Li Zhang

HAND

Li Zhang
0 avis
79 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -3%
Exness-Real9
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
426
Bénéfice trades:
207 (48.59%)
Perte trades:
219 (51.41%)
Meilleure transaction:
171.70 USD
Pire transaction:
-59.77 USD
Bénéfice brut:
5 219.73 USD (2 842 771 pips)
Perte brute:
-5 043.57 USD (1 674 635 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (616.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
616.17 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
49.88%
Charge de dépôt maximale:
45.20%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
0.19
Longs trades:
191 (44.84%)
Courts trades:
235 (55.16%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.41 USD
Bénéfice moyen:
25.22 USD
Perte moyenne:
-23.03 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-334.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-334.79 USD (7)
Croissance mensuelle:
42.40%
Prévision annuelle:
514.46%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
576.29 USD
Maximal:
905.25 USD (64.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
64.54% (905.25 USD)
Par fonds propres:
8.56% (62.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 252
USOIL 20
EURCAD 14
USDJPY 11
EURJPY 9
GBPNZD 9
AUDNZD 9
NZDCAD 9
GBPJPY 7
EURNZD 7
GBPCHF 7
AUDCHF 7
EURCHF 6
CADCHF 6
USDCAD 5
USDCHF 5
AUDJPY 5
CHFJPY 4
EURGBP 4
NZDJPY 4
NZDUSD 4
GBPUSD 3
GBPCAD 3
AUDUSD 3
EURUSD 3
EURAUD 3
NZDCHF 2
CADJPY 2
GBPAUD 2
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 692
USOIL -52
EURCAD 95
USDJPY -115
EURJPY -74
GBPNZD 10
AUDNZD -150
NZDCAD 184
GBPJPY -9
EURNZD -114
GBPCHF 91
AUDCHF -15
EURCHF 20
CADCHF -8
USDCAD -45
USDCHF -84
AUDJPY -120
CHFJPY -22
EURGBP 19
NZDJPY -8
NZDUSD 42
GBPUSD -59
GBPCAD -38
AUDUSD -25
EURUSD -4
EURAUD -1
NZDCHF 32
CADJPY -40
GBPAUD -32
AUDCAD 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.2M
USOIL -339
EURCAD 7.4K
USDJPY -4.6K
EURJPY -1.5K
GBPNZD 598
AUDNZD -1.4K
NZDCAD 2.3K
GBPJPY 1.9K
EURNZD -2.6K
GBPCHF 2.3K
AUDCHF 446
EURCHF 67
CADCHF 187
USDCAD -972
USDCHF -1K
AUDJPY -2.5K
CHFJPY -860
EURGBP 275
NZDJPY -38
NZDUSD 740
GBPUSD -1K
GBPCAD -747
AUDUSD -591
EURUSD -82
EURAUD 12
NZDCHF 333
CADJPY -527
GBPAUD -702
AUDCAD 68
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +171.70 USD
Pire transaction: -60 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +616.17 USD
Perte consécutive maximale: -334.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
Exness-Real9
0.57 × 472
Exness-Real25
0.57 × 173
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
Exness-Real3
0.60 × 157
EagleFX-Live
0.60 × 5
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.70 × 86
157 plus...
   波段持有， 主要交易28货币对和黄金、原油 ，没有马丁、网格等危险策略。每一个订单都是独立的，每一个订单的止损占净值的2.5%之内，风险控制是放在第一位的。
Aucun avis
2025.10.01 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.03 03:24
No swaps are charged on the signal account
2025.05.22 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 19:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 13:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 05:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.05.01 07:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.30 18:06
No swaps are charged
2025.04.30 18:06
No swaps are charged
2025.04.30 18:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 12:40
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
