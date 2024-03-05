SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CMX 50
Albertus Ryan Adrianto

CMX 50

Albertus Ryan Adrianto
0 avis
105 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -17%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 970
Bénéfice trades:
1 218 (61.82%)
Perte trades:
752 (38.17%)
Meilleure transaction:
14.82 USD
Pire transaction:
-18.03 USD
Bénéfice brut:
3 304.88 USD (462 354 pips)
Perte brute:
-3 471.52 USD (462 230 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (38.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
52.71 USD (27)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
90.64%
Charge de dépôt maximale:
2.05%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.40
Longs trades:
941 (47.77%)
Courts trades:
1 029 (52.23%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.08 USD
Bénéfice moyen:
2.71 USD
Perte moyenne:
-4.62 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-58.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-58.02 USD (21)
Croissance mensuelle:
-2.44%
Prévision annuelle:
-27.84%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
258.15 USD
Maximal:
415.81 USD (35.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.92% (415.81 USD)
Par fonds propres:
3.43% (26.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 388
USDJPY 374
CHFJPY 253
AUDJPY 227
CADJPY 170
GBPUSD 67
NZDJPY 58
EURCAD 55
EURCHF 54
EURUSD 52
USDCHF 46
USDCAD 40
AUDUSD 39
AUDCHF 33
NZDUSD 32
NZDCAD 30
AUDCAD 28
NZDCHF 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY -49
USDJPY -64
CHFJPY -85
AUDJPY -67
CADJPY 62
GBPUSD 16
NZDJPY 11
EURCAD 19
EURCHF -26
EURUSD 23
USDCHF -8
USDCAD 24
AUDUSD 30
AUDCHF -45
NZDUSD 48
NZDCAD -31
AUDCAD -12
NZDCHF -14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY -3.1K
USDJPY -3.3K
CHFJPY -10K
AUDJPY -6.8K
CADJPY 12K
GBPUSD 2.2K
NZDJPY 2.6K
EURCAD 3.3K
EURCHF -1.5K
EURUSD 2.7K
USDCHF -330
USDCAD 4K
AUDUSD 3.3K
AUDCHF -3.5K
NZDUSD 5.1K
NZDCAD -3.6K
AUDCAD -1.1K
NZDCHF -1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.82 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +38.56 USD
Perte consécutive maximale: -58.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live23" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 3
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
JustMarkets-Live2
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FxView-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 4
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 30
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live03
0.13 × 64
ICMarkets-Live15
0.13 × 30
ICMarkets-Live20
0.17 × 154
ICTrading-Live29
0.20 × 40
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 2031
Tickmill-Live05
0.43 × 28
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
ICMarketsSC-Live19
0.48 × 266
106 plus...
Fact about this account:

  • No martingale.
  • No grid.
  • Every trade has TP set.
  • Very low use of margin.
  • Very low drawdown.
Profit per month won't be so shiny, because I prioritize safety above all. 

Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CMX 50
30 USD par mois
-17%
0
0
USD
833
USD
105
100%
1 970
61%
91%
0.95
-0.08
USD
36%
1:500
