- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|800
|EURUSD
|732
|USDJPY
|402
|GBPUSD
|341
|AUDUSD
|212
|USDCHF
|200
|EURJPY
|151
|NZDUSD
|116
|USDCAD
|114
|DE40
|97
|AUDCAD
|51
|AUDNZD
|31
|AUDJPY
|28
|GBPJPY
|24
|EURGBP
|14
|EURCHF
|12
|AUS200
|12
|AUDCHF
|8
|EURNZD
|7
|EURAUD
|7
|GBPAUD
|6
|EURCAD
|3
|CADCHF
|3
|NZDCAD
|3
|GBPCHF
|3
|CADJPY
|3
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-118
|EURUSD
|-31
|USDJPY
|-30
|GBPUSD
|-26
|AUDUSD
|-69
|USDCHF
|-42
|EURJPY
|-20
|NZDUSD
|-42
|USDCAD
|-22
|DE40
|-2
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|-1
|AUDJPY
|-3
|GBPJPY
|18
|EURGBP
|-17
|EURCHF
|-14
|AUS200
|-1
|AUDCHF
|-1
|EURNZD
|5
|EURAUD
|14
|GBPAUD
|-13
|EURCAD
|3
|CADCHF
|-2
|NZDCAD
|0
|GBPCHF
|-1
|CADJPY
|-2
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-10K
|EURUSD
|1.6K
|USDJPY
|-116
|GBPUSD
|-1.8K
|AUDUSD
|-1.9K
|USDCHF
|-742
|EURJPY
|309
|NZDUSD
|-1.1K
|USDCAD
|229
|DE40
|-152
|AUDCAD
|201
|AUDNZD
|-116
|AUDJPY
|-881
|GBPJPY
|1.1K
|EURGBP
|-319
|EURCHF
|-628
|AUS200
|-2.0K
|AUDCHF
|-3
|EURNZD
|623
|EURAUD
|1.3K
|GBPAUD
|-1.9K
|EURCAD
|344
|CADCHF
|-45
|NZDCAD
|30
|GBPCHF
|-35
|CADJPY
|-266
|BTCUSD
|8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
OxSecurities-Live
|0.60 × 5
|
itexsys-Platform
|0.62 × 21
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.36 × 15992
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
GOMarketsIntl-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.81 × 392
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|2.01 × 618
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.13 × 196
Coin Miner Aspire
This is a private signal established to monitor my trading performance. For a start, it is only for personal use. When performance becomes stable and consistent, it will be open for client subscription.
Trading Objectives
1. Every trade a clean trade that follow trading plan.
2. Aiming for 5% - 15% profit per month.
Trading Instruments
Currency pairs including but not limited to EURJPY, USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD
Risk Management
Position sizing: 0.5% per trade
Either stop loss or hedging will be used for each trade
Daily loss limit: 2%
Risk/ Reward Ratio
Usually, there will be 3 TP. TP1 = 1R, TP2: 1.5R, TP3: 2.0R
USD
SGD
SGD