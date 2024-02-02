SegnaliSezioni
Dedy Sucianto

YESHUA PAROGA

Dedy Sucianto
0 recensioni
Affidabilità
90 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 202%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
880
Profit Trade:
775 (88.06%)
Loss Trade:
105 (11.93%)
Best Trade:
17.35 USD
Worst Trade:
-12.63 USD
Profitto lordo:
543.59 USD (214 036 pips)
Perdita lorda:
-184.88 USD (87 233 pips)
Vincite massime consecutive:
82 (43.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.56 USD (64)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
97.42%
Massimo carico di deposito:
3.77%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
15.57
Long Trade:
742 (84.32%)
Short Trade:
138 (15.68%)
Fattore di profitto:
2.94
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
0.70 USD
Perdita media:
-1.76 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-23.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.04 USD (5)
Crescita mensile:
45.18%
Previsione annuale:
548.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
23.04 USD (18.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.40% (23.04 USD)
Per equità:
43.66% (115.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 602
USDCADm# 222
USDCHFm# 56
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 274
USDCADm# 75
USDCHFm# 9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 71K
USDCADm# 48K
USDCHFm# 7.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.35 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 64
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +43.48 USD
Massima perdita consecutiva: -23.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

  • The safest way to copy trade is by placing the EA directly into your MetaTrader account on a VPS. If you’d like guidance or have questions, I’m just a click away—check the link in my profile.!
  • MT4
  • 100% Robot


2025.09.25 00:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 10:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 01:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 05:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 17:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 14:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 09:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.23 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 08:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
YESHUA PAROGA
30USD al mese
202%
0
0
USD
992
USD
90
100%
880
88%
97%
2.94
0.41
USD
44%
1:500
Copia

