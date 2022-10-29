SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MT4L183F7015F3
Wiriyanto

MT4L183F7015F3

Wiriyanto
0 inceleme
Güvenilirlik
158 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 202%
OctaFX-Real9
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
687
Kârla kapanan işlemler:
370 (53.85%)
Zararla kapanan işlemler:
317 (46.14%)
En iyi işlem:
225.75 USD
En kötü işlem:
-176.63 USD
Brüt kâr:
19 850.41 USD (353 053 pips)
Brüt zarar:
-18 316.26 USD (318 401 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (332.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
979.29 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
41.61%
Maks. mevduat yükü:
25.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
382 (55.60%)
Satış işlemleri:
305 (44.40%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
2.23 USD
Ortalama kâr:
53.65 USD
Ortalama zarar:
-57.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 111.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 111.79 USD (11)
Aylık büyüme:
31.00%
Yıllık tahmin:
376.10%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
191.85 USD
Maksimum:
1 779.50 USD (70.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.45% (610.72 USD)
Varlığa göre:
11.09% (39.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 680
XAUUSD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 1.5K
XAUUSD 62
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 33K
XAUUSD 1.8K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +225.75 USD
En kötü işlem: -177 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +332.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 111.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live10
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 5
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.59 × 81
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 4
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
OctaFX-Real10
2.32 × 1774
16 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.17 15:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 16:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 11:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 20:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.12 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.11 15:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.08.18 17:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 332 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.14 02:32
Share of days for 80% of growth is too low
2023.08.10 19:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.09 20:35
Share of days for 80% of growth is too low
2023.06.23 20:22
A large drawdown may occur on the account again
2023.04.10 20:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.10 12:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.05 18:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.04 11:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.04% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.04 11:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.04 11:34
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MT4L183F7015F3
Ayda 30 USD
202%
0
0
USD
876
USD
158
96%
687
53%
42%
1.08
2.23
USD
71%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.