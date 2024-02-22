SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Zoocapital Vulture Algo
Bhavin Parmar

Zoocapital Vulture Algo

Bhavin Parmar
0 inceleme
Güvenilirlik
115 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 469%
VantageInternational-Live 14
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 657
Kârla kapanan işlemler:
4 620 (69.40%)
Zararla kapanan işlemler:
2 037 (30.60%)
En iyi işlem:
240.40 GBP
En kötü işlem:
-287.87 GBP
Brüt kâr:
30 782.61 GBP (1 758 419 pips)
Brüt zarar:
-19 353.79 GBP (979 025 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (292.33 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
635.22 GBP (14)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
33.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
4.88
Alış işlemleri:
2 781 (41.78%)
Satış işlemleri:
3 876 (58.22%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
1.72 GBP
Ortalama kâr:
6.66 GBP
Ortalama zarar:
-9.50 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
54 (-2 199.09 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-2 199.09 GBP (54)
Aylık büyüme:
4.12%
Yıllık tahmin:
50.21%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
2 341.68 GBP (30.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.01% (2 227.72 GBP)
Varlığa göre:
65.83% (2 012.40 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD+ 676
EURAUD+ 649
GBPCAD+ 601
EURCAD+ 547
GBPUSD+ 541
NZDUSD+ 499
AUDNZD+ 415
EURUSD+ 413
USDJPY+ 384
CADJPY+ 320
NZDJPY+ 312
AUDUSD+ 307
XAUUSD+ 226
EURGBP+ 206
CHFJPY+ 199
GBPAUD+ 165
EURJPY+ 67
NZDCHF+ 39
CADCHF+ 32
USDCHF+ 31
GBPJPY+ 10
EURCHF+ 5
DJ30 3
NAS100 3
GER40 2
SP500 2
USDCAD+ 1
CL-OIL 1
Wheat-C 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD+ 1K
EURAUD+ 1.3K
GBPCAD+ 1.2K
EURCAD+ 3.1K
GBPUSD+ -238
NZDUSD+ 1.1K
AUDNZD+ 842
EURUSD+ 1.5K
USDJPY+ 280
CADJPY+ 154
NZDJPY+ 249
AUDUSD+ 1.1K
XAUUSD+ 1.9K
EURGBP+ 1.4K
CHFJPY+ 41
GBPAUD+ -612
EURJPY+ 9
NZDCHF+ 44
CADCHF+ 81
USDCHF+ 56
GBPJPY+ 93
EURCHF+ 11
DJ30 0
NAS100 -3
GER40 0
SP500 0
USDCAD+ 12
CL-OIL -5
Wheat-C 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD+ 94K
EURAUD+ 56K
GBPCAD+ 120K
EURCAD+ 108K
GBPUSD+ 5.2K
NZDUSD+ 49K
AUDNZD+ 60K
EURUSD+ 42K
USDJPY+ 24K
CADJPY+ 14K
NZDJPY+ 36K
AUDUSD+ 28K
XAUUSD+ 76K
EURGBP+ 33K
CHFJPY+ 12K
GBPAUD+ 12K
EURJPY+ 6.9K
NZDCHF+ 2.5K
CADCHF+ 2.5K
USDCHF+ 1.5K
GBPJPY+ 8.8K
EURCHF+ 388
DJ30 -700
NAS100 -1.7K
GER40 0
SP500 38
USDCAD+ 174
CL-OIL -49
Wheat-C 42
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +240.40 GBP
En kötü işlem: -288 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 54
Maksimum ardışık kâr: +292.33 GBP
Maksimum ardışık zarar: -2 199.09 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Zoo Capital Vulture Algo is designed to scalp trades in FX & Gold. 

Performance: myfxbook.com/portfolio/vulture-zc/10301208

www.zoocapital.co.uk

We are open to affiliate marketing and profit share for promoting our signal services on VSocial & MQL5. 

İnceleme yok
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.08 16:13
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 10:19
No swaps are charged
2025.03.11 10:19
No swaps are charged
2025.03.10 17:06
No swaps are charged on the signal account
2025.01.02 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.02 04:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.02 01:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.01 23:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 20:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 17:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 09:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 00:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 23:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 12:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 10:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Zoocapital Vulture Algo
Ayda 30 USD
469%
0
0
USD
10K
GBP
115
97%
6 657
69%
100%
1.59
1.72
GBP
66%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.