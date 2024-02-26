SignauxSections
PUI SIU GEOFFREY CHEN

Catalog Z

PUI SIU GEOFFREY CHEN
0 avis
Fiabilité
110 semaines
1 / 0 USD
croissance depuis 2023 23%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
916
Bénéfice trades:
651 (71.06%)
Perte trades:
265 (28.93%)
Meilleure transaction:
153.01 USD
Pire transaction:
-142.65 USD
Bénéfice brut:
6 951.91 USD (206 381 pips)
Perte brute:
-6 045.96 USD (176 750 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (228.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
331.31 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
73.00%
Charge de dépôt maximale:
26.33%
Dernier trade:
51 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.71
Longs trades:
435 (47.49%)
Courts trades:
481 (52.51%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.99 USD
Bénéfice moyen:
10.68 USD
Perte moyenne:
-22.81 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-1 235.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 235.00 USD (12)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
423.66 USD
Maximal:
1 268.91 USD (28.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.58% (719.27 USD)
Par fonds propres:
47.58% (1 543.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 168
AUDCAD 158
NZDCAD 102
AUDNZD 74
EURUSD 69
USDCAD 61
XAUUSD 54
EURCAD 49
EURGBP 34
GBPCAD 23
CADCHF 11
USDCHF 11
GBPNZD 10
USDJPY 9
EURNZD 8
EURCHF 8
CHFJPY 7
GBPAUD 6
GBPCHF 6
XBRUSD 6
AUDCHF 5
GBPJPY 5
NZDCHF 5
NZDJPY 4
XAUAUD 4
CADJPY 3
EURAUD 3
AUDJPY 3
XAUGBP 3
AUDUSD 2
XAUEUR 2
EURJPY 1
XAUCHF 1
XAUJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 181
AUDCAD -34
NZDCAD 275
AUDNZD 325
EURUSD -1.1K
USDCAD 292
XAUUSD -638
EURCAD -61
EURGBP 380
GBPCAD 155
CADCHF 100
USDCHF 148
GBPNZD 153
USDJPY 101
EURNZD 59
EURCHF 101
CHFJPY 71
GBPAUD 42
GBPCHF 42
XBRUSD 11
AUDCHF 50
GBPJPY 35
NZDCHF 57
NZDJPY 41
XAUAUD 23
CADJPY 20
EURAUD 24
AUDJPY 16
XAUGBP 19
AUDUSD 21
XAUEUR 9
EURJPY 6
XAUCHF 9
XAUJPY 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 6.6K
AUDCAD -6.7K
NZDCAD 7.3K
AUDNZD 5.5K
EURUSD -26K
USDCAD 10K
XAUUSD -12K
EURCAD -12K
EURGBP 7.7K
GBPCAD 9.6K
CADCHF 1.7K
USDCHF 5.1K
GBPNZD 5.1K
USDJPY 4K
EURNZD 3K
EURCHF 2.6K
CHFJPY 3.4K
GBPAUD 2.1K
GBPCHF 893
XBRUSD 44
AUDCHF 686
GBPJPY 2.5K
NZDCHF 825
NZDJPY 1.6K
XAUAUD 1.2K
CADJPY 699
EURAUD 1K
AUDJPY 425
XAUGBP 618
AUDUSD 320
XAUEUR 322
EURJPY 331
XAUCHF 300
XAUJPY 377
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +153.01 USD
Pire transaction: -143 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +228.00 USD
Perte consécutive maximale: -1 235.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live
0.00 × 1
CMCMarkets-MT5-LIVE
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 22
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.12 × 155
Pepperstone-MT5-Live01
0.96 × 180
ICMarketsEU-MT5-2
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
1.02 × 3647
Exness-MT5Real8
1.06 × 131
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 513
Exness-MT5Real3
1.26 × 276
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real7
1.71 × 234
ICMarketsSC-MT5-2
1.82 × 913
FusionMarkets-Live
1.83 × 299
ICMarketsSC-MT5-4
1.87 × 4254
TMGM.TradeMax-Live
2.00 × 2
TitanFX-MT5-01
2.57 × 165
TradeMaxGlobal-Live
2.67 × 3
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
3.22 × 9
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 6
ICMarketsEU-MT5
4.00 × 2
itexsys-Platform
4.07 × 14
22 plus...
