Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 12 0.00 × 2 FXCM-CADReal01 0.00 × 1 RoboForex-ECN-2 0.00 × 1 SwitchMarkets-Real 0.00 × 1 VantageGlobalPrime-Live 0.00 × 1 MaxrichGroup-Real 0.00 × 3 RoboForex-Pro 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.00 × 2 HFMarketsSV-Live Server 7 0.00 × 1 EnviLLC-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 RoboForex-Pro-2 0.00 × 1 CMCMarkets1-Live 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Demo 0.20 × 5 ForexTimeFXTM-ECN2 0.25 × 8 Exness-Real26 0.25 × 4 ICMarketsSC-Live24 0.36 × 25 Darwinex-Live-2 0.56 × 9 Exness-Real9 0.57 × 472 Exness-Real25 0.57 × 173 ICMarketsSC-Live18 0.60 × 42 Exness-Real3 0.60 × 157 EagleFX-Live 0.60 × 5 ThreeTraderLimited-Live02 0.66 × 29 ICMarketsSC-Live06 0.70 × 86 157 plus...