SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Lom Palanka
Nikolay Borisov

Lom Palanka

Nikolay Borisov
0 avis
132 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -25%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 033
Bénéfice trades:
1 127 (55.43%)
Perte trades:
906 (44.56%)
Meilleure transaction:
100.35 BGN
Pire transaction:
-51.33 BGN
Bénéfice brut:
10 890.53 BGN (381 381 pips)
Perte brute:
-10 347.05 BGN (240 361 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (144.16 BGN)
Bénéfice consécutif maximal:
317.42 BGN (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
68.74%
Charge de dépôt maximale:
103.69%
Dernier trade:
51 il y a des minutes
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.29
Longs trades:
1 067 (52.48%)
Courts trades:
966 (47.52%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.27 BGN
Bénéfice moyen:
9.66 BGN
Perte moyenne:
-11.42 BGN
Pertes consécutives maximales:
33 (-364.92 BGN)
Perte consécutive maximale:
-410.95 BGN (24)
Croissance mensuelle:
-8.87%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 BGN
Maximal:
1 891.24 BGN (59.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.04% (1 810.94 BGN)
Par fonds propres:
17.50% (285.29 BGN)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 1125
EURUSD 217
GBPAUD 134
USDCAD 120
AUDCHF 92
USDCHF 89
AUDCAD 78
EURAUD 48
GBPUSD 35
EURGBP 29
EURNZD 15
EURCHF 15
AUDJPY 10
NZDCAD 9
AUDUSD 6
EURCAD 6
CADJPY 4
BRENT 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -1.1K
EURUSD 256
GBPAUD 434
USDCAD 153
AUDCHF 51
USDCHF 103
AUDCAD 77
EURAUD 52
GBPUSD 61
EURGBP 37
EURNZD 77
EURCHF 13
AUDJPY 26
NZDCAD 57
AUDUSD 0
EURCAD 4
CADJPY 28
BRENT -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -22K
EURUSD 31K
GBPAUD 57K
USDCAD 19K
AUDCHF 5.1K
USDCHF 7.1K
AUDCAD 9K
EURAUD 6.9K
GBPUSD 5.4K
EURGBP 2.7K
EURNZD 10K
EURCHF 944
AUDJPY 3.2K
NZDCAD 4.4K
AUDUSD 43
EURCAD 595
CADJPY 3.5K
BRENT -34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100.35 BGN
Pire transaction: -51 BGN
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +144.16 BGN
Perte consécutive maximale: -364.92 BGN

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Demo
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.02 × 87
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 07:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.26 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 15:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 696 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.10 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.05 05:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 689 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 14:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 05:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 687 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.17 01:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.31 10:46
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.9% of days out of 592 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.16 02:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.07 10:12
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.10.04 15:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.30 21:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.19 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Lom Palanka
30 USD par mois
-25%
0
0
USD
1.5K
BGN
132
99%
2 033
55%
69%
1.05
0.27
BGN
59%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.