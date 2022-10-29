- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
687
Kârla kapanan işlemler:
370 (53.85%)
Zararla kapanan işlemler:
317 (46.14%)
En iyi işlem:
225.75 USD
En kötü işlem:
-176.63 USD
Brüt kâr:
19 850.41 USD (353 053 pips)
Brüt zarar:
-18 316.26 USD (318 401 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (332.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
979.29 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
41.61%
Maks. mevduat yükü:
25.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
382 (55.60%)
Satış işlemleri:
305 (44.40%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
2.23 USD
Ortalama kâr:
53.65 USD
Ortalama zarar:
-57.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 111.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 111.79 USD (11)
Aylık büyüme:
31.00%
Yıllık tahmin:
376.10%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
191.85 USD
Maksimum:
1 779.50 USD (70.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.45% (610.72 USD)
Varlığa göre:
11.09% (39.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|680
|XAUUSD
|7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|1.5K
|XAUUSD
|62
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|33K
|XAUUSD
|1.8K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +225.75 USD
En kötü işlem: -177 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +332.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 111.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.59 × 81
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|2.26 × 27
|
OctaFX-Real10
|2.32 × 1774
İnceleme yok
