İşlemler:
3 359
Kârla kapanan işlemler:
2 534 (75.43%)
Zararla kapanan işlemler:
825 (24.56%)
En iyi işlem:
3 724.00 USD
En kötü işlem:
-2 818.70 USD
Brüt kâr:
129 217.26 USD (1 463 170 pips)
Brüt zarar:
-53 719.91 USD (904 948 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
69 (1 707.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 629.96 USD (7)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
74.60%
Maks. mevduat yükü:
47.06%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
18.28
Alış işlemleri:
2 200 (65.50%)
Satış işlemleri:
1 159 (34.50%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
22.48 USD
Ortalama kâr:
50.99 USD
Ortalama zarar:
-65.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-2 695.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 130.01 USD (5)
Aylık büyüme:
14.34%
Yıllık tahmin:
173.94%
Algo alım-satım:
18%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 130.01 USD (10.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.36% (3 595.13 USD)
Varlığa göre:
50.64% (23 267.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2612
|EURUSD
|208
|AUDUSD
|136
|GBPUSD
|136
|USDJPY
|123
|NZDUSD
|72
|CADJPY
|23
|USDCHF
|21
|EURJPY
|14
|USDCAD
|5
|GBPJPY
|3
|BTCUSD
|2
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|74K
|EURUSD
|1K
|AUDUSD
|508
|GBPUSD
|780
|USDJPY
|-958
|NZDUSD
|180
|CADJPY
|-13
|USDCHF
|47
|EURJPY
|41
|USDCAD
|55
|GBPJPY
|29
|BTCUSD
|109
|CHFJPY
|4
|NZDJPY
|4
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|455K
|EURUSD
|-2.7K
|AUDUSD
|8.7K
|GBPUSD
|-672
|USDJPY
|-25K
|NZDUSD
|3.8K
|CADJPY
|-6.1K
|USDCHF
|-543
|EURJPY
|-317
|USDCAD
|715
|GBPJPY
|795
|BTCUSD
|124K
|CHFJPY
|300
|NZDJPY
|300
|EURGBP
|103
|AUDNZD
|201
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 724.00 USD
En kötü işlem: -2 819 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 707.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 695.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 29
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 16
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 27
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
LCG-Live2
|0.00 × 2
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live03
|0.17 × 29
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 54
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
609%
0
0
USD
USD
78K
USD
USD
139
18%
3 359
75%
75%
2.40
22.48
USD
USD
51%
1:200