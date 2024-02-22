SignauxSections
Bhavin Parmar

Zoocapital Vulture Algo

Bhavin Parmar
0 avis
Fiabilité
114 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 469%
VantageInternational-Live 14
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 655
Bénéfice trades:
4 618 (69.39%)
Perte trades:
2 037 (30.61%)
Meilleure transaction:
240.40 GBP
Pire transaction:
-287.87 GBP
Bénéfice brut:
30 780.62 GBP (1 758 128 pips)
Perte brute:
-19 353.79 GBP (979 025 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (292.33 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
635.22 GBP (14)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
33.80%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
4.88
Longs trades:
2 780 (41.77%)
Courts trades:
3 875 (58.23%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
1.72 GBP
Bénéfice moyen:
6.67 GBP
Perte moyenne:
-9.50 GBP
Pertes consécutives maximales:
54 (-2 199.09 GBP)
Perte consécutive maximale:
-2 199.09 GBP (54)
Croissance mensuelle:
4.56%
Prévision annuelle:
55.39%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
2 341.68 GBP (30.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.01% (2 227.72 GBP)
Par fonds propres:
65.83% (2 012.40 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD+ 676
EURAUD+ 649
GBPCAD+ 601
EURCAD+ 547
GBPUSD+ 541
NZDUSD+ 499
AUDNZD+ 415
EURUSD+ 413
USDJPY+ 384
CADJPY+ 320
NZDJPY+ 311
AUDUSD+ 307
XAUUSD+ 226
EURGBP+ 206
CHFJPY+ 199
GBPAUD+ 165
EURJPY+ 66
NZDCHF+ 39
CADCHF+ 32
USDCHF+ 31
GBPJPY+ 10
EURCHF+ 5
DJ30 3
NAS100 3
GER40 2
SP500 2
USDCAD+ 1
CL-OIL 1
Wheat-C 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD+ 1K
EURAUD+ 1.3K
GBPCAD+ 1.2K
EURCAD+ 3.1K
GBPUSD+ -238
NZDUSD+ 1.1K
AUDNZD+ 842
EURUSD+ 1.5K
USDJPY+ 280
CADJPY+ 154
NZDJPY+ 247
AUDUSD+ 1.1K
XAUUSD+ 1.9K
EURGBP+ 1.4K
CHFJPY+ 41
GBPAUD+ -612
EURJPY+ 8
NZDCHF+ 44
CADCHF+ 81
USDCHF+ 56
GBPJPY+ 93
EURCHF+ 11
DJ30 0
NAS100 -3
GER40 0
SP500 0
USDCAD+ 12
CL-OIL -5
Wheat-C 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD+ 94K
EURAUD+ 56K
GBPCAD+ 120K
EURCAD+ 108K
GBPUSD+ 5.2K
NZDUSD+ 49K
AUDNZD+ 60K
EURUSD+ 42K
USDJPY+ 24K
CADJPY+ 14K
NZDJPY+ 36K
AUDUSD+ 28K
XAUUSD+ 76K
EURGBP+ 33K
CHFJPY+ 12K
GBPAUD+ 12K
EURJPY+ 6.7K
NZDCHF+ 2.5K
CADCHF+ 2.5K
USDCHF+ 1.5K
GBPJPY+ 8.8K
EURCHF+ 388
DJ30 -700
NAS100 -1.7K
GER40 0
SP500 38
USDCAD+ 174
CL-OIL -49
Wheat-C 42
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +240.40 GBP
Pire transaction: -288 GBP
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 54
Bénéfice consécutif maximal: +292.33 GBP
Perte consécutive maximale: -2 199.09 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Zoo Capital Vulture Algo is designed to scalp trades in FX & Gold. 

Performance: myfxbook.com/portfolio/vulture-zc/10301208

www.zoocapital.co.uk

We are open to affiliate marketing and profit share for promoting our signal services on VSocial & MQL5. 

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Zoocapital Vulture Algo
30 USD par mois
469%
0
0
USD
10K
GBP
114
97%
6 655
69%
100%
1.59
1.72
GBP
66%
1:500
