ANDRE ALMEIDA

HEDGE FX

ANDRE ALMEIDA
0 inceleme
108 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -57%
VidaGlobal-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 664
Kârla kapanan işlemler:
1 033 (62.07%)
Zararla kapanan işlemler:
631 (37.92%)
En iyi işlem:
424.51 EUR
En kötü işlem:
-380.22 EUR
Brüt kâr:
8 849.78 EUR (178 271 pips)
Brüt zarar:
-10 650.54 EUR (162 278 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (133.98 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
529.98 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
71.57%
Maks. mevduat yükü:
37.56%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
664 (39.90%)
Satış işlemleri:
1 000 (60.10%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-1.08 EUR
Ortalama kâr:
8.57 EUR
Ortalama zarar:
-16.88 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
79 (-144.07 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 916.64 EUR (8)
Aylık büyüme:
-55.23%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 800.76 EUR
Maksimum:
3 348.43 EUR (117.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.93% (3 348.43 EUR)
Varlığa göre:
53.95% (1 870.46 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 601
AUDCAD.r 273
NZDCAD.r 263
AUDNZD.r 190
AUDCAD 143
AUDNZD 97
NZDCAD 94
XAGUSD.r 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r -1K
AUDCAD.r -495
NZDCAD.r 383
AUDNZD.r -1.8K
AUDCAD 604
AUDNZD 122
NZDCAD 391
XAGUSD.r -205
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 11K
AUDCAD.r -3.3K
NZDCAD.r 587
AUDNZD.r -4.8K
AUDCAD 7.3K
AUDNZD -1.1K
NZDCAD 6.3K
XAGUSD.r -107
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +424.51 EUR
En kötü işlem: -380 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +133.98 EUR
Maksimum ardışık zarar: -144.07 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VidaGlobal-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 02:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.13 13:46
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 05:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 10:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 22:27
No swaps are charged
2025.07.24 22:27
No swaps are charged
2025.07.24 22:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.24 22:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.10 10:22
No swaps are charged on the signal account
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.