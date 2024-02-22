SegnaliSezioni
Bhavin Parmar

Zoocapital Vulture Algo

Bhavin Parmar
0 recensioni
Affidabilità
115 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 469%
VantageInternational-Live 14
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 657
Profit Trade:
4 620 (69.40%)
Loss Trade:
2 037 (30.60%)
Best Trade:
240.40 GBP
Worst Trade:
-287.87 GBP
Profitto lordo:
30 782.61 GBP (1 758 419 pips)
Perdita lorda:
-19 353.79 GBP (979 025 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (292.33 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
635.22 GBP (14)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
33.80%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.88
Long Trade:
2 781 (41.78%)
Short Trade:
3 876 (58.22%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
1.72 GBP
Profitto medio:
6.66 GBP
Perdita media:
-9.50 GBP
Massime perdite consecutive:
54 (-2 199.09 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-2 199.09 GBP (54)
Crescita mensile:
4.50%
Previsione annuale:
55.44%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
2 341.68 GBP (30.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.01% (2 227.72 GBP)
Per equità:
65.83% (2 012.40 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD+ 676
EURAUD+ 649
GBPCAD+ 601
EURCAD+ 547
GBPUSD+ 541
NZDUSD+ 499
AUDNZD+ 415
EURUSD+ 413
USDJPY+ 384
CADJPY+ 320
NZDJPY+ 312
AUDUSD+ 307
XAUUSD+ 226
EURGBP+ 206
CHFJPY+ 199
GBPAUD+ 165
EURJPY+ 67
NZDCHF+ 39
CADCHF+ 32
USDCHF+ 31
GBPJPY+ 10
EURCHF+ 5
DJ30 3
NAS100 3
GER40 2
SP500 2
USDCAD+ 1
CL-OIL 1
Wheat-C 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD+ 1K
EURAUD+ 1.3K
GBPCAD+ 1.2K
EURCAD+ 3.1K
GBPUSD+ -238
NZDUSD+ 1.1K
AUDNZD+ 842
EURUSD+ 1.5K
USDJPY+ 280
CADJPY+ 154
NZDJPY+ 249
AUDUSD+ 1.1K
XAUUSD+ 1.9K
EURGBP+ 1.4K
CHFJPY+ 41
GBPAUD+ -612
EURJPY+ 9
NZDCHF+ 44
CADCHF+ 81
USDCHF+ 56
GBPJPY+ 93
EURCHF+ 11
DJ30 0
NAS100 -3
GER40 0
SP500 0
USDCAD+ 12
CL-OIL -5
Wheat-C 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD+ 94K
EURAUD+ 56K
GBPCAD+ 120K
EURCAD+ 108K
GBPUSD+ 5.2K
NZDUSD+ 49K
AUDNZD+ 60K
EURUSD+ 42K
USDJPY+ 24K
CADJPY+ 14K
NZDJPY+ 36K
AUDUSD+ 28K
XAUUSD+ 76K
EURGBP+ 33K
CHFJPY+ 12K
GBPAUD+ 12K
EURJPY+ 6.9K
NZDCHF+ 2.5K
CADCHF+ 2.5K
USDCHF+ 1.5K
GBPJPY+ 8.8K
EURCHF+ 388
DJ30 -700
NAS100 -1.7K
GER40 0
SP500 38
USDCAD+ 174
CL-OIL -49
Wheat-C 42
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +240.40 GBP
Worst Trade: -288 GBP
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 54
Massimo profitto consecutivo: +292.33 GBP
Massima perdita consecutiva: -2 199.09 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Zoo Capital Vulture Algo is designed to scalp trades in FX & Gold. 

Performance: myfxbook.com/portfolio/vulture-zc/10301208

www.zoocapital.co.uk

We are open to affiliate marketing and profit share for promoting our signal services on VSocial & MQL5. 

Non ci sono recensioni
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.08 16:13
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 10:19
No swaps are charged
2025.03.11 10:19
No swaps are charged
2025.03.10 17:06
No swaps are charged on the signal account
2025.01.02 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.02 04:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.02 01:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.01 23:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 20:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 17:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 09:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 00:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 23:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 12:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 10:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
