SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Sousa1
Manuel De Sousa Torres

Sousa1

Manuel De Sousa Torres
0 inceleme
Güvenilirlik
72 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 63%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 028
Kârla kapanan işlemler:
1 480 (72.97%)
Zararla kapanan işlemler:
548 (27.02%)
En iyi işlem:
167.41 EUR
En kötü işlem:
-232.17 EUR
Brüt kâr:
8 183.43 EUR (429 902 pips)
Brüt zarar:
-4 752.29 EUR (370 152 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
101 (415.84 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
503.71 EUR (26)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
152.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
6.85
Alış işlemleri:
1 043 (51.43%)
Satış işlemleri:
985 (48.57%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
1.69 EUR
Ortalama kâr:
5.53 EUR
Ortalama zarar:
-8.67 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-60.09 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-232.17 EUR (1)
Aylık büyüme:
-0.74%
Yıllık tahmin:
-9.04%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.81 EUR
Maksimum:
501.02 EUR (6.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.64% (501.62 EUR)
Varlığa göre:
67.15% (5 842.15 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 311
EURUSD 171
USDCHF 159
EURCHF 120
GBPCAD 120
GBPCHF 110
NZDCHF 90
GBPAUD 88
USDJPY 76
GBPJPY 69
AUDNZD 66
AUDUSD 60
USDCAD 60
EURCAD 57
EURAUD 55
CADCHF 55
EURGBP 53
GBPNZD 52
NZDUSD 46
EURJPY 40
CHFJPY 35
EURNZD 32
NZDCAD 26
AUDCAD 22
CADJPY 18
NZDJPY 15
AUDJPY 13
XAUUSD 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 887
EURUSD 748
USDCHF 257
EURCHF 262
GBPCAD -357
GBPCHF 204
NZDCHF 279
GBPAUD 337
USDJPY 88
GBPJPY -87
AUDNZD 74
AUDUSD 119
USDCAD 165
EURCAD 137
EURAUD 81
CADCHF 211
EURGBP 194
GBPNZD 56
NZDUSD 113
EURJPY 39
CHFJPY 26
EURNZD 4
NZDCAD 36
AUDCAD 11
CADJPY 27
NZDJPY 7
AUDJPY 4
XAUUSD -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 5.3K
EURUSD 9.2K
USDCHF -11K
EURCHF 6.6K
GBPCAD -32K
GBPCHF -2.7K
NZDCHF 14K
GBPAUD 15K
USDJPY 5K
GBPJPY -14K
AUDNZD 2.1K
AUDUSD 4.6K
USDCAD 12K
EURCAD 5.9K
EURAUD 4K
CADCHF 12K
EURGBP 9.6K
GBPNZD 1.5K
NZDUSD 4.7K
EURJPY 2.9K
CHFJPY 1.5K
EURNZD 578
NZDCAD 3K
AUDCAD 565
CADJPY 440
NZDJPY 624
AUDJPY -26
XAUUSD -3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +167.41 EUR
En kötü işlem: -232 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +415.84 EUR
Maksimum ardışık zarar: -60.09 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PUPrime-Live
0.46 × 117
FusionMarkets-Live
0.70 × 84
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 95
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Bybit-Live
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.38 × 8
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
Exness-MT5Real12
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
FxPro-MT5 Live02
1.59 × 150
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
ICMarketsSC-MT5-2
1.89 × 1029
RoboForex-ECN
1.95 × 4175
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
Coinexx-Live
2.14 × 14
TradeMaxGlobal-Live
2.30 × 351
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.71 × 79
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
78 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.24 08:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 13:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 12:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 15:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.16 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.16 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 12:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 18:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 14:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 13:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 12:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 08:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.22 23:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.13 15:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol