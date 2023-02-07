SignauxSections
Khac Nhu Le

Le Khac Nhu

Khac Nhu Le
0 avis
Fiabilité
78 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 401%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
527
Bénéfice trades:
361 (68.50%)
Perte trades:
166 (31.50%)
Meilleure transaction:
44.47 USD
Pire transaction:
-15.90 USD
Bénéfice brut:
716.01 USD (53 720 pips)
Perte brute:
-454.50 USD (60 126 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (19.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44.47 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
61.52%
Charge de dépôt maximale:
195.93%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.12
Longs trades:
243 (46.11%)
Courts trades:
284 (53.89%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
0.50 USD
Bénéfice moyen:
1.98 USD
Perte moyenne:
-2.74 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-42.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-42.74 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.70%
Prévision annuelle:
57.07%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.08 USD
Maximal:
42.74 USD (18.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.61% (3.45 USD)
Par fonds propres:
73.56% (78.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCADm 259
NZDCADm 244
AUDNZDm 23
BTCUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCADm 131
NZDCADm 121
AUDNZDm 10
BTCUSDm -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCADm 1.8K
NZDCADm -2K
AUDNZDm 1.2K
BTCUSDm -7.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.47 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +19.09 USD
Perte consécutive maximale: -42.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

I always seek long-term investment opportunities and use compound interest to maximize profits
Aucun avis
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 05:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 14:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 07:19
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 16:48
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.09 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 09:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.06 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Copier

