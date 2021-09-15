SegnaliSezioni
Dingjia Xiong

Jiyingxiong

Dingjia Xiong
0 recensioni
227 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2021 -67%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 152
Profit Trade:
3 883 (54.29%)
Loss Trade:
3 269 (45.71%)
Best Trade:
4 684.52 USD
Worst Trade:
-4 032.43 USD
Profitto lordo:
1 035 493.83 USD (13 659 407 pips)
Perdita lorda:
-968 290.96 USD (12 350 752 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (4 169.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18 169.08 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
86.60%
Massimo carico di deposito:
91.07%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
3 559 (49.76%)
Short Trade:
3 593 (50.24%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
9.40 USD
Profitto medio:
266.67 USD
Perdita media:
-296.20 USD
Massime perdite consecutive:
55 (-38 765.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52 936.39 USD (22)
Crescita mensile:
-7.06%
Previsione annuale:
-85.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
154.76 USD
Massimale:
105 897.05 USD (35.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.69% (105 897.05 USD)
Per equità:
82.99% (36 264.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDNOKe 3407
USDCADe 2239
AUDUSDe 1175
GBPUSDe 166
EURUSDe 165
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDNOKe 43K
USDCADe 14K
AUDUSDe 5.9K
GBPUSDe 8.5K
EURUSDe -3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDNOKe 1.3M
USDCADe -22K
AUDUSDe 15K
GBPUSDe 7.9K
EURUSDe -5.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 684.52 USD
Worst Trade: -4 032 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +4 169.38 USD
Massima perdita consecutiva: -38 765.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.02.07 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 20:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.20 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.11 19:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.15 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.11 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.15 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.07 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.20 07:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.20 02:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.09.20 01:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.19 22:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.09.19 09:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.19 04:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.09.19 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.18 23:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.09.18 22:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.18 20:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.09.18 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.18 10:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
