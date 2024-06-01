SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Sousa1
Manuel De Sousa Torres

Sousa1

Manuel De Sousa Torres
0 recensioni
Affidabilità
72 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 63%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 028
Profit Trade:
1 480 (72.97%)
Loss Trade:
548 (27.02%)
Best Trade:
167.41 EUR
Worst Trade:
-232.17 EUR
Profitto lordo:
8 183.43 EUR (429 902 pips)
Perdita lorda:
-4 752.29 EUR (370 152 pips)
Vincite massime consecutive:
101 (415.84 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
503.71 EUR (26)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
152.68%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
6.85
Long Trade:
1 043 (51.43%)
Short Trade:
985 (48.57%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
1.69 EUR
Profitto medio:
5.53 EUR
Perdita media:
-8.67 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-60.09 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-232.17 EUR (1)
Crescita mensile:
-0.74%
Previsione annuale:
-9.04%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.81 EUR
Massimale:
501.02 EUR (6.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.64% (501.62 EUR)
Per equità:
67.15% (5 842.15 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 311
EURUSD 171
USDCHF 159
EURCHF 120
GBPCAD 120
GBPCHF 110
NZDCHF 90
GBPAUD 88
USDJPY 76
GBPJPY 69
AUDNZD 66
AUDUSD 60
USDCAD 60
EURCAD 57
EURAUD 55
CADCHF 55
EURGBP 53
GBPNZD 52
NZDUSD 46
EURJPY 40
CHFJPY 35
EURNZD 32
NZDCAD 26
AUDCAD 22
CADJPY 18
NZDJPY 15
AUDJPY 13
XAUUSD 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 887
EURUSD 748
USDCHF 257
EURCHF 262
GBPCAD -357
GBPCHF 204
NZDCHF 279
GBPAUD 337
USDJPY 88
GBPJPY -87
AUDNZD 74
AUDUSD 119
USDCAD 165
EURCAD 137
EURAUD 81
CADCHF 211
EURGBP 194
GBPNZD 56
NZDUSD 113
EURJPY 39
CHFJPY 26
EURNZD 4
NZDCAD 36
AUDCAD 11
CADJPY 27
NZDJPY 7
AUDJPY 4
XAUUSD -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 5.3K
EURUSD 9.2K
USDCHF -11K
EURCHF 6.6K
GBPCAD -32K
GBPCHF -2.7K
NZDCHF 14K
GBPAUD 15K
USDJPY 5K
GBPJPY -14K
AUDNZD 2.1K
AUDUSD 4.6K
USDCAD 12K
EURCAD 5.9K
EURAUD 4K
CADCHF 12K
EURGBP 9.6K
GBPNZD 1.5K
NZDUSD 4.7K
EURJPY 2.9K
CHFJPY 1.5K
EURNZD 578
NZDCAD 3K
AUDCAD 565
CADJPY 440
NZDJPY 624
AUDJPY -26
XAUUSD -3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +167.41 EUR
Worst Trade: -232 EUR
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +415.84 EUR
Massima perdita consecutiva: -60.09 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PUPrime-Live
0.46 × 117
FusionMarkets-Live
0.70 × 84
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 95
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Bybit-Live
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.38 × 8
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
Exness-MT5Real12
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
FxPro-MT5 Live02
1.59 × 150
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
ICMarketsSC-MT5-2
1.89 × 1029
RoboForex-ECN
1.95 × 4175
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
Coinexx-Live
2.14 × 14
TradeMaxGlobal-Live
2.30 × 351
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.71 × 79
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
78 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.24 08:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 13:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 12:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 15:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.16 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.16 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 12:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 18:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 14:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 13:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 12:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 08:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.22 23:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.13 15:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati