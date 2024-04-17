- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10 781
Profit Trade:
7 386 (68.50%)
Loss Trade:
3 395 (31.49%)
Best Trade:
54.38 EUR
Worst Trade:
-114.47 EUR
Profitto lordo:
8 803.15 EUR (704 066 pips)
Perdita lorda:
-7 943.92 EUR (493 552 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (16.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
106.78 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
83.00%
Massimo carico di deposito:
63.13%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.60
Long Trade:
4 677 (43.38%)
Short Trade:
6 104 (56.62%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.08 EUR
Profitto medio:
1.19 EUR
Perdita media:
-2.34 EUR
Massime perdite consecutive:
17 (-22.94 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-303.65 EUR (6)
Crescita mensile:
1.66%
Previsione annuale:
20.16%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.93 EUR
Massimale:
535.42 EUR (35.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.47% (535.35 EUR)
Per equità:
68.06% (818.89 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCADq
|1701
|EURUSDq
|1409
|AUDCADq
|1229
|USDJPYq
|1098
|GBPCADq
|849
|GBPAUDq
|744
|EURCADq
|669
|EURAUDq
|653
|USDCADq
|505
|EURCHFq
|420
|GBPUSDq
|371
|USDCHFq
|275
|CHFJPYq
|172
|EURGBPq
|159
|XAUUSDq
|141
|GBPCHFq
|93
|AUDNZDq
|82
|EURJPYq
|77
|AUDJPYq
|57
|CADCHFq
|30
|AUDUSDq
|24
|AUDCHFq
|16
|GBPJPYq
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCADq
|649
|EURUSDq
|-107
|AUDCADq
|235
|USDJPYq
|-107
|GBPCADq
|-46
|GBPAUDq
|215
|EURCADq
|-16
|EURAUDq
|71
|USDCADq
|85
|EURCHFq
|19
|GBPUSDq
|1
|USDCHFq
|-25
|CHFJPYq
|-20
|EURGBPq
|19
|XAUUSDq
|275
|GBPCHFq
|-20
|AUDNZDq
|-102
|EURJPYq
|-24
|AUDJPYq
|-115
|CADCHFq
|-8
|AUDUSDq
|-3
|AUDCHFq
|6
|GBPJPYq
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCADq
|57K
|EURUSDq
|9.4K
|AUDCADq
|28K
|USDJPYq
|8.7K
|GBPCADq
|12K
|GBPAUDq
|19K
|EURCADq
|9.4K
|EURAUDq
|16K
|USDCADq
|11K
|EURCHFq
|6.3K
|GBPUSDq
|3.6K
|USDCHFq
|1.1K
|CHFJPYq
|1.2K
|EURGBPq
|1.5K
|XAUUSDq
|33K
|GBPCHFq
|759
|AUDNZDq
|-7.3K
|EURJPYq
|-10
|AUDJPYq
|311
|CADCHFq
|87
|AUDUSDq
|121
|AUDCHFq
|330
|GBPJPYq
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.38 EUR
Worst Trade: -114 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +16.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -22.94 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackwellGlobalBS-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
