Trade:
3 359
Profit Trade:
2 534 (75.43%)
Loss Trade:
825 (24.56%)
Best Trade:
3 724.00 USD
Worst Trade:
-2 818.70 USD
Profitto lordo:
129 217.26 USD (1 463 170 pips)
Perdita lorda:
-53 719.91 USD (904 948 pips)
Vincite massime consecutive:
69 (1 707.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 629.96 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
74.60%
Massimo carico di deposito:
47.06%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
18.28
Long Trade:
2 200 (65.50%)
Short Trade:
1 159 (34.50%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
22.48 USD
Profitto medio:
50.99 USD
Perdita media:
-65.12 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-2 695.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 130.01 USD (5)
Crescita mensile:
14.34%
Previsione annuale:
173.94%
Algo trading:
18%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 130.01 USD (10.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.36% (3 595.13 USD)
Per equità:
50.64% (23 267.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2612
|EURUSD
|208
|AUDUSD
|136
|GBPUSD
|136
|USDJPY
|123
|NZDUSD
|72
|CADJPY
|23
|USDCHF
|21
|EURJPY
|14
|USDCAD
|5
|GBPJPY
|3
|BTCUSD
|2
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|74K
|EURUSD
|1K
|AUDUSD
|508
|GBPUSD
|780
|USDJPY
|-958
|NZDUSD
|180
|CADJPY
|-13
|USDCHF
|47
|EURJPY
|41
|USDCAD
|55
|GBPJPY
|29
|BTCUSD
|109
|CHFJPY
|4
|NZDJPY
|4
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|455K
|EURUSD
|-2.7K
|AUDUSD
|8.7K
|GBPUSD
|-672
|USDJPY
|-25K
|NZDUSD
|3.8K
|CADJPY
|-6.1K
|USDCHF
|-543
|EURJPY
|-317
|USDCAD
|715
|GBPJPY
|795
|BTCUSD
|124K
|CHFJPY
|300
|NZDJPY
|300
|EURGBP
|103
|AUDNZD
|201
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +3 724.00 USD
Worst Trade: -2 819 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 707.90 USD
Massima perdita consecutiva: -2 695.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 29
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 16
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 27
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
LCG-Live2
|0.00 × 2
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live03
|0.17 × 29
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 54
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
