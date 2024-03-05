SegnaliSezioni
Albertus Ryan Adrianto

CMX 50

Albertus Ryan Adrianto
0 recensioni
105 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -17%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 970
Profit Trade:
1 218 (61.82%)
Loss Trade:
752 (38.17%)
Best Trade:
14.82 USD
Worst Trade:
-18.03 USD
Profitto lordo:
3 304.88 USD (462 354 pips)
Perdita lorda:
-3 471.52 USD (462 230 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (38.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.71 USD (27)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
90.64%
Massimo carico di deposito:
2.05%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
941 (47.77%)
Short Trade:
1 029 (52.23%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.08 USD
Profitto medio:
2.71 USD
Perdita media:
-4.62 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-58.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.02 USD (21)
Crescita mensile:
-2.88%
Previsione annuale:
-33.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
258.15 USD
Massimale:
415.81 USD (35.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.92% (415.81 USD)
Per equità:
3.43% (26.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 388
USDJPY 374
CHFJPY 253
AUDJPY 227
CADJPY 170
GBPUSD 67
NZDJPY 58
EURCAD 55
EURCHF 54
EURUSD 52
USDCHF 46
USDCAD 40
AUDUSD 39
AUDCHF 33
NZDUSD 32
NZDCAD 30
AUDCAD 28
NZDCHF 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY -49
USDJPY -64
CHFJPY -85
AUDJPY -67
CADJPY 62
GBPUSD 16
NZDJPY 11
EURCAD 19
EURCHF -26
EURUSD 23
USDCHF -8
USDCAD 24
AUDUSD 30
AUDCHF -45
NZDUSD 48
NZDCAD -31
AUDCAD -12
NZDCHF -14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY -3.1K
USDJPY -3.3K
CHFJPY -10K
AUDJPY -6.8K
CADJPY 12K
GBPUSD 2.2K
NZDJPY 2.6K
EURCAD 3.3K
EURCHF -1.5K
EURUSD 2.7K
USDCHF -330
USDCAD 4K
AUDUSD 3.3K
AUDCHF -3.5K
NZDUSD 5.1K
NZDCAD -3.6K
AUDCAD -1.1K
NZDCHF -1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.82 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +38.56 USD
Massima perdita consecutiva: -58.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 3
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
JustMarkets-Live2
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FxView-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 4
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 30
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live03
0.13 × 64
ICMarkets-Live15
0.13 × 30
ICMarkets-Live20
0.17 × 154
ICTrading-Live29
0.20 × 40
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 2031
Tickmill-Live05
0.43 × 28
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
ICMarketsSC-Live19
0.48 × 266
106 più
Fact about this account:

  • No martingale.
  • No grid.
  • Every trade has TP set.
  • Very low use of margin.
  • Very low drawdown.
Profit per month won't be so shiny, because I prioritize safety above all. 

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CMX 50
30USD al mese
-17%
0
0
USD
833
USD
105
100%
1 970
61%
91%
0.95
-0.08
USD
36%
1:500
