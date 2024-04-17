SinyallerBölümler
Profalgo Limited

Apex luna redhaw

Profalgo Limited
0 inceleme
Güvenilirlik
213 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 172%
BlackwellGlobalBS-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 781
Kârla kapanan işlemler:
7 386 (68.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 395 (31.49%)
En iyi işlem:
54.38 EUR
En kötü işlem:
-114.47 EUR
Brüt kâr:
8 803.15 EUR (704 066 pips)
Brüt zarar:
-7 943.92 EUR (493 552 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (16.55 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
106.78 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
83.00%
Maks. mevduat yükü:
63.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.60
Alış işlemleri:
4 677 (43.38%)
Satış işlemleri:
6 104 (56.62%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.08 EUR
Ortalama kâr:
1.19 EUR
Ortalama zarar:
-2.34 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-22.94 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-303.65 EUR (6)
Aylık büyüme:
1.02%
Yıllık tahmin:
14.50%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.93 EUR
Maksimum:
535.42 EUR (35.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.47% (535.35 EUR)
Varlığa göre:
68.06% (818.89 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCADq 1701
EURUSDq 1409
AUDCADq 1229
USDJPYq 1098
GBPCADq 849
GBPAUDq 744
EURCADq 669
EURAUDq 653
USDCADq 505
EURCHFq 420
GBPUSDq 371
USDCHFq 275
CHFJPYq 172
EURGBPq 159
XAUUSDq 141
GBPCHFq 93
AUDNZDq 82
EURJPYq 77
AUDJPYq 57
CADCHFq 30
AUDUSDq 24
AUDCHFq 16
GBPJPYq 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCADq 649
EURUSDq -107
AUDCADq 235
USDJPYq -107
GBPCADq -46
GBPAUDq 215
EURCADq -16
EURAUDq 71
USDCADq 85
EURCHFq 19
GBPUSDq 1
USDCHFq -25
CHFJPYq -20
EURGBPq 19
XAUUSDq 275
GBPCHFq -20
AUDNZDq -102
EURJPYq -24
AUDJPYq -115
CADCHFq -8
AUDUSDq -3
AUDCHFq 6
GBPJPYq -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCADq 57K
EURUSDq 9.4K
AUDCADq 28K
USDJPYq 8.7K
GBPCADq 12K
GBPAUDq 19K
EURCADq 9.4K
EURAUDq 16K
USDCADq 11K
EURCHFq 6.3K
GBPUSDq 3.6K
USDCHFq 1.1K
CHFJPYq 1.2K
EURGBPq 1.5K
XAUUSDq 33K
GBPCHFq 759
AUDNZDq -7.3K
EURJPYq -10
AUDJPYq 311
CADCHFq 87
AUDUSDq 121
AUDCHFq 330
GBPJPYq -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.38 EUR
En kötü işlem: -114 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +16.55 EUR
Maksimum ardışık zarar: -22.94 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackwellGlobalBS-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

running Apex, Luna AI and Red Hawk


Best broker: https://shorturl.at/uEH12
Best broker european + Brazilian clients: https://shorturl.at/kvHPY
Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


İnceleme yok
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 23:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 20:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 17:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 03:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 02:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 14:42
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 04:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.01 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 06:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.30 00:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.09.29 23:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
