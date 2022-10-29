SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MT4L183F7015F3
Wiriyanto

MT4L183F7015F3

Wiriyanto
0 avis
Fiabilité
158 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 216%
OctaFX-Real9
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
686
Bénéfice trades:
370 (53.93%)
Perte trades:
316 (46.06%)
Meilleure transaction:
225.75 USD
Pire transaction:
-176.63 USD
Bénéfice brut:
19 850.41 USD (353 053 pips)
Perte brute:
-18 276.22 USD (317 400 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (332.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
979.29 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
41.61%
Charge de dépôt maximale:
25.71%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
0.88
Longs trades:
382 (55.69%)
Courts trades:
304 (44.31%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
2.29 USD
Bénéfice moyen:
53.65 USD
Perte moyenne:
-57.84 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 111.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 111.79 USD (11)
Croissance mensuelle:
25.64%
Prévision annuelle:
311.16%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
191.85 USD
Maximal:
1 779.50 USD (70.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.45% (610.72 USD)
Par fonds propres:
11.09% (39.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 679
XAUUSD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 1.5K
XAUUSD 62
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 34K
XAUUSD 1.8K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +225.75 USD
Pire transaction: -177 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +332.28 USD
Perte consécutive maximale: -1 111.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live10
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 5
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.59 × 81
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 4
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
OctaFX-Real10
2.32 × 1774
16 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.17 15:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 16:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 11:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 20:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.12 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.11 15:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.08.18 17:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 332 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.14 02:32
Share of days for 80% of growth is too low
2023.08.10 19:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.09 20:35
Share of days for 80% of growth is too low
2023.06.23 20:22
A large drawdown may occur on the account again
2023.04.10 20:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.10 12:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.05 18:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.04 11:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.04% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.04 11:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.04 11:34
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MT4L183F7015F3
30 USD par mois
216%
0
0
USD
916
USD
158
96%
686
53%
42%
1.08
2.29
USD
71%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.