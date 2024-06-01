- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 028
Kârla kapanan işlemler:
1 480 (72.97%)
Zararla kapanan işlemler:
548 (27.02%)
En iyi işlem:
167.41 EUR
En kötü işlem:
-232.17 EUR
Brüt kâr:
8 183.43 EUR (429 902 pips)
Brüt zarar:
-4 752.29 EUR (370 152 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
101 (415.84 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
503.71 EUR (26)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
152.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
6.85
Alış işlemleri:
1 043 (51.43%)
Satış işlemleri:
985 (48.57%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
1.69 EUR
Ortalama kâr:
5.53 EUR
Ortalama zarar:
-8.67 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-60.09 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-232.17 EUR (1)
Aylık büyüme:
-0.74%
Yıllık tahmin:
-9.04%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.81 EUR
Maksimum:
501.02 EUR (6.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.64% (501.62 EUR)
Varlığa göre:
67.15% (5 842.15 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|311
|EURUSD
|171
|USDCHF
|159
|EURCHF
|120
|GBPCAD
|120
|GBPCHF
|110
|NZDCHF
|90
|GBPAUD
|88
|USDJPY
|76
|GBPJPY
|69
|AUDNZD
|66
|AUDUSD
|60
|USDCAD
|60
|EURCAD
|57
|EURAUD
|55
|CADCHF
|55
|EURGBP
|53
|GBPNZD
|52
|NZDUSD
|46
|EURJPY
|40
|CHFJPY
|35
|EURNZD
|32
|NZDCAD
|26
|AUDCAD
|22
|CADJPY
|18
|NZDJPY
|15
|AUDJPY
|13
|XAUUSD
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|887
|EURUSD
|748
|USDCHF
|257
|EURCHF
|262
|GBPCAD
|-357
|GBPCHF
|204
|NZDCHF
|279
|GBPAUD
|337
|USDJPY
|88
|GBPJPY
|-87
|AUDNZD
|74
|AUDUSD
|119
|USDCAD
|165
|EURCAD
|137
|EURAUD
|81
|CADCHF
|211
|EURGBP
|194
|GBPNZD
|56
|NZDUSD
|113
|EURJPY
|39
|CHFJPY
|26
|EURNZD
|4
|NZDCAD
|36
|AUDCAD
|11
|CADJPY
|27
|NZDJPY
|7
|AUDJPY
|4
|XAUUSD
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|5.3K
|EURUSD
|9.2K
|USDCHF
|-11K
|EURCHF
|6.6K
|GBPCAD
|-32K
|GBPCHF
|-2.7K
|NZDCHF
|14K
|GBPAUD
|15K
|USDJPY
|5K
|GBPJPY
|-14K
|AUDNZD
|2.1K
|AUDUSD
|4.6K
|USDCAD
|12K
|EURCAD
|5.9K
|EURAUD
|4K
|CADCHF
|12K
|EURGBP
|9.6K
|GBPNZD
|1.5K
|NZDUSD
|4.7K
|EURJPY
|2.9K
|CHFJPY
|1.5K
|EURNZD
|578
|NZDCAD
|3K
|AUDCAD
|565
|CADJPY
|440
|NZDJPY
|624
|AUDJPY
|-26
|XAUUSD
|-3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +167.41 EUR
En kötü işlem: -232 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +415.84 EUR
Maksimum ardışık zarar: -60.09 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PUPrime-Live
|0.46 × 117
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 84
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.89 × 95
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.94 × 197
|
Exness-MT5Real3
|1.17 × 6
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
FPMarketsSC-Live
|1.38 × 8
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 5
|
Exness-MT5Real12
|1.40 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|1.41 × 98
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 122
|
FxPro-MT5 Live02
|1.59 × 150
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.61 × 215
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.89 × 1029
|
RoboForex-ECN
|1.95 × 4175
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
Coinexx-Live
|2.14 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.30 × 351
|
OneRoyal-Server
|2.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.71 × 79
|
Darwinex-Live
|2.79 × 156
|
Axiory-Live
|2.82 × 65
İnceleme yok