Erik Hadi Permana

CT EPIC TRADE

Erik Hadi Permana
0 recensioni
Affidabilità
139 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 609%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 359
Profit Trade:
2 534 (75.43%)
Loss Trade:
825 (24.56%)
Best Trade:
3 724.00 USD
Worst Trade:
-2 818.70 USD
Profitto lordo:
129 217.26 USD (1 463 170 pips)
Perdita lorda:
-53 719.91 USD (904 948 pips)
Vincite massime consecutive:
69 (1 707.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 629.96 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
74.60%
Massimo carico di deposito:
47.06%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
18.28
Long Trade:
2 200 (65.50%)
Short Trade:
1 159 (34.50%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
22.48 USD
Profitto medio:
50.99 USD
Perdita media:
-65.12 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-2 695.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 130.01 USD (5)
Crescita mensile:
14.34%
Previsione annuale:
173.94%
Algo trading:
18%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 130.01 USD (10.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.36% (3 595.13 USD)
Per equità:
50.64% (23 267.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2612
EURUSD 208
AUDUSD 136
GBPUSD 136
USDJPY 123
NZDUSD 72
CADJPY 23
USDCHF 21
EURJPY 14
USDCAD 5
GBPJPY 3
BTCUSD 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
EURGBP 1
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 74K
EURUSD 1K
AUDUSD 508
GBPUSD 780
USDJPY -958
NZDUSD 180
CADJPY -13
USDCHF 47
EURJPY 41
USDCAD 55
GBPJPY 29
BTCUSD 109
CHFJPY 4
NZDJPY 4
EURGBP 1
AUDNZD 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 455K
EURUSD -2.7K
AUDUSD 8.7K
GBPUSD -672
USDJPY -25K
NZDUSD 3.8K
CADJPY -6.1K
USDCHF -543
EURJPY -317
USDCAD 715
GBPJPY 795
BTCUSD 124K
CHFJPY 300
NZDJPY 300
EURGBP 103
AUDNZD 201
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 724.00 USD
Worst Trade: -2 819 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 707.90 USD
Massima perdita consecutiva: -2 695.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AUSForex-Live
0.00 × 29
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 16
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 27
Exness-Real9
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 2
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live03
0.17 × 29
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 54
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Relax Trading with clear methods

with a target of only 1% in 1 day
Non ci sono recensioni
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 05:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 12:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 22:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 03:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 01:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 06:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.21 23:48
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 17:29
No swaps are charged on the signal account
2025.02.27 09:43
No swaps are charged
2025.02.27 09:43
No swaps are charged
2025.02.19 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.19 06:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.19 02:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.19 01:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
