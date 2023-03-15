- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 033
Kârla kapanan işlemler:
1 127 (55.43%)
Zararla kapanan işlemler:
906 (44.56%)
En iyi işlem:
100.35 BGN
En kötü işlem:
-51.33 BGN
Brüt kâr:
10 890.53 BGN (381 381 pips)
Brüt zarar:
-10 347.05 BGN (240 361 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (144.16 BGN)
Maksimum ardışık kâr:
317.42 BGN (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
68.74%
Maks. mevduat yükü:
103.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
1 067 (52.48%)
Satış işlemleri:
966 (47.52%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.27 BGN
Ortalama kâr:
9.66 BGN
Ortalama zarar:
-11.42 BGN
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-364.92 BGN)
Maksimum ardışık zarar:
-410.95 BGN (24)
Aylık büyüme:
5.20%
Yıllık tahmin:
63.12%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 BGN
Maksimum:
1 891.24 BGN (59.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.04% (1 810.94 BGN)
Varlığa göre:
17.50% (285.29 BGN)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1125
|EURUSD
|217
|GBPAUD
|134
|USDCAD
|120
|AUDCHF
|92
|USDCHF
|89
|AUDCAD
|78
|EURAUD
|48
|GBPUSD
|35
|EURGBP
|29
|EURNZD
|15
|EURCHF
|15
|AUDJPY
|10
|NZDCAD
|9
|AUDUSD
|6
|EURCAD
|6
|CADJPY
|4
|BRENT
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-1.1K
|EURUSD
|256
|GBPAUD
|434
|USDCAD
|153
|AUDCHF
|51
|USDCHF
|103
|AUDCAD
|77
|EURAUD
|52
|GBPUSD
|61
|EURGBP
|37
|EURNZD
|77
|EURCHF
|13
|AUDJPY
|26
|NZDCAD
|57
|AUDUSD
|0
|EURCAD
|4
|CADJPY
|28
|BRENT
|-4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-22K
|EURUSD
|31K
|GBPAUD
|57K
|USDCAD
|19K
|AUDCHF
|5.1K
|USDCHF
|7.1K
|AUDCAD
|9K
|EURAUD
|6.9K
|GBPUSD
|5.4K
|EURGBP
|2.7K
|EURNZD
|10K
|EURCHF
|944
|AUDJPY
|3.2K
|NZDCAD
|4.4K
|AUDUSD
|43
|EURCAD
|595
|CADJPY
|3.5K
|BRENT
|-34
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +100.35 BGN
En kötü işlem: -51 BGN
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +144.16 BGN
Maksimum ardışık zarar: -364.92 BGN
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-25%
0
0
USD
USD
1.5K
BGN
BGN
132
99%
2 033
55%
69%
1.05
0.27
BGN
BGN
59%
1:30