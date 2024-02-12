SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CT EPIC TRADE
Erik Hadi Permana

CT EPIC TRADE

Erik Hadi Permana
0 inceleme
Güvenilirlik
139 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 609%
SalmaMarkets-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 359
Kârla kapanan işlemler:
2 534 (75.43%)
Zararla kapanan işlemler:
825 (24.56%)
En iyi işlem:
3 724.00 USD
En kötü işlem:
-2 818.70 USD
Brüt kâr:
129 217.26 USD (1 463 170 pips)
Brüt zarar:
-53 719.91 USD (904 948 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
69 (1 707.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 629.96 USD (7)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
74.60%
Maks. mevduat yükü:
47.06%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
18.28
Alış işlemleri:
2 200 (65.50%)
Satış işlemleri:
1 159 (34.50%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
22.48 USD
Ortalama kâr:
50.99 USD
Ortalama zarar:
-65.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-2 695.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 130.01 USD (5)
Aylık büyüme:
14.34%
Yıllık tahmin:
173.94%
Algo alım-satım:
18%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 130.01 USD (10.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.36% (3 595.13 USD)
Varlığa göre:
50.64% (23 267.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2612
EURUSD 208
AUDUSD 136
GBPUSD 136
USDJPY 123
NZDUSD 72
CADJPY 23
USDCHF 21
EURJPY 14
USDCAD 5
GBPJPY 3
BTCUSD 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
EURGBP 1
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 74K
EURUSD 1K
AUDUSD 508
GBPUSD 780
USDJPY -958
NZDUSD 180
CADJPY -13
USDCHF 47
EURJPY 41
USDCAD 55
GBPJPY 29
BTCUSD 109
CHFJPY 4
NZDJPY 4
EURGBP 1
AUDNZD 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 455K
EURUSD -2.7K
AUDUSD 8.7K
GBPUSD -672
USDJPY -25K
NZDUSD 3.8K
CADJPY -6.1K
USDCHF -543
EURJPY -317
USDCAD 715
GBPJPY 795
BTCUSD 124K
CHFJPY 300
NZDJPY 300
EURGBP 103
AUDNZD 201
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 724.00 USD
En kötü işlem: -2 819 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 707.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 695.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AUSForex-Live
0.00 × 29
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 16
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 27
Exness-Real9
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 2
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live03
0.17 × 29
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 54
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
9 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Relax Trading with clear methods

with a target of only 1% in 1 day
İnceleme yok
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 05:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 12:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 22:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 03:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 01:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 06:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.21 23:48
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 17:29
No swaps are charged on the signal account
2025.02.27 09:43
No swaps are charged
2025.02.27 09:43
No swaps are charged
2025.02.19 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.19 06:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.19 02:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.19 01:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CT EPIC TRADE
Ayda 30 USD
609%
0
0
USD
78K
USD
139
18%
3 359
75%
75%
2.40
22.48
USD
51%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.