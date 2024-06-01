SignauxSections
Manuel De Sousa Torres

Sousa1

Manuel De Sousa Torres
0 avis
Fiabilité
72 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 63%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 027
Bénéfice trades:
1 480 (73.01%)
Perte trades:
547 (26.99%)
Meilleure transaction:
167.41 EUR
Pire transaction:
-232.17 EUR
Bénéfice brut:
8 183.43 EUR (429 877 pips)
Perte brute:
-4 751.87 EUR (370 152 pips)
Gains consécutifs maximales:
101 (415.84 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
503.71 EUR (26)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
152.68%
Dernier trade:
45 il y a des minutes
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
6.85
Longs trades:
1 042 (51.41%)
Courts trades:
985 (48.59%)
Facteur de profit:
1.72
Rendement attendu:
1.69 EUR
Bénéfice moyen:
5.53 EUR
Perte moyenne:
-8.69 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-60.09 EUR)
Perte consécutive maximale:
-232.17 EUR (1)
Croissance mensuelle:
-0.74%
Prévision annuelle:
-8.96%
Algo trading:
77%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.81 EUR
Maximal:
501.02 EUR (6.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.64% (501.62 EUR)
Par fonds propres:
67.15% (5 842.15 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 311
EURUSD 171
USDCHF 159
EURCHF 120
GBPCAD 120
GBPCHF 110
NZDCHF 90
GBPAUD 88
USDJPY 76
GBPJPY 69
AUDNZD 66
AUDUSD 60
USDCAD 60
EURCAD 57
EURAUD 55
CADCHF 55
EURGBP 52
GBPNZD 52
NZDUSD 46
EURJPY 40
CHFJPY 35
EURNZD 32
NZDCAD 26
AUDCAD 22
CADJPY 18
NZDJPY 15
AUDJPY 13
XAUUSD 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 887
EURUSD 748
USDCHF 257
EURCHF 262
GBPCAD -357
GBPCHF 204
NZDCHF 279
GBPAUD 337
USDJPY 88
GBPJPY -87
AUDNZD 74
AUDUSD 119
USDCAD 165
EURCAD 137
EURAUD 81
CADCHF 211
EURGBP 194
GBPNZD 56
NZDUSD 113
EURJPY 39
CHFJPY 26
EURNZD 4
NZDCAD 36
AUDCAD 11
CADJPY 27
NZDJPY 7
AUDJPY 4
XAUUSD -7
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 5.3K
EURUSD 9.2K
USDCHF -11K
EURCHF 6.6K
GBPCAD -32K
GBPCHF -2.7K
NZDCHF 14K
GBPAUD 15K
USDJPY 5K
GBPJPY -14K
AUDNZD 2.1K
AUDUSD 4.6K
USDCAD 12K
EURCAD 5.9K
EURAUD 4K
CADCHF 12K
EURGBP 9.6K
GBPNZD 1.5K
NZDUSD 4.7K
EURJPY 2.9K
CHFJPY 1.5K
EURNZD 578
NZDCAD 3K
AUDCAD 565
CADJPY 440
NZDJPY 624
AUDJPY -26
XAUUSD -3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +167.41 EUR
Pire transaction: -232 EUR
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +415.84 EUR
Perte consécutive maximale: -60.09 EUR

Aucun avis
2025.09.24 08:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 13:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 12:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 15:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.16 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.16 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 12:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 18:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 14:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 13:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 12:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 08:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.22 23:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.13 15:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
