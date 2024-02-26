SegnaliSezioni
PUI SIU GEOFFREY CHEN

Catalog Z

PUI SIU GEOFFREY CHEN
0 recensioni
Affidabilità
110 settimane
1 / 0 USD
crescita dal 2023 23%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
916
Profit Trade:
651 (71.06%)
Loss Trade:
265 (28.93%)
Best Trade:
153.01 USD
Worst Trade:
-142.65 USD
Profitto lordo:
6 951.91 USD (206 381 pips)
Perdita lorda:
-6 045.96 USD (176 750 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (228.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
331.31 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
73.00%
Massimo carico di deposito:
26.33%
Ultimo trade:
52 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.71
Long Trade:
435 (47.49%)
Short Trade:
481 (52.51%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
10.68 USD
Perdita media:
-22.81 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 235.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 235.00 USD (12)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
423.66 USD
Massimale:
1 268.91 USD (28.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.58% (719.27 USD)
Per equità:
47.58% (1 543.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 168
AUDCAD 158
NZDCAD 102
AUDNZD 74
EURUSD 69
USDCAD 61
XAUUSD 54
EURCAD 49
EURGBP 34
GBPCAD 23
CADCHF 11
USDCHF 11
GBPNZD 10
USDJPY 9
EURNZD 8
EURCHF 8
CHFJPY 7
GBPAUD 6
GBPCHF 6
XBRUSD 6
AUDCHF 5
GBPJPY 5
NZDCHF 5
NZDJPY 4
XAUAUD 4
CADJPY 3
EURAUD 3
AUDJPY 3
XAUGBP 3
AUDUSD 2
XAUEUR 2
EURJPY 1
XAUCHF 1
XAUJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 181
AUDCAD -34
NZDCAD 275
AUDNZD 325
EURUSD -1.1K
USDCAD 292
XAUUSD -638
EURCAD -61
EURGBP 380
GBPCAD 155
CADCHF 100
USDCHF 148
GBPNZD 153
USDJPY 101
EURNZD 59
EURCHF 101
CHFJPY 71
GBPAUD 42
GBPCHF 42
XBRUSD 11
AUDCHF 50
GBPJPY 35
NZDCHF 57
NZDJPY 41
XAUAUD 23
CADJPY 20
EURAUD 24
AUDJPY 16
XAUGBP 19
AUDUSD 21
XAUEUR 9
EURJPY 6
XAUCHF 9
XAUJPY 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 6.6K
AUDCAD -6.7K
NZDCAD 7.3K
AUDNZD 5.5K
EURUSD -26K
USDCAD 10K
XAUUSD -12K
EURCAD -12K
EURGBP 7.7K
GBPCAD 9.6K
CADCHF 1.7K
USDCHF 5.1K
GBPNZD 5.1K
USDJPY 4K
EURNZD 3K
EURCHF 2.6K
CHFJPY 3.4K
GBPAUD 2.1K
GBPCHF 893
XBRUSD 44
AUDCHF 686
GBPJPY 2.5K
NZDCHF 825
NZDJPY 1.6K
XAUAUD 1.2K
CADJPY 699
EURAUD 1K
AUDJPY 425
XAUGBP 618
AUDUSD 320
XAUEUR 322
EURJPY 331
XAUCHF 300
XAUJPY 377
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +153.01 USD
Worst Trade: -143 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +228.00 USD
Massima perdita consecutiva: -1 235.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 22
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.12 × 155
Pepperstone-MT5-Live01
0.96 × 180
ICMarketsEU-MT5-2
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
1.02 × 3647
Exness-MT5Real8
1.06 × 131
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 513
Exness-MT5Real3
1.26 × 276
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real7
1.71 × 234
ICMarketsSC-MT5-2
1.82 × 913
FusionMarkets-Live
1.83 × 299
ICMarketsSC-MT5-4
1.88 × 4260
TMGM.TradeMax-Live
2.00 × 2
TitanFX-MT5-01
2.57 × 165
TradeMaxGlobal-Live
2.67 × 3
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
3.22 × 9
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 6
ICMarketsEU-MT5
4.00 × 2
itexsys-Platform
4.07 × 14
VantageInternational-Live
4.16 × 50
FBS-Real
4.50 × 20
23 più
Non ci sono recensioni
2025.09.05 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 07:50
