positivi durante tutto il 2024. Il nostro EA è costruito con algoritmi sofisticati e tecniche avanzate di gestione del rischio, garantendo una crescita finanziaria stabile e affidabile. Con un pagamento mensile, accedi a un sistema di trading robusto che dà priorità al rischio calcolato e alla redditività a lungo termine.

Caratteristiche Principali

  1. Prestazioni Provate:

    • Il nostro Expert Advisor per MT5 ha dimostrato prestazioni eccezionali, con risultati positivi mese dopo mese nel 2024. L'EA è rigorosamente testato e ottimizzato per adattarsi a varie condizioni di mercato, garantendo guadagni costanti.

  2. Gestione Avanzata del Denaro:

    • La buona gestione del denaro è al centro del nostro EA. Utilizza strategie come il dimensionamento corretto delle posizioni, l'adeguamento degli stop-loss e i meccanismi di presa di profitto per proteggere il tuo investimento e massimizzare i rendimenti. Questo garantisce che il tuo capitale di trading sia preservato, consentendo al contempo una crescita sostanziale.

  3. Approccio al Rischio Calcolato:

    • La principale forza del nostro Expert Advisor è la sua strategia di rischio calcolato. L'EA valuta le potenziali operazioni in base a un'analisi completa del rapporto rischio-rendimento, entrando in posizione solo quando le prospettive sono favorevoli. Questo minimizza l'esposizione a scenari ad alto rischio e migliora la sicurezza complessiva del tuo investimento.

  4. Interfaccia User-Friendly:

    • La piattaforma MT5 è nota per la sua interfaccia user-friendly e il nostro EA si integra perfettamente con essa. Che tu sia un trader principiante o un investitore esperto, troverai il sistema facile da navigare e gestire.

  5. Supporto Completo:

    • Il nostro team di supporto dedicato è disponibile per assisterti con qualsiasi domanda o problema tecnico. Forniamo tutorial completi e aggiornamenti continui per garantire che la tua esperienza di trading sia fluida e redditizia.

Vantaggi

  • Redditività Costante: Goditi un reddito affidabile e stabile con il nostro EA, progettato per performare bene in varie condizioni di mercato.
  • Tranquillità: Con una gestione del rischio avanzata e un approccio al rischio calcolato, puoi fare trading con fiducia, sapendo che il tuo capitale è al sicuro.
  • Approfondimenti da Esperti: Beneficia dei consigli finanziari professionali e degli approfondimenti, aiutandoti a rimanere avanti nelle tendenze di mercato.
  • Valore per il Denaro: Un pagamento mensile ti dà accesso a vita al nostro EA ad alte prestazioni e alla guida finanziaria degli esperti, rendendolo un investimento conveniente.

Conclusione

I nostri segnali Expert Advisor per MT5 offrono una soluzione di trading completa per chiunque desideri ottenere risultati finanziari positivi nel 2024. Con un focus sul rischio calcolato e un'ottima gestione del denaro, puoi aspettarti una crescita costante e prestazioni affidabili. Investi nel tuo futuro finanziario oggi stesso con il nostro Expert Advisor di prima classe e accedi a una competenza finanziaria e un supporto senza pari.


Non ci sono recensioni
