Dingjia Xiong

Jiyingxiong

Dingjia Xiong
0 avis
227 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2021 -67%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 152
Bénéfice trades:
3 883 (54.29%)
Perte trades:
3 269 (45.71%)
Meilleure transaction:
4 684.52 USD
Pire transaction:
-4 032.43 USD
Bénéfice brut:
1 035 493.83 USD (13 659 407 pips)
Perte brute:
-968 290.96 USD (12 350 752 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (4 169.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
18 169.08 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
86.60%
Charge de dépôt maximale:
91.07%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
3 559 (49.76%)
Courts trades:
3 593 (50.24%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
9.40 USD
Bénéfice moyen:
266.67 USD
Perte moyenne:
-296.20 USD
Pertes consécutives maximales:
55 (-38 765.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-52 936.39 USD (22)
Croissance mensuelle:
-7.47%
Prévision annuelle:
-90.59%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
154.76 USD
Maximal:
105 897.05 USD (35.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
94.69% (105 897.05 USD)
Par fonds propres:
82.99% (36 264.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDNOKe 3407
USDCADe 2239
AUDUSDe 1175
GBPUSDe 166
EURUSDe 165
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDNOKe 43K
USDCADe 14K
AUDUSDe 5.9K
GBPUSDe 8.5K
EURUSDe -3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDNOKe 1.3M
USDCADe -22K
AUDUSDe 15K
GBPUSDe 7.9K
EURUSDe -5.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 684.52 USD
Pire transaction: -4 032 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +4 169.38 USD
Perte consécutive maximale: -38 765.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZealCapitalMarketSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.02.07 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 20:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.20 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.11 19:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.15 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.11 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.15 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.07 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.20 07:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.20 02:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.09.20 01:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.19 22:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.09.19 09:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.19 04:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.09.19 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.18 23:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.09.18 22:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.18 20:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.09.18 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.18 10:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
