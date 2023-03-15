- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 033
Bénéfice trades:
1 127 (55.43%)
Perte trades:
906 (44.56%)
Meilleure transaction:
100.35 BGN
Pire transaction:
-51.33 BGN
Bénéfice brut:
10 890.53 BGN (381 381 pips)
Perte brute:
-10 347.05 BGN (240 361 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (144.16 BGN)
Bénéfice consécutif maximal:
317.42 BGN (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
68.74%
Charge de dépôt maximale:
103.69%
Dernier trade:
51 il y a des minutes
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.29
Longs trades:
1 067 (52.48%)
Courts trades:
966 (47.52%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.27 BGN
Bénéfice moyen:
9.66 BGN
Perte moyenne:
-11.42 BGN
Pertes consécutives maximales:
33 (-364.92 BGN)
Perte consécutive maximale:
-410.95 BGN (24)
Croissance mensuelle:
-8.87%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 BGN
Maximal:
1 891.24 BGN (59.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.04% (1 810.94 BGN)
Par fonds propres:
17.50% (285.29 BGN)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1125
|EURUSD
|217
|GBPAUD
|134
|USDCAD
|120
|AUDCHF
|92
|USDCHF
|89
|AUDCAD
|78
|EURAUD
|48
|GBPUSD
|35
|EURGBP
|29
|EURNZD
|15
|EURCHF
|15
|AUDJPY
|10
|NZDCAD
|9
|AUDUSD
|6
|EURCAD
|6
|CADJPY
|4
|BRENT
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-1.1K
|EURUSD
|256
|GBPAUD
|434
|USDCAD
|153
|AUDCHF
|51
|USDCHF
|103
|AUDCAD
|77
|EURAUD
|52
|GBPUSD
|61
|EURGBP
|37
|EURNZD
|77
|EURCHF
|13
|AUDJPY
|26
|NZDCAD
|57
|AUDUSD
|0
|EURCAD
|4
|CADJPY
|28
|BRENT
|-4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-22K
|EURUSD
|31K
|GBPAUD
|57K
|USDCAD
|19K
|AUDCHF
|5.1K
|USDCHF
|7.1K
|AUDCAD
|9K
|EURAUD
|6.9K
|GBPUSD
|5.4K
|EURGBP
|2.7K
|EURNZD
|10K
|EURCHF
|944
|AUDJPY
|3.2K
|NZDCAD
|4.4K
|AUDUSD
|43
|EURCAD
|595
|CADJPY
|3.5K
|BRENT
|-34
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +100.35 BGN
Pire transaction: -51 BGN
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +144.16 BGN
Perte consécutive maximale: -364.92 BGN
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Ava-Demo
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.02 × 87
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.70 × 174
