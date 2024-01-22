SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Coin Miner Aspire
Yong Chan Kow

Coin Miner Aspire

Yong Chan Kow
0 recensioni
106 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -28%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 423
Profit Trade:
2 068 (60.41%)
Loss Trade:
1 355 (39.59%)
Best Trade:
12.00 SGD
Worst Trade:
-28.39 SGD
Profitto lordo:
1 847.86 SGD (4 677 612 pips)
Perdita lorda:
-2 454.02 SGD (136 209 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (24.96 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
31.36 SGD (23)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
5.24%
Massimo carico di deposito:
6.48%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
-0.90
Long Trade:
1 428 (41.72%)
Short Trade:
1 995 (58.28%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-0.18 SGD
Profitto medio:
0.89 SGD
Perdita media:
-1.81 SGD
Massime perdite consecutive:
18 (-41.96 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-52.15 SGD (5)
Crescita mensile:
-0.05%
Previsione annuale:
-0.66%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
609.75 SGD
Massimale:
670.97 SGD (45.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.67% (670.89 SGD)
Per equità:
2.78% (40.65 SGD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 800
EURUSD 732
USDJPY 402
GBPUSD 341
AUDUSD 212
USDCHF 200
EURJPY 151
NZDUSD 116
USDCAD 114
DE40 97
AUDCAD 51
AUDNZD 31
AUDJPY 28
GBPJPY 24
EURGBP 14
EURCHF 12
AUS200 12
AUDCHF 8
EURNZD 7
EURAUD 7
GBPAUD 6
EURCAD 3
CADCHF 3
NZDCAD 3
GBPCHF 3
CADJPY 3
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -118
EURUSD -31
USDJPY -30
GBPUSD -26
AUDUSD -69
USDCHF -42
EURJPY -20
NZDUSD -42
USDCAD -22
DE40 -2
AUDCAD 3
AUDNZD -1
AUDJPY -3
GBPJPY 18
EURGBP -17
EURCHF -14
AUS200 -1
AUDCHF -1
EURNZD 5
EURAUD 14
GBPAUD -13
EURCAD 3
CADCHF -2
NZDCAD 0
GBPCHF -1
CADJPY -2
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -10K
EURUSD 1.6K
USDJPY -116
GBPUSD -1.8K
AUDUSD -1.9K
USDCHF -742
EURJPY 309
NZDUSD -1.1K
USDCAD 229
DE40 -152
AUDCAD 201
AUDNZD -116
AUDJPY -881
GBPJPY 1.1K
EURGBP -319
EURCHF -628
AUS200 -2.0K
AUDCHF -3
EURNZD 623
EURAUD 1.3K
GBPAUD -1.9K
EURCAD 344
CADCHF -45
NZDCAD 30
GBPCHF -35
CADJPY -266
BTCUSD 8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.00 SGD
Worst Trade: -28 SGD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +24.96 SGD
Massima perdita consecutiva: -41.96 SGD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
OxSecurities-Live
0.60 × 5
itexsys-Platform
0.62 × 21
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.36 × 15992
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.81 × 392
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
FusionMarkets-Live
2.01 × 618
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.13 × 196
85 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Coin Miner Aspire

This is a private signal established to monitor my trading performance. For a start, it is only for personal use. When performance becomes stable and consistent, it will be open for client subscription.


Trading Objectives

1.  Every trade a clean trade that follow trading plan.

2.  Aiming for 5% - 15% profit per month.


Trading Instruments

Currency pairs including but not limited to EURJPY, USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD


Risk Management

Position sizing: 0.5% per trade

Either stop loss or hedging will be used for each trade

Daily loss limit: 2%


Risk/ Reward Ratio

Usually, there will be 3 TP.  TP1 = 1R,  TP2: 1.5R,  TP3: 2.0R






Non ci sono recensioni
2025.05.07 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 12:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 10:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.13 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.29 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.28 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.28 15:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.20 07:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.11 06:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 10:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.10 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.08 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.26 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.25 13:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.16 11:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.14 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Coin Miner Aspire
30USD al mese
-28%
0
0
USD
2.2K
SGD
106
44%
3 423
60%
5%
0.75
-0.18
SGD
31%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.