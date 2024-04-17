SignauxSections
croissance depuis 2021 172%
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 781
Bénéfice trades:
7 386 (68.50%)
Perte trades:
3 395 (31.49%)
Meilleure transaction:
54.38 EUR
Pire transaction:
-114.47 EUR
Bénéfice brut:
8 803.15 EUR (704 066 pips)
Perte brute:
-7 943.92 EUR (493 552 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (16.55 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
106.78 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
83.00%
Charge de dépôt maximale:
63.13%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.60
Longs trades:
4 677 (43.38%)
Courts trades:
6 104 (56.62%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.08 EUR
Bénéfice moyen:
1.19 EUR
Perte moyenne:
-2.34 EUR
Pertes consécutives maximales:
17 (-22.94 EUR)
Perte consécutive maximale:
-303.65 EUR (6)
Croissance mensuelle:
2.03%
Prévision annuelle:
24.60%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
71.93 EUR
Maximal:
535.42 EUR (35.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.47% (535.35 EUR)
Par fonds propres:
68.06% (818.89 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCADq 1701
EURUSDq 1409
AUDCADq 1229
USDJPYq 1098
GBPCADq 849
GBPAUDq 744
EURCADq 669
EURAUDq 653
USDCADq 505
EURCHFq 420
GBPUSDq 371
USDCHFq 275
CHFJPYq 172
EURGBPq 159
XAUUSDq 141
GBPCHFq 93
AUDNZDq 82
EURJPYq 77
AUDJPYq 57
CADCHFq 30
AUDUSDq 24
AUDCHFq 16
GBPJPYq 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCADq 649
EURUSDq -107
AUDCADq 235
USDJPYq -107
GBPCADq -46
GBPAUDq 215
EURCADq -16
EURAUDq 71
USDCADq 85
EURCHFq 19
GBPUSDq 1
USDCHFq -25
CHFJPYq -20
EURGBPq 19
XAUUSDq 275
GBPCHFq -20
AUDNZDq -102
EURJPYq -24
AUDJPYq -115
CADCHFq -8
AUDUSDq -3
AUDCHFq 6
GBPJPYq -2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCADq 57K
EURUSDq 9.4K
AUDCADq 28K
USDJPYq 8.7K
GBPCADq 12K
GBPAUDq 19K
EURCADq 9.4K
EURAUDq 16K
USDCADq 11K
EURCHFq 6.3K
GBPUSDq 3.6K
USDCHFq 1.1K
CHFJPYq 1.2K
EURGBPq 1.5K
XAUUSDq 33K
GBPCHFq 759
AUDNZDq -7.3K
EURJPYq -10
AUDJPYq 311
CADCHFq 87
AUDUSDq 121
AUDCHFq 330
GBPJPYq -7
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +54.38 EUR
Pire transaction: -114 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +16.55 EUR
Perte consécutive maximale: -22.94 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackwellGlobalBS-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

running Apex, Luna AI and Red Hawk


Aucun avis
