Trades:
6 655
Bénéfice trades:
4 618 (69.39%)
Perte trades:
2 037 (30.61%)
Meilleure transaction:
240.40 GBP
Pire transaction:
-287.87 GBP
Bénéfice brut:
30 780.62 GBP (1 758 128 pips)
Perte brute:
-19 353.79 GBP (979 025 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (292.33 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
635.22 GBP (14)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
33.80%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
4.88
Longs trades:
2 780 (41.77%)
Courts trades:
3 875 (58.23%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
1.72 GBP
Bénéfice moyen:
6.67 GBP
Perte moyenne:
-9.50 GBP
Pertes consécutives maximales:
54 (-2 199.09 GBP)
Perte consécutive maximale:
-2 199.09 GBP (54)
Croissance mensuelle:
4.56%
Prévision annuelle:
55.39%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
2 341.68 GBP (30.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.01% (2 227.72 GBP)
Par fonds propres:
65.83% (2 012.40 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|676
|EURAUD+
|649
|GBPCAD+
|601
|EURCAD+
|547
|GBPUSD+
|541
|NZDUSD+
|499
|AUDNZD+
|415
|EURUSD+
|413
|USDJPY+
|384
|CADJPY+
|320
|NZDJPY+
|311
|AUDUSD+
|307
|XAUUSD+
|226
|EURGBP+
|206
|CHFJPY+
|199
|GBPAUD+
|165
|EURJPY+
|66
|NZDCHF+
|39
|CADCHF+
|32
|USDCHF+
|31
|GBPJPY+
|10
|EURCHF+
|5
|DJ30
|3
|NAS100
|3
|GER40
|2
|SP500
|2
|USDCAD+
|1
|CL-OIL
|1
|Wheat-C
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCAD+
|1K
|EURAUD+
|1.3K
|GBPCAD+
|1.2K
|EURCAD+
|3.1K
|GBPUSD+
|-238
|NZDUSD+
|1.1K
|AUDNZD+
|842
|EURUSD+
|1.5K
|USDJPY+
|280
|CADJPY+
|154
|NZDJPY+
|247
|AUDUSD+
|1.1K
|XAUUSD+
|1.9K
|EURGBP+
|1.4K
|CHFJPY+
|41
|GBPAUD+
|-612
|EURJPY+
|8
|NZDCHF+
|44
|CADCHF+
|81
|USDCHF+
|56
|GBPJPY+
|93
|EURCHF+
|11
|DJ30
|0
|NAS100
|-3
|GER40
|0
|SP500
|0
|USDCAD+
|12
|CL-OIL
|-5
|Wheat-C
|19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCAD+
|94K
|EURAUD+
|56K
|GBPCAD+
|120K
|EURCAD+
|108K
|GBPUSD+
|5.2K
|NZDUSD+
|49K
|AUDNZD+
|60K
|EURUSD+
|42K
|USDJPY+
|24K
|CADJPY+
|14K
|NZDJPY+
|36K
|AUDUSD+
|28K
|XAUUSD+
|76K
|EURGBP+
|33K
|CHFJPY+
|12K
|GBPAUD+
|12K
|EURJPY+
|6.7K
|NZDCHF+
|2.5K
|CADCHF+
|2.5K
|USDCHF+
|1.5K
|GBPJPY+
|8.8K
|EURCHF+
|388
|DJ30
|-700
|NAS100
|-1.7K
|GER40
|0
|SP500
|38
|USDCAD+
|174
|CL-OIL
|-49
|Wheat-C
|42
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Zoo Capital Vulture Algo is designed to scalp trades in FX & Gold.
Performance: myfxbook.com/portfolio/vulture-zc/10301208
We are open to affiliate marketing and profit share for promoting our signal services on VSocial & MQL5.
