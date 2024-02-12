SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CT EPIC TRADE
Erik Hadi Permana

CT EPIC TRADE

Erik Hadi Permana
0 avis
Fiabilité
139 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 609%
SalmaMarkets-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 359
Bénéfice trades:
2 534 (75.43%)
Perte trades:
825 (24.56%)
Meilleure transaction:
3 724.00 USD
Pire transaction:
-2 818.70 USD
Bénéfice brut:
129 217.26 USD (1 463 170 pips)
Perte brute:
-53 719.91 USD (904 948 pips)
Gains consécutifs maximales:
69 (1 707.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 629.96 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
74.60%
Charge de dépôt maximale:
47.06%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
101
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
18.28
Longs trades:
2 200 (65.50%)
Courts trades:
1 159 (34.50%)
Facteur de profit:
2.41
Rendement attendu:
22.48 USD
Bénéfice moyen:
50.99 USD
Perte moyenne:
-65.12 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-2 695.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 130.01 USD (5)
Croissance mensuelle:
14.34%
Prévision annuelle:
173.94%
Algo trading:
18%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4 130.01 USD (10.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.36% (3 595.13 USD)
Par fonds propres:
50.64% (23 267.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2612
EURUSD 208
AUDUSD 136
GBPUSD 136
USDJPY 123
NZDUSD 72
CADJPY 23
USDCHF 21
EURJPY 14
USDCAD 5
GBPJPY 3
BTCUSD 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
EURGBP 1
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 74K
EURUSD 1K
AUDUSD 508
GBPUSD 780
USDJPY -958
NZDUSD 180
CADJPY -13
USDCHF 47
EURJPY 41
USDCAD 55
GBPJPY 29
BTCUSD 109
CHFJPY 4
NZDJPY 4
EURGBP 1
AUDNZD 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 455K
EURUSD -2.7K
AUDUSD 8.7K
GBPUSD -672
USDJPY -25K
NZDUSD 3.8K
CADJPY -6.1K
USDCHF -543
EURJPY -317
USDCAD 715
GBPJPY 795
BTCUSD 124K
CHFJPY 300
NZDJPY 300
EURGBP 103
AUDNZD 201
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 724.00 USD
Pire transaction: -2 819 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 707.90 USD
Perte consécutive maximale: -2 695.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AUSForex-Live
0.00 × 29
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 16
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 27
Exness-Real9
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 2
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live03
0.17 × 29
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 54
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
9 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Relax Trading with clear methods

with a target of only 1% in 1 day
Aucun avis
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 05:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 12:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 22:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 03:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 01:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 06:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.21 23:48
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 17:29
No swaps are charged on the signal account
2025.02.27 09:43
No swaps are charged
2025.02.27 09:43
No swaps are charged
2025.02.19 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.19 06:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.19 02:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.19 01:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CT EPIC TRADE
30 USD par mois
609%
0
0
USD
78K
USD
139
18%
3 359
75%
75%
2.40
22.48
USD
51%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.