Profalgo Limited

Apex luna redhaw

Profalgo Limited
0 recensioni
Affidabilità
213 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 172%
BlackwellGlobalBS-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 781
Profit Trade:
7 386 (68.50%)
Loss Trade:
3 395 (31.49%)
Best Trade:
54.38 EUR
Worst Trade:
-114.47 EUR
Profitto lordo:
8 803.15 EUR (704 066 pips)
Perdita lorda:
-7 943.92 EUR (493 552 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (16.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
106.78 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
83.00%
Massimo carico di deposito:
63.13%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.60
Long Trade:
4 677 (43.38%)
Short Trade:
6 104 (56.62%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.08 EUR
Profitto medio:
1.19 EUR
Perdita media:
-2.34 EUR
Massime perdite consecutive:
17 (-22.94 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-303.65 EUR (6)
Crescita mensile:
1.66%
Previsione annuale:
20.16%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.93 EUR
Massimale:
535.42 EUR (35.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.47% (535.35 EUR)
Per equità:
68.06% (818.89 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCADq 1701
EURUSDq 1409
AUDCADq 1229
USDJPYq 1098
GBPCADq 849
GBPAUDq 744
EURCADq 669
EURAUDq 653
USDCADq 505
EURCHFq 420
GBPUSDq 371
USDCHFq 275
CHFJPYq 172
EURGBPq 159
XAUUSDq 141
GBPCHFq 93
AUDNZDq 82
EURJPYq 77
AUDJPYq 57
CADCHFq 30
AUDUSDq 24
AUDCHFq 16
GBPJPYq 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCADq 649
EURUSDq -107
AUDCADq 235
USDJPYq -107
GBPCADq -46
GBPAUDq 215
EURCADq -16
EURAUDq 71
USDCADq 85
EURCHFq 19
GBPUSDq 1
USDCHFq -25
CHFJPYq -20
EURGBPq 19
XAUUSDq 275
GBPCHFq -20
AUDNZDq -102
EURJPYq -24
AUDJPYq -115
CADCHFq -8
AUDUSDq -3
AUDCHFq 6
GBPJPYq -2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCADq 57K
EURUSDq 9.4K
AUDCADq 28K
USDJPYq 8.7K
GBPCADq 12K
GBPAUDq 19K
EURCADq 9.4K
EURAUDq 16K
USDCADq 11K
EURCHFq 6.3K
GBPUSDq 3.6K
USDCHFq 1.1K
CHFJPYq 1.2K
EURGBPq 1.5K
XAUUSDq 33K
GBPCHFq 759
AUDNZDq -7.3K
EURJPYq -10
AUDJPYq 311
CADCHFq 87
AUDUSDq 121
AUDCHFq 330
GBPJPYq -7
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.38 EUR
Worst Trade: -114 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +16.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -22.94 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackwellGlobalBS-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

running Apex, Luna AI and Red Hawk


Best broker: https://shorturl.at/uEH12
Best broker european + Brazilian clients: https://shorturl.at/kvHPY
Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


Non ci sono recensioni
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 23:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 20:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 17:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 03:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 02:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 14:42
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 04:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.01 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 06:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.30 00:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.09.29 23:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.