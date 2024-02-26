Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live 0.00 × 1 CMCMarkets-MT5-LIVE 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 22 MonetaMarkets-Live 0.00 × 2 ICTrading-MT5-4 0.12 × 155 Pepperstone-MT5-Live01 0.96 × 180 ICMarketsEU-MT5-2 1.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 1.02 × 3647 Exness-MT5Real8 1.06 × 131 ICMarketsSC-MT5 1.18 × 513 Exness-MT5Real3 1.26 × 276 Exness-MT5Real6 1.33 × 76 Exness-MT5Real7 1.71 × 234 ICMarketsSC-MT5-2 1.82 × 913 FusionMarkets-Live 1.83 × 299 ICMarketsSC-MT5-4 1.87 × 4254 TMGM.TradeMax-Live 2.00 × 2 TitanFX-MT5-01 2.57 × 165 TradeMaxGlobal-Live 2.67 × 3 Exness-MT5Real2 3.00 × 2 ICMarketsEU-MT5-4 3.22 × 9 Exness-MT5Real18 3.50 × 2 BlackBullMarkets-Live 3.50 × 6 ICMarketsEU-MT5 4.00 × 2 itexsys-Platform 4.07 × 14