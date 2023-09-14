SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HEDGE FX
ANDRE ALMEIDA

HEDGE FX

ANDRE ALMEIDA
0 recensioni
108 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2023 -57%
VidaGlobal-Live08
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 664
Profit Trade:
1 033 (62.07%)
Loss Trade:
631 (37.92%)
Best Trade:
424.51 EUR
Worst Trade:
-380.22 EUR
Profitto lordo:
8 849.78 EUR (178 271 pips)
Perdita lorda:
-10 650.54 EUR (162 278 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (133.98 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
529.98 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
71.57%
Massimo carico di deposito:
37.56%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
664 (39.90%)
Short Trade:
1 000 (60.10%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-1.08 EUR
Profitto medio:
8.57 EUR
Perdita media:
-16.88 EUR
Massime perdite consecutive:
79 (-144.07 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 916.64 EUR (8)
Crescita mensile:
-55.23%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 800.76 EUR
Massimale:
3 348.43 EUR (117.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.93% (3 348.43 EUR)
Per equità:
53.95% (1 870.46 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 601
AUDCAD.r 273
NZDCAD.r 263
AUDNZD.r 190
AUDCAD 143
AUDNZD 97
NZDCAD 94
XAGUSD.r 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r -1K
AUDCAD.r -495
NZDCAD.r 383
AUDNZD.r -1.8K
AUDCAD 604
AUDNZD 122
NZDCAD 391
XAGUSD.r -205
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 11K
AUDCAD.r -3.3K
NZDCAD.r 587
AUDNZD.r -4.8K
AUDCAD 7.3K
AUDNZD -1.1K
NZDCAD 6.3K
XAGUSD.r -107
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +424.51 EUR
Worst Trade: -380 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +133.98 EUR
Massima perdita consecutiva: -144.07 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VidaGlobal-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 02:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.13 13:46
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 05:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 10:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 22:27
No swaps are charged
2025.07.24 22:27
No swaps are charged
2025.07.24 22:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.24 22:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.10 10:22
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HEDGE FX
1000USD al mese
-57%
0
0
USD
636
EUR
108
99%
1 664
62%
72%
0.83
-1.08
EUR
67%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.