Nikolay Borisov

Lom Palanka

Nikolay Borisov
0 inceleme
132 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -25%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 033
Kârla kapanan işlemler:
1 127 (55.43%)
Zararla kapanan işlemler:
906 (44.56%)
En iyi işlem:
100.35 BGN
En kötü işlem:
-51.33 BGN
Brüt kâr:
10 890.53 BGN (381 381 pips)
Brüt zarar:
-10 347.05 BGN (240 361 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (144.16 BGN)
Maksimum ardışık kâr:
317.42 BGN (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
68.74%
Maks. mevduat yükü:
103.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
1 067 (52.48%)
Satış işlemleri:
966 (47.52%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.27 BGN
Ortalama kâr:
9.66 BGN
Ortalama zarar:
-11.42 BGN
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-364.92 BGN)
Maksimum ardışık zarar:
-410.95 BGN (24)
Aylık büyüme:
5.20%
Yıllık tahmin:
63.12%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 BGN
Maksimum:
1 891.24 BGN (59.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.04% (1 810.94 BGN)
Varlığa göre:
17.50% (285.29 BGN)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1125
EURUSD 217
GBPAUD 134
USDCAD 120
AUDCHF 92
USDCHF 89
AUDCAD 78
EURAUD 48
GBPUSD 35
EURGBP 29
EURNZD 15
EURCHF 15
AUDJPY 10
NZDCAD 9
AUDUSD 6
EURCAD 6
CADJPY 4
BRENT 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -1.1K
EURUSD 256
GBPAUD 434
USDCAD 153
AUDCHF 51
USDCHF 103
AUDCAD 77
EURAUD 52
GBPUSD 61
EURGBP 37
EURNZD 77
EURCHF 13
AUDJPY 26
NZDCAD 57
AUDUSD 0
EURCAD 4
CADJPY 28
BRENT -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -22K
EURUSD 31K
GBPAUD 57K
USDCAD 19K
AUDCHF 5.1K
USDCHF 7.1K
AUDCAD 9K
EURAUD 6.9K
GBPUSD 5.4K
EURGBP 2.7K
EURNZD 10K
EURCHF 944
AUDJPY 3.2K
NZDCAD 4.4K
AUDUSD 43
EURCAD 595
CADJPY 3.5K
BRENT -34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.35 BGN
En kötü işlem: -51 BGN
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +144.16 BGN
Maksimum ardışık zarar: -364.92 BGN

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Demo
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.09 × 102
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
İnceleme yok
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 07:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.26 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 15:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 696 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.10 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.05 05:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 689 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 14:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 05:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 687 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.17 01:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.31 10:46
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.9% of days out of 592 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.16 02:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.07 10:12
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.10.04 15:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.30 21:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.19 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
