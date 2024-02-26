- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
916
Kârla kapanan işlemler:
651 (71.06%)
Zararla kapanan işlemler:
265 (28.93%)
En iyi işlem:
153.01 USD
En kötü işlem:
-142.65 USD
Brüt kâr:
6 951.91 USD (206 381 pips)
Brüt zarar:
-6 045.96 USD (176 750 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (228.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
331.31 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
73.00%
Maks. mevduat yükü:
26.33%
En son işlem:
53 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.71
Alış işlemleri:
435 (47.49%)
Satış işlemleri:
481 (52.51%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
10.68 USD
Ortalama zarar:
-22.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 235.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 235.00 USD (12)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
423.66 USD
Maksimum:
1 268.91 USD (28.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.58% (719.27 USD)
Varlığa göre:
47.58% (1 543.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|168
|AUDCAD
|158
|NZDCAD
|102
|AUDNZD
|74
|EURUSD
|69
|USDCAD
|61
|XAUUSD
|54
|EURCAD
|49
|EURGBP
|34
|GBPCAD
|23
|CADCHF
|11
|USDCHF
|11
|GBPNZD
|10
|USDJPY
|9
|EURNZD
|8
|EURCHF
|8
|CHFJPY
|7
|GBPAUD
|6
|GBPCHF
|6
|XBRUSD
|6
|AUDCHF
|5
|GBPJPY
|5
|NZDCHF
|5
|NZDJPY
|4
|XAUAUD
|4
|CADJPY
|3
|EURAUD
|3
|AUDJPY
|3
|XAUGBP
|3
|AUDUSD
|2
|XAUEUR
|2
|EURJPY
|1
|XAUCHF
|1
|XAUJPY
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|181
|AUDCAD
|-34
|NZDCAD
|275
|AUDNZD
|325
|EURUSD
|-1.1K
|USDCAD
|292
|XAUUSD
|-638
|EURCAD
|-61
|EURGBP
|380
|GBPCAD
|155
|CADCHF
|100
|USDCHF
|148
|GBPNZD
|153
|USDJPY
|101
|EURNZD
|59
|EURCHF
|101
|CHFJPY
|71
|GBPAUD
|42
|GBPCHF
|42
|XBRUSD
|11
|AUDCHF
|50
|GBPJPY
|35
|NZDCHF
|57
|NZDJPY
|41
|XAUAUD
|23
|CADJPY
|20
|EURAUD
|24
|AUDJPY
|16
|XAUGBP
|19
|AUDUSD
|21
|XAUEUR
|9
|EURJPY
|6
|XAUCHF
|9
|XAUJPY
|7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|6.6K
|AUDCAD
|-6.7K
|NZDCAD
|7.3K
|AUDNZD
|5.5K
|EURUSD
|-26K
|USDCAD
|10K
|XAUUSD
|-12K
|EURCAD
|-12K
|EURGBP
|7.7K
|GBPCAD
|9.6K
|CADCHF
|1.7K
|USDCHF
|5.1K
|GBPNZD
|5.1K
|USDJPY
|4K
|EURNZD
|3K
|EURCHF
|2.6K
|CHFJPY
|3.4K
|GBPAUD
|2.1K
|GBPCHF
|893
|XBRUSD
|44
|AUDCHF
|686
|GBPJPY
|2.5K
|NZDCHF
|825
|NZDJPY
|1.6K
|XAUAUD
|1.2K
|CADJPY
|699
|EURAUD
|1K
|AUDJPY
|425
|XAUGBP
|618
|AUDUSD
|320
|XAUEUR
|322
|EURJPY
|331
|XAUCHF
|300
|XAUJPY
|377
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +153.01 USD
En kötü işlem: -143 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +228.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 235.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Tickmill-Live
|0.00 × 22
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 155
Pepperstone-MT5-Live01
|0.96 × 180
ICMarketsEU-MT5-2
|1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
|1.02 × 3647
Exness-MT5Real8
|1.06 × 131
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 513
Exness-MT5Real3
|1.26 × 276
Exness-MT5Real6
|1.33 × 76
Exness-MT5Real7
|1.71 × 234
ICMarketsSC-MT5-2
|1.82 × 913
FusionMarkets-Live
|1.83 × 299
ICMarketsSC-MT5-4
|1.88 × 4260
TMGM.TradeMax-Live
|2.00 × 2
TitanFX-MT5-01
|2.57 × 165
TradeMaxGlobal-Live
|2.67 × 3
Exness-MT5Real2
|3.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
|3.22 × 9
BlackBullMarkets-Live
|3.50 × 6
Exness-MT5Real18
|3.50 × 2
ICMarketsEU-MT5
|4.00 × 2
itexsys-Platform
|4.07 × 14
VantageInternational-Live
|4.16 × 50
FBS-Real
|4.50 × 20
