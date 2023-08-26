- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
426
Kârla kapanan işlemler:
207 (48.59%)
Zararla kapanan işlemler:
219 (51.41%)
En iyi işlem:
171.70 USD
En kötü işlem:
-59.77 USD
Brüt kâr:
5 219.73 USD (2 842 771 pips)
Brüt zarar:
-5 043.57 USD (1 674 635 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (616.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
616.17 USD (12)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
49.88%
Maks. mevduat yükü:
45.20%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
191 (44.84%)
Satış işlemleri:
235 (55.16%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
25.22 USD
Ortalama zarar:
-23.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-334.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-334.79 USD (7)
Aylık büyüme:
42.40%
Yıllık tahmin:
514.46%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
576.29 USD
Maksimum:
905.25 USD (64.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.54% (905.25 USD)
Varlığa göre:
8.56% (62.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|252
|USOIL
|20
|EURCAD
|14
|USDJPY
|11
|EURJPY
|9
|GBPNZD
|9
|AUDNZD
|9
|NZDCAD
|9
|GBPJPY
|7
|EURNZD
|7
|GBPCHF
|7
|AUDCHF
|7
|EURCHF
|6
|CADCHF
|6
|USDCAD
|5
|USDCHF
|5
|AUDJPY
|5
|CHFJPY
|4
|EURGBP
|4
|NZDJPY
|4
|NZDUSD
|4
|GBPUSD
|3
|GBPCAD
|3
|AUDUSD
|3
|EURUSD
|3
|EURAUD
|3
|NZDCHF
|2
|CADJPY
|2
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|692
|USOIL
|-52
|EURCAD
|95
|USDJPY
|-115
|EURJPY
|-74
|GBPNZD
|10
|AUDNZD
|-150
|NZDCAD
|184
|GBPJPY
|-9
|EURNZD
|-114
|GBPCHF
|91
|AUDCHF
|-15
|EURCHF
|20
|CADCHF
|-8
|USDCAD
|-45
|USDCHF
|-84
|AUDJPY
|-120
|CHFJPY
|-22
|EURGBP
|19
|NZDJPY
|-8
|NZDUSD
|42
|GBPUSD
|-59
|GBPCAD
|-38
|AUDUSD
|-25
|EURUSD
|-4
|EURAUD
|-1
|NZDCHF
|32
|CADJPY
|-40
|GBPAUD
|-32
|AUDCAD
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.2M
|USOIL
|-339
|EURCAD
|7.4K
|USDJPY
|-4.6K
|EURJPY
|-1.5K
|GBPNZD
|598
|AUDNZD
|-1.4K
|NZDCAD
|2.3K
|GBPJPY
|1.9K
|EURNZD
|-2.6K
|GBPCHF
|2.3K
|AUDCHF
|446
|EURCHF
|67
|CADCHF
|187
|USDCAD
|-972
|USDCHF
|-1K
|AUDJPY
|-2.5K
|CHFJPY
|-860
|EURGBP
|275
|NZDJPY
|-38
|NZDUSD
|740
|GBPUSD
|-1K
|GBPCAD
|-747
|AUDUSD
|-591
|EURUSD
|-82
|EURAUD
|12
|NZDCHF
|333
|CADJPY
|-527
|GBPAUD
|-702
|AUDCAD
|68
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +171.70 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +616.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -334.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
Exness-Real9
|0.57 × 472
|
Exness-Real25
|0.57 × 173
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
Exness-Real3
|0.60 × 157
|
EagleFX-Live
|0.60 × 5
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live06
|0.70 × 86
波段持有， 主要交易28货币对和黄金、原油 ，没有马丁、网格等危险策略。每一个订单都是独立的，每一个订单的止损占净值的2.5%之内，风险控制是放在第一位的。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
79
87%
426
48%
50%
1.03
0.41
USD
USD
65%
1:200