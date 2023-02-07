- Crescita
Trade:
529
Profit Trade:
362 (68.43%)
Loss Trade:
167 (31.57%)
Best Trade:
44.47 USD
Worst Trade:
-15.90 USD
Profitto lordo:
717.58 USD (53 938 pips)
Perdita lorda:
-455.34 USD (60 243 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (19.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.47 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
61.52%
Massimo carico di deposito:
195.93%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.14
Long Trade:
245 (46.31%)
Short Trade:
284 (53.69%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
1.98 USD
Perdita media:
-2.73 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-42.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.74 USD (4)
Crescita mensile:
4.71%
Previsione annuale:
60.16%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.08 USD
Massimale:
42.74 USD (18.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.61% (3.45 USD)
Per equità:
73.56% (78.66 USD)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
I always seek long-term investment opportunities and use compound interest to maximize profits
