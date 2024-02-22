- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 657
Profit Trade:
4 620 (69.40%)
Loss Trade:
2 037 (30.60%)
Best Trade:
240.40 GBP
Worst Trade:
-287.87 GBP
Profitto lordo:
30 782.61 GBP (1 758 419 pips)
Perdita lorda:
-19 353.79 GBP (979 025 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (292.33 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
635.22 GBP (14)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
33.80%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.88
Long Trade:
2 781 (41.78%)
Short Trade:
3 876 (58.22%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
1.72 GBP
Profitto medio:
6.66 GBP
Perdita media:
-9.50 GBP
Massime perdite consecutive:
54 (-2 199.09 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-2 199.09 GBP (54)
Crescita mensile:
4.50%
Previsione annuale:
55.44%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
2 341.68 GBP (30.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.01% (2 227.72 GBP)
Per equità:
65.83% (2 012.40 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|676
|EURAUD+
|649
|GBPCAD+
|601
|EURCAD+
|547
|GBPUSD+
|541
|NZDUSD+
|499
|AUDNZD+
|415
|EURUSD+
|413
|USDJPY+
|384
|CADJPY+
|320
|NZDJPY+
|312
|AUDUSD+
|307
|XAUUSD+
|226
|EURGBP+
|206
|CHFJPY+
|199
|GBPAUD+
|165
|EURJPY+
|67
|NZDCHF+
|39
|CADCHF+
|32
|USDCHF+
|31
|GBPJPY+
|10
|EURCHF+
|5
|DJ30
|3
|NAS100
|3
|GER40
|2
|SP500
|2
|USDCAD+
|1
|CL-OIL
|1
|Wheat-C
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD+
|1K
|EURAUD+
|1.3K
|GBPCAD+
|1.2K
|EURCAD+
|3.1K
|GBPUSD+
|-238
|NZDUSD+
|1.1K
|AUDNZD+
|842
|EURUSD+
|1.5K
|USDJPY+
|280
|CADJPY+
|154
|NZDJPY+
|249
|AUDUSD+
|1.1K
|XAUUSD+
|1.9K
|EURGBP+
|1.4K
|CHFJPY+
|41
|GBPAUD+
|-612
|EURJPY+
|9
|NZDCHF+
|44
|CADCHF+
|81
|USDCHF+
|56
|GBPJPY+
|93
|EURCHF+
|11
|DJ30
|0
|NAS100
|-3
|GER40
|0
|SP500
|0
|USDCAD+
|12
|CL-OIL
|-5
|Wheat-C
|19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD+
|94K
|EURAUD+
|56K
|GBPCAD+
|120K
|EURCAD+
|108K
|GBPUSD+
|5.2K
|NZDUSD+
|49K
|AUDNZD+
|60K
|EURUSD+
|42K
|USDJPY+
|24K
|CADJPY+
|14K
|NZDJPY+
|36K
|AUDUSD+
|28K
|XAUUSD+
|76K
|EURGBP+
|33K
|CHFJPY+
|12K
|GBPAUD+
|12K
|EURJPY+
|6.9K
|NZDCHF+
|2.5K
|CADCHF+
|2.5K
|USDCHF+
|1.5K
|GBPJPY+
|8.8K
|EURCHF+
|388
|DJ30
|-700
|NAS100
|-1.7K
|GER40
|0
|SP500
|38
|USDCAD+
|174
|CL-OIL
|-49
|Wheat-C
|42
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +240.40 GBP
Worst Trade: -288 GBP
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 54
Massimo profitto consecutivo: +292.33 GBP
Massima perdita consecutiva: -2 199.09 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Zoo Capital Vulture Algo is designed to scalp trades in FX & Gold.
Performance: myfxbook.com/portfolio/vulture-zc/10301208
We are open to affiliate marketing and profit share for promoting our signal services on VSocial & MQL5.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
469%
0
0
USD
USD
10K
GBP
GBP
115
97%
6 657
69%
100%
1.59
1.72
GBP
GBP
66%
1:500