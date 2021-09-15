- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7 152
Profit Trade:
3 883 (54.29%)
Loss Trade:
3 269 (45.71%)
Best Trade:
4 684.52 USD
Worst Trade:
-4 032.43 USD
Profitto lordo:
1 035 493.83 USD (13 659 407 pips)
Perdita lorda:
-968 290.96 USD (12 350 752 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (4 169.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18 169.08 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
86.60%
Massimo carico di deposito:
91.07%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
3 559 (49.76%)
Short Trade:
3 593 (50.24%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
9.40 USD
Profitto medio:
266.67 USD
Perdita media:
-296.20 USD
Massime perdite consecutive:
55 (-38 765.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52 936.39 USD (22)
Crescita mensile:
-7.06%
Previsione annuale:
-85.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
154.76 USD
Massimale:
105 897.05 USD (35.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.69% (105 897.05 USD)
Per equità:
82.99% (36 264.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDNOKe
|3407
|USDCADe
|2239
|AUDUSDe
|1175
|GBPUSDe
|166
|EURUSDe
|165
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDNOKe
|43K
|USDCADe
|14K
|AUDUSDe
|5.9K
|GBPUSDe
|8.5K
|EURUSDe
|-3.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDNOKe
|1.3M
|USDCADe
|-22K
|AUDUSDe
|15K
|GBPUSDe
|7.9K
|EURUSDe
|-5.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 684.52 USD
Worst Trade: -4 032 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +4 169.38 USD
Massima perdita consecutiva: -38 765.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
-67%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
227
100%
7 152
54%
87%
1.06
9.40
USD
USD
95%
1:500