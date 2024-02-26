SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Catalog Z
PUI SIU GEOFFREY CHEN

Catalog Z

PUI SIU GEOFFREY CHEN
0 inceleme
Güvenilirlik
110 hafta
1 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 23%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
916
Kârla kapanan işlemler:
651 (71.06%)
Zararla kapanan işlemler:
265 (28.93%)
En iyi işlem:
153.01 USD
En kötü işlem:
-142.65 USD
Brüt kâr:
6 951.91 USD (206 381 pips)
Brüt zarar:
-6 045.96 USD (176 750 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (228.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
331.31 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
73.00%
Maks. mevduat yükü:
26.33%
En son işlem:
53 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.71
Alış işlemleri:
435 (47.49%)
Satış işlemleri:
481 (52.51%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
10.68 USD
Ortalama zarar:
-22.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 235.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 235.00 USD (12)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
423.66 USD
Maksimum:
1 268.91 USD (28.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.58% (719.27 USD)
Varlığa göre:
47.58% (1 543.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 168
AUDCAD 158
NZDCAD 102
AUDNZD 74
EURUSD 69
USDCAD 61
XAUUSD 54
EURCAD 49
EURGBP 34
GBPCAD 23
CADCHF 11
USDCHF 11
GBPNZD 10
USDJPY 9
EURNZD 8
EURCHF 8
CHFJPY 7
GBPAUD 6
GBPCHF 6
XBRUSD 6
AUDCHF 5
GBPJPY 5
NZDCHF 5
NZDJPY 4
XAUAUD 4
CADJPY 3
EURAUD 3
AUDJPY 3
XAUGBP 3
AUDUSD 2
XAUEUR 2
EURJPY 1
XAUCHF 1
XAUJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 181
AUDCAD -34
NZDCAD 275
AUDNZD 325
EURUSD -1.1K
USDCAD 292
XAUUSD -638
EURCAD -61
EURGBP 380
GBPCAD 155
CADCHF 100
USDCHF 148
GBPNZD 153
USDJPY 101
EURNZD 59
EURCHF 101
CHFJPY 71
GBPAUD 42
GBPCHF 42
XBRUSD 11
AUDCHF 50
GBPJPY 35
NZDCHF 57
NZDJPY 41
XAUAUD 23
CADJPY 20
EURAUD 24
AUDJPY 16
XAUGBP 19
AUDUSD 21
XAUEUR 9
EURJPY 6
XAUCHF 9
XAUJPY 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 6.6K
AUDCAD -6.7K
NZDCAD 7.3K
AUDNZD 5.5K
EURUSD -26K
USDCAD 10K
XAUUSD -12K
EURCAD -12K
EURGBP 7.7K
GBPCAD 9.6K
CADCHF 1.7K
USDCHF 5.1K
GBPNZD 5.1K
USDJPY 4K
EURNZD 3K
EURCHF 2.6K
CHFJPY 3.4K
GBPAUD 2.1K
GBPCHF 893
XBRUSD 44
AUDCHF 686
GBPJPY 2.5K
NZDCHF 825
NZDJPY 1.6K
XAUAUD 1.2K
CADJPY 699
EURAUD 1K
AUDJPY 425
XAUGBP 618
AUDUSD 320
XAUEUR 322
EURJPY 331
XAUCHF 300
XAUJPY 377
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +153.01 USD
En kötü işlem: -143 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +228.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 235.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 22
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.12 × 155
Pepperstone-MT5-Live01
0.96 × 180
ICMarketsEU-MT5-2
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
1.02 × 3647
Exness-MT5Real8
1.06 × 131
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 513
Exness-MT5Real3
1.26 × 276
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real7
1.71 × 234
ICMarketsSC-MT5-2
1.82 × 913
FusionMarkets-Live
1.83 × 299
ICMarketsSC-MT5-4
1.88 × 4260
TMGM.TradeMax-Live
2.00 × 2
TitanFX-MT5-01
2.57 × 165
TradeMaxGlobal-Live
2.67 × 3
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
3.22 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 6
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
ICMarketsEU-MT5
4.00 × 2
itexsys-Platform
4.07 × 14
VantageInternational-Live
4.16 × 50
FBS-Real
4.50 × 20
21 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.05 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.15 21:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.06.27 09:39
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.19 21:51
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.17 21:14
No swaps are charged on the signal account
2025.06.09 13:29
No swaps are charged
