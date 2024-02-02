SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / YESHUA PAROGA
Dedy Sucianto

YESHUA PAROGA

Dedy Sucianto
0 inceleme
Güvenilirlik
90 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 202%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
880
Kârla kapanan işlemler:
775 (88.06%)
Zararla kapanan işlemler:
105 (11.93%)
En iyi işlem:
17.35 USD
En kötü işlem:
-12.63 USD
Brüt kâr:
543.59 USD (214 036 pips)
Brüt zarar:
-184.88 USD (87 233 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
82 (43.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.56 USD (64)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
97.42%
Maks. mevduat yükü:
3.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
15.57
Alış işlemleri:
742 (84.32%)
Satış işlemleri:
138 (15.68%)
Kâr faktörü:
2.94
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
0.70 USD
Ortalama zarar:
-1.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-23.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.04 USD (5)
Aylık büyüme:
43.81%
Yıllık tahmin:
531.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23.04 USD (18.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.40% (23.04 USD)
Varlığa göre:
43.66% (115.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 602
USDCADm# 222
USDCHFm# 56
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 274
USDCADm# 75
USDCHFm# 9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 71K
USDCADm# 48K
USDCHFm# 7.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.35 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 64
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +43.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

  • The safest way to copy trade is by placing the EA directly into your MetaTrader account on a VPS. If you’d like guidance or have questions, I’m just a click away—check the link in my profile.!
  • MT4
  • 100% Robot


İnceleme yok
2025.09.25 00:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 10:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 01:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 05:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 17:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 14:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 09:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.23 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 08:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

