Valerio Riggi

GBP Daily Trade V1

Valerio Riggi
0 recensioni
Affidabilità
97 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 7%
XM.COM-MT5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 079
Profit Trade:
677 (62.74%)
Loss Trade:
402 (37.26%)
Best Trade:
52.67 EUR
Worst Trade:
-350.64 EUR
Profitto lordo:
5 234.36 EUR (62 112 pips)
Perdita lorda:
-4 789.59 EUR (195 928 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (30.69 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
163.43 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
72.37%
Massimo carico di deposito:
70.41%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
570 (52.83%)
Short Trade:
509 (47.17%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.41 EUR
Profitto medio:
7.73 EUR
Perdita media:
-11.91 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-22.88 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-350.64 EUR (1)
Crescita mensile:
5.00%
Previsione annuale:
60.62%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
381.17 EUR
Massimale:
474.56 EUR (43.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.59% (473.72 EUR)
Per equità:
16.76% (339.45 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD# 610
EURGBP# 469
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD# 937
EURGBP# -430
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD# -92K
EURGBP# -42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.67 EUR
Worst Trade: -351 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +30.69 EUR
Massima perdita consecutiva: -22.88 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Prove di una trading strategy su Sterlina.

Ogni giorno verifica alcune precondizioni sul time frame da 1 ora prima di decidere se e quanto aprire il trade, per esempio prezzi minimi e massimi, market spread e posizioni aperte

I profitti sono gestiti in trailing stop

Posizioni aperte overnight vengono scalate con i successivi profitti

Alcune posizioni posso restare aperte ovenight allungo, meglio non avere swap.


EURGBP e GBPUSD

In sviluppo continuo e alcune cose sono cambiante nel temp, alcune operazioni o impostazioni sono modifciate a mano di giorno in giorno

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GBP Daily Trade V1
30USD al mese
7%
0
0
USD
4.1K
EUR
97
93%
1 079
62%
72%
1.09
0.41
EUR
26%
1:30
Copia

