İşlemler:
6 657
Kârla kapanan işlemler:
4 620 (69.40%)
Zararla kapanan işlemler:
2 037 (30.60%)
En iyi işlem:
240.40 GBP
En kötü işlem:
-287.87 GBP
Brüt kâr:
30 782.61 GBP (1 758 419 pips)
Brüt zarar:
-19 353.79 GBP (979 025 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (292.33 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
635.22 GBP (14)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
33.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
4.88
Alış işlemleri:
2 781 (41.78%)
Satış işlemleri:
3 876 (58.22%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
1.72 GBP
Ortalama kâr:
6.66 GBP
Ortalama zarar:
-9.50 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
54 (-2 199.09 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-2 199.09 GBP (54)
Aylık büyüme:
4.12%
Yıllık tahmin:
50.21%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
2 341.68 GBP (30.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.01% (2 227.72 GBP)
Varlığa göre:
65.83% (2 012.40 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|676
|EURAUD+
|649
|GBPCAD+
|601
|EURCAD+
|547
|GBPUSD+
|541
|NZDUSD+
|499
|AUDNZD+
|415
|EURUSD+
|413
|USDJPY+
|384
|CADJPY+
|320
|NZDJPY+
|312
|AUDUSD+
|307
|XAUUSD+
|226
|EURGBP+
|206
|CHFJPY+
|199
|GBPAUD+
|165
|EURJPY+
|67
|NZDCHF+
|39
|CADCHF+
|32
|USDCHF+
|31
|GBPJPY+
|10
|EURCHF+
|5
|DJ30
|3
|NAS100
|3
|GER40
|2
|SP500
|2
|USDCAD+
|1
|CL-OIL
|1
|Wheat-C
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD+
|1K
|EURAUD+
|1.3K
|GBPCAD+
|1.2K
|EURCAD+
|3.1K
|GBPUSD+
|-238
|NZDUSD+
|1.1K
|AUDNZD+
|842
|EURUSD+
|1.5K
|USDJPY+
|280
|CADJPY+
|154
|NZDJPY+
|249
|AUDUSD+
|1.1K
|XAUUSD+
|1.9K
|EURGBP+
|1.4K
|CHFJPY+
|41
|GBPAUD+
|-612
|EURJPY+
|9
|NZDCHF+
|44
|CADCHF+
|81
|USDCHF+
|56
|GBPJPY+
|93
|EURCHF+
|11
|DJ30
|0
|NAS100
|-3
|GER40
|0
|SP500
|0
|USDCAD+
|12
|CL-OIL
|-5
|Wheat-C
|19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD+
|94K
|EURAUD+
|56K
|GBPCAD+
|120K
|EURCAD+
|108K
|GBPUSD+
|5.2K
|NZDUSD+
|49K
|AUDNZD+
|60K
|EURUSD+
|42K
|USDJPY+
|24K
|CADJPY+
|14K
|NZDJPY+
|36K
|AUDUSD+
|28K
|XAUUSD+
|76K
|EURGBP+
|33K
|CHFJPY+
|12K
|GBPAUD+
|12K
|EURJPY+
|6.9K
|NZDCHF+
|2.5K
|CADCHF+
|2.5K
|USDCHF+
|1.5K
|GBPJPY+
|8.8K
|EURCHF+
|388
|DJ30
|-700
|NAS100
|-1.7K
|GER40
|0
|SP500
|38
|USDCAD+
|174
|CL-OIL
|-49
|Wheat-C
|42
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +240.40 GBP
En kötü işlem: -288 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 54
Maksimum ardışık kâr: +292.33 GBP
Maksimum ardışık zarar: -2 199.09 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
