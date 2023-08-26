- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
- Equità
- Drawdown
Trade:
426
Profit Trade:
207 (48.59%)
Loss Trade:
219 (51.41%)
Best Trade:
171.70 USD
Worst Trade:
-59.77 USD
Profitto lordo:
5 219.73 USD (2 842 771 pips)
Perdita lorda:
-5 043.57 USD (1 674 635 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (616.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
616.17 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
49.88%
Massimo carico di deposito:
45.20%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
191 (44.84%)
Short Trade:
235 (55.16%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
25.22 USD
Perdita media:
-23.03 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-334.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-334.79 USD (7)
Crescita mensile:
42.40%
Previsione annuale:
514.46%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
576.29 USD
Massimale:
905.25 USD (64.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.54% (905.25 USD)
Per equità:
8.56% (62.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|252
|USOIL
|20
|EURCAD
|14
|USDJPY
|11
|EURJPY
|9
|GBPNZD
|9
|AUDNZD
|9
|NZDCAD
|9
|GBPJPY
|7
|EURNZD
|7
|GBPCHF
|7
|AUDCHF
|7
|EURCHF
|6
|CADCHF
|6
|USDCAD
|5
|USDCHF
|5
|AUDJPY
|5
|CHFJPY
|4
|EURGBP
|4
|NZDJPY
|4
|NZDUSD
|4
|GBPUSD
|3
|GBPCAD
|3
|AUDUSD
|3
|EURUSD
|3
|EURAUD
|3
|NZDCHF
|2
|CADJPY
|2
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|692
|USOIL
|-52
|EURCAD
|95
|USDJPY
|-115
|EURJPY
|-74
|GBPNZD
|10
|AUDNZD
|-150
|NZDCAD
|184
|GBPJPY
|-9
|EURNZD
|-114
|GBPCHF
|91
|AUDCHF
|-15
|EURCHF
|20
|CADCHF
|-8
|USDCAD
|-45
|USDCHF
|-84
|AUDJPY
|-120
|CHFJPY
|-22
|EURGBP
|19
|NZDJPY
|-8
|NZDUSD
|42
|GBPUSD
|-59
|GBPCAD
|-38
|AUDUSD
|-25
|EURUSD
|-4
|EURAUD
|-1
|NZDCHF
|32
|CADJPY
|-40
|GBPAUD
|-32
|AUDCAD
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.2M
|USOIL
|-339
|EURCAD
|7.4K
|USDJPY
|-4.6K
|EURJPY
|-1.5K
|GBPNZD
|598
|AUDNZD
|-1.4K
|NZDCAD
|2.3K
|GBPJPY
|1.9K
|EURNZD
|-2.6K
|GBPCHF
|2.3K
|AUDCHF
|446
|EURCHF
|67
|CADCHF
|187
|USDCAD
|-972
|USDCHF
|-1K
|AUDJPY
|-2.5K
|CHFJPY
|-860
|EURGBP
|275
|NZDJPY
|-38
|NZDUSD
|740
|GBPUSD
|-1K
|GBPCAD
|-747
|AUDUSD
|-591
|EURUSD
|-82
|EURAUD
|12
|NZDCHF
|333
|CADJPY
|-527
|GBPAUD
|-702
|AUDCAD
|68
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +171.70 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +616.17 USD
Massima perdita consecutiva: -334.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
Exness-Real9
|0.57 × 472
|
Exness-Real25
|0.57 × 173
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
Exness-Real3
|0.60 × 157
|
EagleFX-Live
|0.60 × 5
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live06
|0.70 × 86
波段持有， 主要交易28货币对和黄金、原油 ，没有马丁、网格等危险策略。每一个订单都是独立的，每一个订单的止损占净值的2.5%之内，风险控制是放在第一位的。
Non ci sono recensioni
