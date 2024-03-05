SinyallerBölümler
CMX 50
Albertus Ryan Adrianto

CMX 50

Albertus Ryan Adrianto
0 inceleme
105 hafta
0 / 0 USD

büyüme başlangıcı: 2023 -17%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 970
Kârla kapanan işlemler:
1 218 (61.82%)
Zararla kapanan işlemler:
752 (38.17%)
En iyi işlem:
14.82 USD
En kötü işlem:
-18.03 USD
Brüt kâr:
3 304.88 USD (462 354 pips)
Brüt zarar:
-3 471.52 USD (462 230 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (38.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.71 USD (27)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
90.64%
Maks. mevduat yükü:
2.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
941 (47.77%)
Satış işlemleri:
1 029 (52.23%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.08 USD
Ortalama kâr:
2.71 USD
Ortalama zarar:
-4.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-58.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.02 USD (21)
Aylık büyüme:
-3.16%
Yıllık tahmin:
-38.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
258.15 USD
Maksimum:
415.81 USD (35.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.92% (415.81 USD)
Varlığa göre:
3.43% (26.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 388
USDJPY 374
CHFJPY 253
AUDJPY 227
CADJPY 170
GBPUSD 67
NZDJPY 58
EURCAD 55
EURCHF 54
EURUSD 52
USDCHF 46
USDCAD 40
AUDUSD 39
AUDCHF 33
NZDUSD 32
NZDCAD 30
AUDCAD 28
NZDCHF 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY -49
USDJPY -64
CHFJPY -85
AUDJPY -67
CADJPY 62
GBPUSD 16
NZDJPY 11
EURCAD 19
EURCHF -26
EURUSD 23
USDCHF -8
USDCAD 24
AUDUSD 30
AUDCHF -45
NZDUSD 48
NZDCAD -31
AUDCAD -12
NZDCHF -14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY -3.1K
USDJPY -3.3K
CHFJPY -10K
AUDJPY -6.8K
CADJPY 12K
GBPUSD 2.2K
NZDJPY 2.6K
EURCAD 3.3K
EURCHF -1.5K
EURUSD 2.7K
USDCHF -330
USDCAD 4K
AUDUSD 3.3K
AUDCHF -3.5K
NZDUSD 5.1K
NZDCAD -3.6K
AUDCAD -1.1K
NZDCHF -1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.82 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +38.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 3
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
JustMarkets-Live2
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FxView-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 4
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 30
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live03
0.13 × 64
ICMarkets-Live15
0.13 × 30
ICMarkets-Live20
0.17 × 154
ICTrading-Live29
0.20 × 40
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 2031
Tickmill-Live05
0.43 × 28
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
ICMarketsSC-Live19
0.48 × 266
106 daha fazla...
Fact about this account:

  • No martingale.
  • No grid.
  • Every trade has TP set.
  • Very low use of margin.
  • Very low drawdown.
Profit per month won't be so shiny, because I prioritize safety above all. 

İnceleme yok
2024.11.18 20:13
Share of days for 80% of growth is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CMX 50
Ayda 30 USD
-17%
0
0
USD
833
USD
105
100%
1 970
61%
91%
0.95
-0.08
USD
36%
1:500
