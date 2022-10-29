- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
687
Profit Trade:
370 (53.85%)
Loss Trade:
317 (46.14%)
Best Trade:
225.75 USD
Worst Trade:
-176.63 USD
Profitto lordo:
19 850.41 USD (353 053 pips)
Perdita lorda:
-18 316.26 USD (318 401 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (332.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
979.29 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
41.61%
Massimo carico di deposito:
25.71%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
382 (55.60%)
Short Trade:
305 (44.40%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
2.23 USD
Profitto medio:
53.65 USD
Perdita media:
-57.78 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 111.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 111.79 USD (11)
Crescita mensile:
27.13%
Previsione annuale:
329.15%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
191.85 USD
Massimale:
1 779.50 USD (70.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.45% (610.72 USD)
Per equità:
11.09% (39.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|680
|XAUUSD
|7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|1.5K
|XAUUSD
|62
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|33K
|XAUUSD
|1.8K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +225.75 USD
Worst Trade: -177 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +332.28 USD
Massima perdita consecutiva: -1 111.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.59 × 81
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|2.26 × 27
|
OctaFX-Real10
|2.32 × 1774
16 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
202%
0
0
USD
USD
876
USD
USD
158
96%
687
53%
42%
1.08
2.23
USD
USD
71%
1:500