ANDRE ALMEIDA

HEDGE FX

ANDRE ALMEIDA
0 avis
108 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2023 -57%
VidaGlobal-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 664
Bénéfice trades:
1 033 (62.07%)
Perte trades:
631 (37.92%)
Meilleure transaction:
424.51 EUR
Pire transaction:
-380.22 EUR
Bénéfice brut:
8 849.78 EUR (178 271 pips)
Perte brute:
-10 650.54 EUR (162 278 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (133.98 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
529.98 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
71.57%
Charge de dépôt maximale:
37.56%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
-0.54
Longs trades:
664 (39.90%)
Courts trades:
1 000 (60.10%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-1.08 EUR
Bénéfice moyen:
8.57 EUR
Perte moyenne:
-16.88 EUR
Pertes consécutives maximales:
79 (-144.07 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 916.64 EUR (8)
Croissance mensuelle:
-55.23%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 800.76 EUR
Maximal:
3 348.43 EUR (117.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.93% (3 348.43 EUR)
Par fonds propres:
53.95% (1 870.46 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 601
AUDCAD.r 273
NZDCAD.r 263
AUDNZD.r 190
AUDCAD 143
AUDNZD 97
NZDCAD 94
XAGUSD.r 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r -1K
AUDCAD.r -495
NZDCAD.r 383
AUDNZD.r -1.8K
AUDCAD 604
AUDNZD 122
NZDCAD 391
XAGUSD.r -205
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 11K
AUDCAD.r -3.3K
NZDCAD.r 587
AUDNZD.r -4.8K
AUDCAD 7.3K
AUDNZD -1.1K
NZDCAD 6.3K
XAGUSD.r -107
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +424.51 EUR
Pire transaction: -380 EUR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +133.98 EUR
Perte consécutive maximale: -144.07 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VidaGlobal-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 02:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.13 13:46
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 05:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 10:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 22:27
No swaps are charged
2025.07.24 22:27
No swaps are charged
2025.07.24 22:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.24 22:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.10 10:22
No swaps are charged on the signal account
