Nikolay Borisov

Lom Palanka

Nikolay Borisov
0 recensioni
132 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -25%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 033
Profit Trade:
1 127 (55.43%)
Loss Trade:
906 (44.56%)
Best Trade:
100.35 BGN
Worst Trade:
-51.33 BGN
Profitto lordo:
10 890.53 BGN (381 381 pips)
Perdita lorda:
-10 347.05 BGN (240 361 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (144.16 BGN)
Massimo profitto consecutivo:
317.42 BGN (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
68.74%
Massimo carico di deposito:
103.69%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
1 067 (52.48%)
Short Trade:
966 (47.52%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.27 BGN
Profitto medio:
9.66 BGN
Perdita media:
-11.42 BGN
Massime perdite consecutive:
33 (-364.92 BGN)
Massima perdita consecutiva:
-410.95 BGN (24)
Crescita mensile:
0.68%
Previsione annuale:
8.31%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 BGN
Massimale:
1 891.24 BGN (59.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.04% (1 810.94 BGN)
Per equità:
17.50% (285.29 BGN)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1125
EURUSD 217
GBPAUD 134
USDCAD 120
AUDCHF 92
USDCHF 89
AUDCAD 78
EURAUD 48
GBPUSD 35
EURGBP 29
EURNZD 15
EURCHF 15
AUDJPY 10
NZDCAD 9
AUDUSD 6
EURCAD 6
CADJPY 4
BRENT 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -1.1K
EURUSD 256
GBPAUD 434
USDCAD 153
AUDCHF 51
USDCHF 103
AUDCAD 77
EURAUD 52
GBPUSD 61
EURGBP 37
EURNZD 77
EURCHF 13
AUDJPY 26
NZDCAD 57
AUDUSD 0
EURCAD 4
CADJPY 28
BRENT -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -22K
EURUSD 31K
GBPAUD 57K
USDCAD 19K
AUDCHF 5.1K
USDCHF 7.1K
AUDCAD 9K
EURAUD 6.9K
GBPUSD 5.4K
EURGBP 2.7K
EURNZD 10K
EURCHF 944
AUDJPY 3.2K
NZDCAD 4.4K
AUDUSD 43
EURCAD 595
CADJPY 3.5K
BRENT -34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100.35 BGN
Worst Trade: -51 BGN
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +144.16 BGN
Massima perdita consecutiva: -364.92 BGN

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Demo
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.09 × 102
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
Non ci sono recensioni
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 07:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.26 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 15:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 696 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.10 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.05 05:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 689 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 14:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 05:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 687 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.17 01:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.31 10:46
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.9% of days out of 592 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.16 02:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.07 10:12
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.10.04 15:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.30 21:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.19 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
