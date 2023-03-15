- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 033
Profit Trade:
1 127 (55.43%)
Loss Trade:
906 (44.56%)
Best Trade:
100.35 BGN
Worst Trade:
-51.33 BGN
Profitto lordo:
10 890.53 BGN (381 381 pips)
Perdita lorda:
-10 347.05 BGN (240 361 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (144.16 BGN)
Massimo profitto consecutivo:
317.42 BGN (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
68.74%
Massimo carico di deposito:
103.69%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
1 067 (52.48%)
Short Trade:
966 (47.52%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.27 BGN
Profitto medio:
9.66 BGN
Perdita media:
-11.42 BGN
Massime perdite consecutive:
33 (-364.92 BGN)
Massima perdita consecutiva:
-410.95 BGN (24)
Crescita mensile:
0.68%
Previsione annuale:
8.31%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 BGN
Massimale:
1 891.24 BGN (59.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.04% (1 810.94 BGN)
Per equità:
17.50% (285.29 BGN)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1125
|EURUSD
|217
|GBPAUD
|134
|USDCAD
|120
|AUDCHF
|92
|USDCHF
|89
|AUDCAD
|78
|EURAUD
|48
|GBPUSD
|35
|EURGBP
|29
|EURNZD
|15
|EURCHF
|15
|AUDJPY
|10
|NZDCAD
|9
|AUDUSD
|6
|EURCAD
|6
|CADJPY
|4
|BRENT
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-1.1K
|EURUSD
|256
|GBPAUD
|434
|USDCAD
|153
|AUDCHF
|51
|USDCHF
|103
|AUDCAD
|77
|EURAUD
|52
|GBPUSD
|61
|EURGBP
|37
|EURNZD
|77
|EURCHF
|13
|AUDJPY
|26
|NZDCAD
|57
|AUDUSD
|0
|EURCAD
|4
|CADJPY
|28
|BRENT
|-4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-22K
|EURUSD
|31K
|GBPAUD
|57K
|USDCAD
|19K
|AUDCHF
|5.1K
|USDCHF
|7.1K
|AUDCAD
|9K
|EURAUD
|6.9K
|GBPUSD
|5.4K
|EURGBP
|2.7K
|EURNZD
|10K
|EURCHF
|944
|AUDJPY
|3.2K
|NZDCAD
|4.4K
|AUDUSD
|43
|EURCAD
|595
|CADJPY
|3.5K
|BRENT
|-34
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +100.35 BGN
Worst Trade: -51 BGN
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +144.16 BGN
Massima perdita consecutiva: -364.92 BGN
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Demo
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.09 × 102
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.70 × 174
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-25%
0
0
USD
USD
1.5K
BGN
BGN
132
99%
2 033
55%
69%
1.05
0.27
BGN
BGN
59%
1:30