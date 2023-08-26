SegnaliSezioni
HAND

Li Zhang
0 recensioni
79 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -3%
Exness-Real9
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
426
Profit Trade:
207 (48.59%)
Loss Trade:
219 (51.41%)
Best Trade:
171.70 USD
Worst Trade:
-59.77 USD
Profitto lordo:
5 219.73 USD (2 842 771 pips)
Perdita lorda:
-5 043.57 USD (1 674 635 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (616.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
616.17 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
49.88%
Massimo carico di deposito:
45.20%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
191 (44.84%)
Short Trade:
235 (55.16%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
25.22 USD
Perdita media:
-23.03 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-334.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-334.79 USD (7)
Crescita mensile:
42.40%
Previsione annuale:
514.46%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
576.29 USD
Massimale:
905.25 USD (64.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.54% (905.25 USD)
Per equità:
8.56% (62.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 252
USOIL 20
EURCAD 14
USDJPY 11
EURJPY 9
GBPNZD 9
AUDNZD 9
NZDCAD 9
GBPJPY 7
EURNZD 7
GBPCHF 7
AUDCHF 7
EURCHF 6
CADCHF 6
USDCAD 5
USDCHF 5
AUDJPY 5
CHFJPY 4
EURGBP 4
NZDJPY 4
NZDUSD 4
GBPUSD 3
GBPCAD 3
AUDUSD 3
EURUSD 3
EURAUD 3
NZDCHF 2
CADJPY 2
GBPAUD 2
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 692
USOIL -52
EURCAD 95
USDJPY -115
EURJPY -74
GBPNZD 10
AUDNZD -150
NZDCAD 184
GBPJPY -9
EURNZD -114
GBPCHF 91
AUDCHF -15
EURCHF 20
CADCHF -8
USDCAD -45
USDCHF -84
AUDJPY -120
CHFJPY -22
EURGBP 19
NZDJPY -8
NZDUSD 42
GBPUSD -59
GBPCAD -38
AUDUSD -25
EURUSD -4
EURAUD -1
NZDCHF 32
CADJPY -40
GBPAUD -32
AUDCAD 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.2M
USOIL -339
EURCAD 7.4K
USDJPY -4.6K
EURJPY -1.5K
GBPNZD 598
AUDNZD -1.4K
NZDCAD 2.3K
GBPJPY 1.9K
EURNZD -2.6K
GBPCHF 2.3K
AUDCHF 446
EURCHF 67
CADCHF 187
USDCAD -972
USDCHF -1K
AUDJPY -2.5K
CHFJPY -860
EURGBP 275
NZDJPY -38
NZDUSD 740
GBPUSD -1K
GBPCAD -747
AUDUSD -591
EURUSD -82
EURAUD 12
NZDCHF 333
CADJPY -527
GBPAUD -702
AUDCAD 68
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +171.70 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +616.17 USD
Massima perdita consecutiva: -334.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
Exness-Real9
0.57 × 472
Exness-Real25
0.57 × 173
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
Exness-Real3
0.60 × 157
EagleFX-Live
0.60 × 5
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.70 × 86
157 più
   波段持有， 主要交易28货币对和黄金、原油 ，没有马丁、网格等危险策略。每一个订单都是独立的，每一个订单的止损占净值的2.5%之内，风险控制是放在第一位的。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HAND
30USD al mese
-3%
0
0
USD
1.2K
USD
79
87%
426
48%
50%
1.03
0.41
USD
65%
1:200
