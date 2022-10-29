SegnaliSezioni
Wiriyanto

MT4L183F7015F3

Wiriyanto
0 recensioni
Affidabilità
158 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 202%
OctaFX-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
687
Profit Trade:
370 (53.85%)
Loss Trade:
317 (46.14%)
Best Trade:
225.75 USD
Worst Trade:
-176.63 USD
Profitto lordo:
19 850.41 USD (353 053 pips)
Perdita lorda:
-18 316.26 USD (318 401 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (332.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
979.29 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
41.61%
Massimo carico di deposito:
25.71%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
382 (55.60%)
Short Trade:
305 (44.40%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
2.23 USD
Profitto medio:
53.65 USD
Perdita media:
-57.78 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 111.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 111.79 USD (11)
Crescita mensile:
27.13%
Previsione annuale:
329.15%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
191.85 USD
Massimale:
1 779.50 USD (70.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.45% (610.72 USD)
Per equità:
11.09% (39.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 680
XAUUSD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 1.5K
XAUUSD 62
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 33K
XAUUSD 1.8K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +225.75 USD
Worst Trade: -177 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +332.28 USD
Massima perdita consecutiva: -1 111.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live10
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 5
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.59 × 81
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 4
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
OctaFX-Real10
2.32 × 1774
16 più
Non ci sono recensioni
2025.09.17 15:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 16:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 11:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 20:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.12 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.11 15:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.08.18 17:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 332 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.14 02:32
Share of days for 80% of growth is too low
2023.08.10 19:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.09 20:35
Share of days for 80% of growth is too low
2023.06.23 20:22
A large drawdown may occur on the account again
2023.04.10 20:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.10 12:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.05 18:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.04 11:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.04% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.04 11:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.04 11:34
A large drawdown may occur on the account again
