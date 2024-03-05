- Crescita
Trade:
1 970
Profit Trade:
1 218 (61.82%)
Loss Trade:
752 (38.17%)
Best Trade:
14.82 USD
Worst Trade:
-18.03 USD
Profitto lordo:
3 304.88 USD (462 354 pips)
Perdita lorda:
-3 471.52 USD (462 230 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (38.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.71 USD (27)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
90.64%
Massimo carico di deposito:
2.05%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
941 (47.77%)
Short Trade:
1 029 (52.23%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.08 USD
Profitto medio:
2.71 USD
Perdita media:
-4.62 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-58.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.02 USD (21)
Crescita mensile:
-2.88%
Previsione annuale:
-33.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
258.15 USD
Massimale:
415.81 USD (35.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.92% (415.81 USD)
Per equità:
3.43% (26.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|388
|USDJPY
|374
|CHFJPY
|253
|AUDJPY
|227
|CADJPY
|170
|GBPUSD
|67
|NZDJPY
|58
|EURCAD
|55
|EURCHF
|54
|EURUSD
|52
|USDCHF
|46
|USDCAD
|40
|AUDUSD
|39
|AUDCHF
|33
|NZDUSD
|32
|NZDCAD
|30
|AUDCAD
|28
|NZDCHF
|24
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|-49
|USDJPY
|-64
|CHFJPY
|-85
|AUDJPY
|-67
|CADJPY
|62
|GBPUSD
|16
|NZDJPY
|11
|EURCAD
|19
|EURCHF
|-26
|EURUSD
|23
|USDCHF
|-8
|USDCAD
|24
|AUDUSD
|30
|AUDCHF
|-45
|NZDUSD
|48
|NZDCAD
|-31
|AUDCAD
|-12
|NZDCHF
|-14
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|-3.1K
|USDJPY
|-3.3K
|CHFJPY
|-10K
|AUDJPY
|-6.8K
|CADJPY
|12K
|GBPUSD
|2.2K
|NZDJPY
|2.6K
|EURCAD
|3.3K
|EURCHF
|-1.5K
|EURUSD
|2.7K
|USDCHF
|-330
|USDCAD
|4K
|AUDUSD
|3.3K
|AUDCHF
|-3.5K
|NZDUSD
|5.1K
|NZDCAD
|-3.6K
|AUDCAD
|-1.1K
|NZDCHF
|-1.1K
Best Trade: +14.82 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +38.56 USD
Massima perdita consecutiva: -58.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Fact about this account:
- No martingale.
- No grid.
- Every trade has TP set.
- Very low use of margin.
- Very low drawdown.
Non ci sono recensioni
