Li Zhang

HAND

Li Zhang
0 inceleme
79 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -3%
Exness-Real9
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
426
Kârla kapanan işlemler:
207 (48.59%)
Zararla kapanan işlemler:
219 (51.41%)
En iyi işlem:
171.70 USD
En kötü işlem:
-59.77 USD
Brüt kâr:
5 219.73 USD (2 842 771 pips)
Brüt zarar:
-5 043.57 USD (1 674 635 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (616.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
616.17 USD (12)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
49.88%
Maks. mevduat yükü:
45.20%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
191 (44.84%)
Satış işlemleri:
235 (55.16%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
25.22 USD
Ortalama zarar:
-23.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-334.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-334.79 USD (7)
Aylık büyüme:
42.40%
Yıllık tahmin:
514.46%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
576.29 USD
Maksimum:
905.25 USD (64.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.54% (905.25 USD)
Varlığa göre:
8.56% (62.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 252
USOIL 20
EURCAD 14
USDJPY 11
EURJPY 9
GBPNZD 9
AUDNZD 9
NZDCAD 9
GBPJPY 7
EURNZD 7
GBPCHF 7
AUDCHF 7
EURCHF 6
CADCHF 6
USDCAD 5
USDCHF 5
AUDJPY 5
CHFJPY 4
EURGBP 4
NZDJPY 4
NZDUSD 4
GBPUSD 3
GBPCAD 3
AUDUSD 3
EURUSD 3
EURAUD 3
NZDCHF 2
CADJPY 2
GBPAUD 2
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 692
USOIL -52
EURCAD 95
USDJPY -115
EURJPY -74
GBPNZD 10
AUDNZD -150
NZDCAD 184
GBPJPY -9
EURNZD -114
GBPCHF 91
AUDCHF -15
EURCHF 20
CADCHF -8
USDCAD -45
USDCHF -84
AUDJPY -120
CHFJPY -22
EURGBP 19
NZDJPY -8
NZDUSD 42
GBPUSD -59
GBPCAD -38
AUDUSD -25
EURUSD -4
EURAUD -1
NZDCHF 32
CADJPY -40
GBPAUD -32
AUDCAD 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.2M
USOIL -339
EURCAD 7.4K
USDJPY -4.6K
EURJPY -1.5K
GBPNZD 598
AUDNZD -1.4K
NZDCAD 2.3K
GBPJPY 1.9K
EURNZD -2.6K
GBPCHF 2.3K
AUDCHF 446
EURCHF 67
CADCHF 187
USDCAD -972
USDCHF -1K
AUDJPY -2.5K
CHFJPY -860
EURGBP 275
NZDJPY -38
NZDUSD 740
GBPUSD -1K
GBPCAD -747
AUDUSD -591
EURUSD -82
EURAUD 12
NZDCHF 333
CADJPY -527
GBPAUD -702
AUDCAD 68
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +171.70 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +616.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -334.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
Exness-Real9
0.57 × 472
Exness-Real25
0.57 × 173
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
Exness-Real3
0.60 × 157
EagleFX-Live
0.60 × 5
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.70 × 86
157 daha fazla...
   波段持有， 主要交易28货币对和黄金、原油 ，没有马丁、网格等危险策略。每一个订单都是独立的，每一个订单的止损占净值的2.5%之内，风险控制是放在第一位的。
İnceleme yok
2025.10.01 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.03 03:24
No swaps are charged on the signal account
2025.05.22 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 19:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 13:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 05:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.05.01 07:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.30 18:06
No swaps are charged
2025.04.30 18:06
No swaps are charged
2025.04.30 18:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 12:40
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
