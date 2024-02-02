- Büyüme
İşlemler:
880
Kârla kapanan işlemler:
775 (88.06%)
Zararla kapanan işlemler:
105 (11.93%)
En iyi işlem:
17.35 USD
En kötü işlem:
-12.63 USD
Brüt kâr:
543.59 USD (214 036 pips)
Brüt zarar:
-184.88 USD (87 233 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
82 (43.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.56 USD (64)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
97.42%
Maks. mevduat yükü:
3.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
15.57
Alış işlemleri:
742 (84.32%)
Satış işlemleri:
138 (15.68%)
Kâr faktörü:
2.94
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
0.70 USD
Ortalama zarar:
-1.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-23.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.04 USD (5)
Aylık büyüme:
43.81%
Yıllık tahmin:
531.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23.04 USD (18.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.40% (23.04 USD)
Varlığa göre:
43.66% (115.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|602
|USDCADm#
|222
|USDCHFm#
|56
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|274
|USDCADm#
|75
|USDCHFm#
|9
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|71K
|USDCADm#
|48K
|USDCHFm#
|7.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.35 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 64
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +43.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
- MT4
- 100% Robot
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
202%
0
0
USD
USD
992
USD
USD
90
100%
880
88%
97%
2.94
0.41
USD
USD
44%
1:500