SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / YESHUA PAROGA
Dedy Sucianto

YESHUA PAROGA

Dedy Sucianto
0 avis
Fiabilité
90 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 199%
XMGlobal-Real 39
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
870
Bénéfice trades:
765 (87.93%)
Perte trades:
105 (12.07%)
Meilleure transaction:
17.35 USD
Pire transaction:
-12.63 USD
Bénéfice brut:
534.29 USD (212 490 pips)
Perte brute:
-184.88 USD (87 233 pips)
Gains consécutifs maximales:
82 (43.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
68.56 USD (64)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
97.42%
Charge de dépôt maximale:
3.77%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
99
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
15.17
Longs trades:
732 (84.14%)
Courts trades:
138 (15.86%)
Facteur de profit:
2.89
Rendement attendu:
0.40 USD
Bénéfice moyen:
0.70 USD
Perte moyenne:
-1.76 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-23.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-23.04 USD (5)
Croissance mensuelle:
46.02%
Prévision annuelle:
558.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
23.04 USD (18.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.40% (23.04 USD)
Par fonds propres:
43.66% (115.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 592
USDCADm# 222
USDCHFm# 56
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 265
USDCADm# 75
USDCHFm# 9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 70K
USDCADm# 48K
USDCHFm# 7.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.35 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 64
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +43.48 USD
Perte consécutive maximale: -23.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 39" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

  • The safest way to copy trade is by placing the EA directly into your MetaTrader account on a VPS. If you’d like guidance or have questions, I’m just a click away—check the link in my profile.!
  • MT4
  • 100% Robot


Aucun avis
2025.09.25 00:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 10:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 01:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 05:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 17:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 14:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 09:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.23 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 08:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
YESHUA PAROGA
30 USD par mois
199%
0
0
USD
983
USD
90
100%
870
87%
97%
2.88
0.40
USD
44%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.