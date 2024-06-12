- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|436
|ETHUSD
|2
|GOLD
|1
|GBPJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-79
|ETHUSD
|30
|GOLD
|-42
|GBPJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-515
|ETHUSD
|115K
|GOLD
|-3.9K
|GBPJPY
|16
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesEU-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Prestazioni Eccezionali per tutto il 2024
Panoramica
Presentiamo i nostri segnali Expert Advisor (EA) per MT5, una soluzione di trading all'avanguardia progettata per generare costantemente risultati positivi durante tutto il 2024. Il nostro EA è costruito con algoritmi sofisticati e tecniche avanzate di gestione del rischio, garantendo una crescita finanziaria stabile e affidabile. Con un pagamento mensile, accedi a un sistema di trading robusto che dà priorità al rischio calcolato e alla redditività a lungo termine.
Caratteristiche Principali
-
Prestazioni Provate:
- Il nostro Expert Advisor per MT5 ha dimostrato prestazioni eccezionali, con risultati positivi mese dopo mese nel 2024. L'EA è rigorosamente testato e ottimizzato per adattarsi a varie condizioni di mercato, garantendo guadagni costanti.
-
Gestione Avanzata del Denaro:
- La buona gestione del denaro è al centro del nostro EA. Utilizza strategie come il dimensionamento corretto delle posizioni, l'adeguamento degli stop-loss e i meccanismi di presa di profitto per proteggere il tuo investimento e massimizzare i rendimenti. Questo garantisce che il tuo capitale di trading sia preservato, consentendo al contempo una crescita sostanziale.
-
Approccio al Rischio Calcolato:
- La principale forza del nostro Expert Advisor è la sua strategia di rischio calcolato. L'EA valuta le potenziali operazioni in base a un'analisi completa del rapporto rischio-rendimento, entrando in posizione solo quando le prospettive sono favorevoli. Questo minimizza l'esposizione a scenari ad alto rischio e migliora la sicurezza complessiva del tuo investimento.
-
Interfaccia User-Friendly:
- La piattaforma MT5 è nota per la sua interfaccia user-friendly e il nostro EA si integra perfettamente con essa. Che tu sia un trader principiante o un investitore esperto, troverai il sistema facile da navigare e gestire.
-
Supporto Completo:
- Il nostro team di supporto dedicato è disponibile per assisterti con qualsiasi domanda o problema tecnico. Forniamo tutorial completi e aggiornamenti continui per garantire che la tua esperienza di trading sia fluida e redditizia.
Vantaggi
- Redditività Costante: Goditi un reddito affidabile e stabile con il nostro EA, progettato per performare bene in varie condizioni di mercato.
- Tranquillità: Con una gestione del rischio avanzata e un approccio al rischio calcolato, puoi fare trading con fiducia, sapendo che il tuo capitale è al sicuro.
- Approfondimenti da Esperti: Beneficia dei consigli finanziari professionali e degli approfondimenti, aiutandoti a rimanere avanti nelle tendenze di mercato.
- Valore per il Denaro: Un pagamento mensile ti dà accesso a vita al nostro EA ad alte prestazioni e alla guida finanziaria degli esperti, rendendolo un investimento conveniente.
Conclusione
I nostri segnali Expert Advisor per MT5 offrono una soluzione di trading completa per chiunque desideri ottenere risultati finanziari positivi nel 2024. Con un focus sul rischio calcolato e un'ottima gestione del denaro, puoi aspettarti una crescita costante e prestazioni affidabili. Investi nel tuo futuro finanziario oggi stesso con il nostro Expert Advisor di prima classe e accedi a una competenza finanziaria e un supporto senza pari.
USD
EUR
EUR