|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|610
|EURGBP#
|469
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD#
|937
|EURGBP#
|-430
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD#
|-92K
|EURGBP#
|-42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Prove di una trading strategy su Sterlina.
Ogni giorno verifica alcune precondizioni sul time frame da 1 ora prima di decidere se e quanto aprire il trade, per esempio prezzi minimi e massimi, market spread e posizioni aperte
I profitti sono gestiti in trailing stop
Posizioni aperte overnight vengono scalate con i successivi profitti
Alcune posizioni posso restare aperte ovenight allungo, meglio non avere swap.
EURGBP e GBPUSD
In sviluppo continuo e alcune cose sono cambiante nel temp, alcune operazioni o impostazioni sono modifciate a mano di giorno in giorno
