Khac Nhu Le

Le Khac Nhu

Khac Nhu Le
0 recensioni
Affidabilità
78 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 402%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
529
Profit Trade:
362 (68.43%)
Loss Trade:
167 (31.57%)
Best Trade:
44.47 USD
Worst Trade:
-15.90 USD
Profitto lordo:
717.58 USD (53 938 pips)
Perdita lorda:
-455.34 USD (60 243 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (19.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.47 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
61.52%
Massimo carico di deposito:
195.93%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.14
Long Trade:
245 (46.31%)
Short Trade:
284 (53.69%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
1.98 USD
Perdita media:
-2.73 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-42.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.74 USD (4)
Crescita mensile:
4.71%
Previsione annuale:
60.16%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.08 USD
Massimale:
42.74 USD (18.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.61% (3.45 USD)
Per equità:
73.56% (78.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADm 261
NZDCADm 244
AUDNZDm 23
BTCUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADm 132
NZDCADm 121
AUDNZDm 10
BTCUSDm -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADm 1.9K
NZDCADm -2K
AUDNZDm 1.2K
BTCUSDm -7.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.47 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +19.09 USD
Massima perdita consecutiva: -42.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I always seek long-term investment opportunities and use compound interest to maximize profits
Non ci sono recensioni
Copia

