Yong Chan Kow

Coin Miner Aspire

Yong Chan Kow
0 inceleme
106 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -28%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 423
Kârla kapanan işlemler:
2 068 (60.41%)
Zararla kapanan işlemler:
1 355 (39.59%)
En iyi işlem:
12.00 SGD
En kötü işlem:
-28.39 SGD
Brüt kâr:
1 847.86 SGD (4 677 612 pips)
Brüt zarar:
-2 454.02 SGD (136 209 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (24.96 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
31.36 SGD (23)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
5.24%
Maks. mevduat yükü:
6.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
-0.90
Alış işlemleri:
1 428 (41.72%)
Satış işlemleri:
1 995 (58.28%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-0.18 SGD
Ortalama kâr:
0.89 SGD
Ortalama zarar:
-1.81 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-41.96 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.15 SGD (5)
Aylık büyüme:
-0.05%
Yıllık tahmin:
-0.66%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
609.75 SGD
Maksimum:
670.97 SGD (45.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.67% (670.89 SGD)
Varlığa göre:
2.78% (40.65 SGD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 800
EURUSD 732
USDJPY 402
GBPUSD 341
AUDUSD 212
USDCHF 200
EURJPY 151
NZDUSD 116
USDCAD 114
DE40 97
AUDCAD 51
AUDNZD 31
AUDJPY 28
GBPJPY 24
EURGBP 14
EURCHF 12
AUS200 12
AUDCHF 8
EURNZD 7
EURAUD 7
GBPAUD 6
EURCAD 3
CADCHF 3
NZDCAD 3
GBPCHF 3
CADJPY 3
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -118
EURUSD -31
USDJPY -30
GBPUSD -26
AUDUSD -69
USDCHF -42
EURJPY -20
NZDUSD -42
USDCAD -22
DE40 -2
AUDCAD 3
AUDNZD -1
AUDJPY -3
GBPJPY 18
EURGBP -17
EURCHF -14
AUS200 -1
AUDCHF -1
EURNZD 5
EURAUD 14
GBPAUD -13
EURCAD 3
CADCHF -2
NZDCAD 0
GBPCHF -1
CADJPY -2
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -10K
EURUSD 1.6K
USDJPY -116
GBPUSD -1.8K
AUDUSD -1.9K
USDCHF -742
EURJPY 309
NZDUSD -1.1K
USDCAD 229
DE40 -152
AUDCAD 201
AUDNZD -116
AUDJPY -881
GBPJPY 1.1K
EURGBP -319
EURCHF -628
AUS200 -2.0K
AUDCHF -3
EURNZD 623
EURAUD 1.3K
GBPAUD -1.9K
EURCAD 344
CADCHF -45
NZDCAD 30
GBPCHF -35
CADJPY -266
BTCUSD 8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.00 SGD
En kötü işlem: -28 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +24.96 SGD
Maksimum ardışık zarar: -41.96 SGD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
OxSecurities-Live
0.60 × 5
itexsys-Platform
0.62 × 21
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.36 × 15992
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.81 × 392
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
FusionMarkets-Live
2.01 × 618
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.13 × 196
85 daha fazla...
Coin Miner Aspire

This is a private signal established to monitor my trading performance. For a start, it is only for personal use. When performance becomes stable and consistent, it will be open for client subscription.


Trading Objectives

1.  Every trade a clean trade that follow trading plan.

2.  Aiming for 5% - 15% profit per month.


Trading Instruments

Currency pairs including but not limited to EURJPY, USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD


Risk Management

Position sizing: 0.5% per trade

Either stop loss or hedging will be used for each trade

Daily loss limit: 2%


Risk/ Reward Ratio

Usually, there will be 3 TP.  TP1 = 1R,  TP2: 1.5R,  TP3: 2.0R






İnceleme yok
2025.05.07 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 12:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 10:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.13 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.29 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.28 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.28 15:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.20 07:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.11 06:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 10:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.10 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.08 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.26 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.25 13:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.16 11:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.14 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Coin Miner Aspire
Ayda 30 USD
-28%
0
0
USD
2.2K
SGD
106
44%
3 423
60%
5%
0.75
-0.18
SGD
31%
1:500
