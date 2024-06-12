SignauxSections
Salvatore Novello

Trusted 2024

Salvatore Novello
0 avis
67 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 199 USD par mois
croissance depuis 2024 -46%
ActivTradesEU-Server
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
434
Bénéfice trades:
233 (53.68%)
Perte trades:
201 (46.31%)
Meilleure transaction:
26.18 EUR
Pire transaction:
-36.70 EUR
Bénéfice brut:
569.19 EUR (166 253 pips)
Perte brute:
-668.22 EUR (56 132 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (19.59 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
30.62 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
32.40%
Charge de dépôt maximale:
105.39%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.52
Longs trades:
213 (49.08%)
Courts trades:
221 (50.92%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-0.23 EUR
Bénéfice moyen:
2.44 EUR
Perte moyenne:
-3.32 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-26.17 EUR)
Perte consécutive maximale:
-53.32 EUR (4)
Croissance mensuelle:
5.09%
Prévision annuelle:
61.79%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
162.69 EUR
Maximal:
190.87 EUR (148.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.35% (87.03 EUR)
Par fonds propres:
22.11% (17.96 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 431
ETHUSD 2
GOLD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -101
ETHUSD 30
GOLD -42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -752
ETHUSD 115K
GOLD -3.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.18 EUR
Pire transaction: -37 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +19.59 EUR
Perte consécutive maximale: -26.17 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesEU-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

MT5 Expert Advisor Signal: Exceptional Performance Throughout 2024



Overview


Introducing our MT5 Expert Advisor (EA) Signals, a state-of-the-art trading solution designed to consistently generate positive results throughout 2024. Our EA is built with sophisticated algorithms and advanced risk management techniques, ensuring steady and reliable financial growth. With a monthly payment, you gain access to a robust trading system that prioritizes calculated risk and long-term profitability.



Key Features


1. **Proven Performance**: 
   - Our MT5 Expert Advisor has demonstrated exceptional performance, delivering positive results month after month in 2024. The EA is rigorously tested and optimized to adapt to various market conditions, ensuring consistent gains.

2. **Advanced Money Management**:
   - Good money management is at the core of our EA. It employs strategies such as proper position sizing, stop-loss adjustments, and profit-taking mechanisms to protect your investment and maximize returns. This ensures that your trading capital is preserved while allowing for substantial growth.

3. **Calculated Risk Approach**:
   - The main strength of our Expert Advisor is its calculated risk strategy. The EA evaluates potential trades based on a comprehensive risk-reward analysis, only entering positions that offer favorable outcomes. This minimizes exposure to high-risk scenarios and enhances the overall safety of your investment.

4. **User-Friendly Interface**:
   - The MT5 platform is known for its user-friendly interface, and our EA seamlessly integrates with it. Whether you are a novice trader or an experienced investor, you will find the system easy to navigate and manage.

5. **Comprehensive Support**:
   - Our dedicated support team is available to assist you with any queries or technical issues. We provide comprehensive tutorials and continuous updates to ensure that your trading experience is smooth and profitable.

Benefits

- **Consistent Profitability**: Enjoy reliable and steady income with our EA, designed to perform well in various market conditions.
- **Peace of Mind**: With advanced risk management and a calculated risk approach, you can trade confidently, knowing that your capital is safeguarded.
- **Expert Insights**: Benefit from professional financial advice and insights, helping you stay ahead of market trends.
- **Value for Money**: A monthly payment gives you access to our high-performing EA and expert financial guidance, making it a cost-effective investment.

Conclusion


Our MT5 Expert Advisor Signals offer a comprehensive trading solution for anyone looking to achieve positive financial results in 2024.

With a focus on calculated risk and excellent money management, you can expect steady growth and reliable performance.

Invest in your financial future today with our top-tier Expert Advisor and gain access to unparalleled financial expertise and support.


Aucun avis
2025.09.22 09:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 19:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 17:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 22:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 08:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 11:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.09 12:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 20:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 22:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 00:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 21:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 01:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 21:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 23:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 05:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.28 13:51
No swaps are charged
2025.02.28 13:51
No swaps are charged
